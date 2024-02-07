Куди йдуть гроші. Які технології ШІ цікавлять інвесторів у 2024 році

Які інвестиції готовий вкладати світ у проєкти, що використовують штучний інтелект (ШІ)? В яких напрямках технології ШІ мають найбільший потенціал для розвитку? Чи готові іноземні інвестори вкладати гроші в українські технологічні проєкти? Редакція Delo.ua розповідає про основні тренди на ринку венчурних інвестицій.

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Як у світі змінюється зацікавленість інвесторів у ШІ

Впродовж останніх років інвестування в проєкти, які реалізуються з використанням штучного інтелекту, значно збільшилося, розповів Investment Director у Horizon Capital Денис Сичков під час заходу IT Meets, який відбувся у Києві на початку лютого. Зокрема, з 2020 року обсяг приватних інвестицій подвоївся. Очікується, що об’єми інвестування у проєкти із залученням ШІ подвояться до 2025 року.

"Загалом обсяг приватного інвестування може перевищити $150 млрд на рік. Треба розуміти, що це не сума угод в рамках інвестування в нові проєкти. А це інвестиції, в тому числі в R&D, які роблять великі компанії. Наприклад, Microsoft може вкладати кошти в розвиток технологій. Таким чином, капіталізація таких відомих технологічних компаній, як Google, Meta чи Amazon, - зростає", - пояснює Сичков.

Ці прогнози підтверджують дослідження Goldman Sachs. Аналітики компанії проаналізували кількість дзвінків інвесторів. Це коли публічні компанії публікують свою звітність, а після проводять відкриті дзвінки з інвесторами, інвестиційними аналітиками та розповідають про ключові результати за останній квартал чи рік.

"Аналітики Goldman Sachs аналізували, скільки часу упродовж таких дзвінків згадувався штучний інтелект. Якщо на початку 2010 років цей термін був відсутній, то станом на кінець 2019 року вже 18% таких розмов займала тема ШІ. Тобто, кожна п’ята компанія обговорювала тренди штучного інтелекту", - зазначає Сичков.

Який вплив ШІ матиме на глобальну економіку

Інвестори готові вкладати кошти в розвиток штучного інтелекту, говорить Денис Сичков. Чому? Відповідь проста: в майбутньому такі розробки приведуть до значного зростання продуктивності людей та покращення якості життя, а це - потенційне джерело прибутків для інвесторів.

Динаміка інвестиції у ШІ. Джерело: Horizon Capital Зростання інтересу до ШІ. Джерело: Horizon Capital Сектор ШІ може досягти 2% ВВП США. Джерело: Horizon Capital В майбутньому ШІ матиме велику додаткову цінність. Джерело: Horizon Capital

Експерт зазначає: за оцінками аналітиків Goldman Sachs, в довгостроковому горизонті інвестиції у ШІ будуть переважати 2% ВВП США. В інших країнах цей обсяг буде дещо меншим. З великою ймовірністю таке фінансування буде спрямовано на розвиток софтверної складової.

Аналітики McKinsey порахували, яку додаткову цінність буде мати штучний інтелект в довгостроковій перспективі в різних секторах економіки. Зокрема:

у роздрібній торгівлі,

в охороні здоров'я,

у фінансовому секторі.

"Загальний обсяг доданої вартості перевищує $3 трлн. Тобто, в McKinsey бачать великий потенціал в інвестиціях в проєкти із ШІ", - звертає увагу Сичков.

Які гроші інвестори готові вкладати у розвиток ШІ

Серед інвесторів наразі доволі популярна тема генеративного штучного інтелекту. Зокрема, у 2023 році в цей напрямок було проінвестовано біля $30 млрд, каже Денис Сичков.

"У 2023 році інвестування в генеративне ШІ стрибнуло в 3,7 разів відносно 2022 року. Логічно, що це призвело й до зростання середнього чеку", - акцентує експерт.

Для розуміння: в 2022 році середній розмір угоди складав $9 млн по всьому ринку венчурних інвестицій, а в генеративні ШІ вкладали в 4 рази більше – $42 млн. Це значить, що на ринку венчурних інвестицій генеративний ШІ є драйвером зростання інвестицій.

"Біля 2/3 від усіх угод стосуються інвестування у проєкти на ранній стадії. Ключовими ринками для таких інвестицій є США та Азія". Денис Сичков Investment Director у Horizon Capital

Ринок венчурного капіталу. Джерело: Horizon Capital Фінансування штучного інтелекту. Джерело: Horizon Capital Венчурні угоди щодо ШІ. Джерело: Horizon Capital Середній чек угод в ШІ. Джерело: Horizon Capital Динаміка появи компаній-єдинорогів. Джерело: Horizon Capital На якій стадії інвестують у ШІ. Джерело: Horizon Capital Як інвестують у ШІ в різних регіонах. Джерело: Horizon Capital

Важливо те, що популярність ШІ мотивує ІТ-підприємців створювати багато нових проєктів. Тож зараз інвестор має змогу шукати та обирати найбільш перспективні ідеї. Під час відбору інвестиційні фонди особливо ретельно придивляються до таких характеристик ШІ проєктів, як економічна доцільність та практичне застосування майбутньої технології.

"Багато айті-підприємців мріють про те, що їх ідеї в результаті стануть єдинорогами. Але таких стартапів стає менше, тому що ринок став більш критичний до нових проєктів, а вимоги, зокрема, до якості, суттєво збільшились", - акцентує Сичков.