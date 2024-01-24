Украинский стартап в сфере ИИ Dataisland привлек полмиллиона инвестиций

Кипрская энергетическая компания Milleyson Holdings Ltd вместе с украинской консалтинговой компанией Apercon Consulting Group инвестировали $500 000 в украинский стартап по искусственному интеллекту Dataisland.

Об этом пишет Forbes, ссылаясь на прессслужбу компании.

Согласно сообщению, Dataisland разрабатывает виртуального помощника, интегрирующегося с CRM-системами и базами данных организаций для анализа статистических данных и создания отчетов.

Отмечается, что в январе этого года Dataisland получил от Milleyson Holdings 300 тысяч долларов во время pre-seed-инвестиционного раунда, а Apercon Consulting Group внесла еще $200 тысяч. Стартап планирует израсходовать привлеченные средства на масштабирование бизнеса и разработку публичной версии продукта. Также Dataisland планирует выход на международные рынки.

Forbes пишет, что кроме инвесторов среди клиентов Dataisland есть австрийская кейтеринговая компания Do&Co, производитель роботов Deus Robotics и Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.

Директор Milleyson Holdings Ltd Ганс Рутгер Криек отметил, что с помощью ИИ за короткий срок удалось на 40% повысить эффективность работы с документами и поиск информации сотрудниками компании.

Хотя Dataisland не разглашает свою норму прибыли, но планирует в 2024 году увеличить капитализацию компании до $10–15 млн. и подписать контракты с 50 новыми клиентами.

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