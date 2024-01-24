Український стартап у сфері ШІ Dataisland залучив півмільйона інвестицій

Кіпрська енергетична компанія Milleyson Holdings Ltd разом з українською консалтинговою компанією Apercon Consulting Group інвестували $500 000 в український стартап зі штучного інтелекту Dataisland.

Про це пише Forbes, посилаючись на пресслужбу компанії.

Згідно з повідомленням, Dataisland розробляє віртуального помічника, що інтегрується з CRM-системами та базами даних організацій для аналізу статистичних даних та створення звітів.

Зазначається, що в січні цього року Dataisland отримав від Milleyson Holdings 300 тисяч доларів під час pre-seed-інвестиційного раунду, а Apercon Consulting Group внесла ще $200 тисяч. Стартап планує витратити залучені кошти на масштабування бізнесу і розробку публічної версії продукту. Також Dataisland планує вихід на міжнародні ринки

Forbes пише, що окрім інвесторів серед клієнтів Dataisland є австрійська кейтерингова компанія Do&Co, виробник роботів Deus Robotics та Національний університет фізичного виховання і спорту України.

Директор Milleyson Holdings Ltd Ганс Рутгер Крієк зазначив, що за допомогою ШІ за короткий термін вдалося на 40%підвищити ефективність роботи з документами та пошук інформації співробітниками компанії.

Хоча Dataisland не розголошує свою норму прибутку, але планує в 2024 році збільшити капіталізацію компанії до $10–15 млн та підписати контракти з 50 новими клієнтами.

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