Інвестори готові вкладати гроші в проєкти зі штучним інтелектом - Денис Сичков, Horizon Capital

Інвестори готові вкладати кошти в розвиток штучного інтелекту, тому що в майбутньому такі розробки приведуть до значного зростання продуктивності людей та покращення якості життя, а це - потенційне джерело прибутків для інвесторів. Про це в коментарі Delo.ua розказав Investment Director в Horizon Capital Денис Сичков. Детальніше про те, як відбуваються інвестиції в ШІ під час війни, читайте у статті "Куди йдуть гроші. Які технології ШІ цікавлять інвесторів у 2024 році".

Експерт зазначає: за оцінками аналітиків Goldman Sachs, в довгостроковому горизонті інвестиції у ШІ будуть переважати 2% ВВП США. В інших країнах цей обсяг буде дещо меншим. З великою ймовірністю таке фінансування буде спрямовано на розвиток софтверної складової.

Аналітики McKinsey порахували, яку додаткову цінність буде мати штучний інтелект в довгостроковій перспективі в різних секторах економіки. Зокрема:

у роздрібній торгівлі,

в охороні здоров'я,

у фінансовому секторі.

"Загальний обсяг доданої вартості перевищує $3 трлн. Тобто, в McKinsey бачать великий потенціал в інвестиціях в проєкти із ШІ", - звертає увагу Сичков.

Які гроші інвестори готові вкладати у розвиток ШІ

Серед інвесторів наразі доволі популярна тема генеративного штучного інтелекту. Зокрема, у 2023 році в цей напрямок було проінвестовано біля $30 млрд, каже Денис Сичков.

"У 2023 році інвестування в генеративне ШІ стрибнуло в 3,7 разів відносно 2022 року. Логічно, що це призвело й до зростання середнього чеку", - акцентує експерт.

Для розуміння: в 2022 році середній розмір угоди складав $9 млн по всьому ринку венчурних інвестицій, а в генеративні ШІ вкладали в 4 рази більше – $42 млн. Це значить, що на ринку венчурних інвестицій генеративний ШІ є драйвером зростання інвестицій.

"Біля 2/3 від усіх угод стосуються інвестування у проєкти на ранній стадії. Ключовими ринками для таких інвестицій є США та Азія", - каже Денис Сичков.

Важливо те, що популярність ШІ мотивує ІТ-підприємців створювати багато нових проєктів. Тож зараз інвестор має змогу шукати та обирати найбільш перспективні ідеї. Під час відбору інвестиційні фонди особливо ретельно придивляються до таких характеристик ШІ проєктів, як економічна доцільність та практичне застосування майбутньої технології.

"Багато айті-підприємців мріють про те, що їх ідеї в результаті стануть єдинорогами. Але таких стартапів стає менше, тому що ринок став більш критичний до нових проєктів, а вимоги, зокрема, до якості, суттєво збільшились", - акцентує Сичков.

Більше про основні інвестиційні настрої в технологічному секторі, читайте у статті Delo.ua "Куди йдуть гроші. Які технології ШІ цікавлять інвесторів у 2024 році".