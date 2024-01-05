"Мы ожидаем оживления глобального рынка IT наверняка больше, чем кто-либо в мире" - Мария Шевчук, Ассоциация IT Ukraine

Сложно ли айтишникам найти работу? Как идет бронирование IT-специалистов? Готовы ли иностранные компании запускать новые проекты в Украине? Какие технологии определяют будущее нашей цифровой экономики? Об этом в интервью Delo.ua рассказала исполнительный директор Ассоциации IT Ukraine Мария Шевчук.

О вызовах и перспективах айти-отрасли

Мария, 2023 год финишировал. По вашему мнению, с какими результатами украинское айти-сообщество закрывает этот год. Можете назвать топ-3 достижения и топ-3 неудачи?

– Да, в IT-индустрии проходят определенные положительные тренды, о которых стоит говорить.

Первый. Несмотря на полномасштабное вторжение, украинская айти-отрасль не осталась в стороне от процессов, происходящих в глобальной экономике. Возьмем, например, искусственный интеллект (ИИ). Сейчас во всем мире активно разрабатывается регулирование данной технологии. Украина также работает над созданием соответствующей законодательной базы.

Более того, наша страна уже предоставила определенные предложения, которые могут помочь в усовершенствовании европейского AI Act. Ассоциация IT Ukraine выступает надежным партнером Минцифры по развитию ИИ в Украине, мы также работаем по теме ИИ в общеевропейском объединении Digital Europe.

Второй. Несмотря на сложности войны, украинские IT-компании остаются работать в Украине. По нашим данным, в 2023 году в Украине продолжают работать 362 тыс. ИТ-специалистов и около 2400 ИТ-компаний.

Бизнесы открывают новые офисы за границей, но основные ресурсы остаются здесь. По результатам исследования "Релокация. Новый ИТ-ландшафт Украины", проводимого Ассоциацией IT Ukraine среди ИТ-компаний, преобладает релокация в пределах Украины. За границу компании релоцировались частично, но надо понимать: большинство из них начали масштабирование и международную экспансию еще до войны. А еще глобальные компании постоянно акцентируют внимание на мировой арене, что они родом из Украины.

Кроме того, айти-отрасль постоянно помогает Силам обороны Украины, начиная от донатов и заканчивая кибервойсками, в которых около 200 тыс. специалистов. Все это значительный вклад в достижение победы. В ITU посчитали, что каждый день все украинские ИТ-специалисты донатят около 100 млн грн. За 22 месяца войны айтишники уже задонатили около 65 млрд грн. При этом уплаченные налоги от ИТ-индустрии в сводный бюджет Украины ежегодно растут. За 2022 год ИТ-индустрия уплатила 34 млрд налогов, за 2023 год ожидаем, что цифра будет не меньше.

Третий. За рубежом интерес к украинскому IT остается на высоком уровне. Могу отметить, что сотрудничать с нашими айти-компаниями хотят партнеры из скандинавских стран, США, Великобритании, Германии и т.д. Присматриваются к нам также и на востоке – в Японии и арабских странах. Эти страны готовы предоставлять украинским айтишникам новые заказы, но над этим нужно работать.

Также в индустрии существуют вызовы, на которые IT отрасль должна правильно реагировать и пытаться минимизировать такие риски.

Во-первых, полномасштабная война продолжается и эти действия влияют на нашу айти-индустрию. Потому инвестиций становится меньше, проекты сложнее запускать, отток кадров становится активнее.

Относительно инвестиций. Конечно, с полномасштабным вторжением их привлекать стало значительно сложнее, однако инвестирование продолжается: от украинских фондов, компаний и частных инвесторов, так и иностранных.

ИТ-индустрия оперативно смогла адаптироваться к военным условиям и продолжает обеспечивать экспортную выручку, в частности, в 2022 году это $7.4 млрд. Кроме того, ИТ - это кроссекторальная индустрия, поэтому ИТ-составляющая сегодня присутствует везде: в агро, образовании, банкинге или продажах. Хороший пример, из последнего – EdTech компания GoIT привлекла $15 млрд инвестиций от Horizon Capital.

Во-вторых, наша индустрия должна решить критически важный вопрос временных командировок представителей айти-компаний за границу. Это важно, поскольку IT – это экспортно ориентированная отрасль. Поэтому наши специалисты должны постоянно общаться с иностранными партнерами для подписания новых контрактов, обсуждения и корректирования проектов, решения сложных моментов. Пока этот вопрос стоит очень остро. ИТ-индустрия озабочена и новым законопроектом о мобилизации №10378 и №10379. Мы в ITU активно изучаем и готовим собственную позицию.

В-третьих, вопрос бронирования айти-специалистов. Наша индустрия забронирована всего на 1%. Этого недостаточно. Проблема в том, что бронирование оказывает влияние на привлечение контрактов и сотрудничество с клиентами. А заказчики хотят быть уверены, что в рамках долгосрочных проектов привлеченная команда сможет работать и выполнит свои задачи своевременно.

Вот эти вызовы, с которыми наша IT-сообщество активно работает последние два года полномасштабной войны.

После 24 февраля украинские айти-компании активно боролись за клиентов, поскольку иностранцы боялись, что команды не смогут закончить проекты, в частности из-за ракетных обстрелов или блекаутов. Решены ли эти проблемы? Готовы ли иностранцы и дальше доверять нашему айти-сообществу новые проекты?

- Когда кто-то думает, что бизнес может легко привлекать клиентов и подписывать новые контракты, он ошибается. Это иллюзия. Украинское IT – это глобальная индустрия, поэтому на этот сегмент экономики оказывают прямое влияние мировая рецессия, ковид и другие общие проблемы.

Также огромным вызовом стала полномасштабная война. Через два года компании должны были научиться не только работать во время ракетных обстрелов, блекаутов. Отдельная сложная задача – убедить иностранных заказчиков, что команда работает над реализацией проекта и закончит всю работу в оговоренные сроки, несмотря на форс-мажоры. IT-бизнес смог решить эту проблему, поэтому иностранные партнеры продолжают работать с украинскими разработчиками.

В то же время сейчас клиента привлечь становится сложнее, поскольку конкуренция в мире растет. Нужно постоянно общаться с партнерами из разных стран, рассказывать им о наших новостях, реформах и т.д. Ассоциация IT Ukraine и другие участники рынка ведут эту работу, поэтому есть хорошие результаты.

Но и этого мало. Если айти-бизнес хочет стабильно развиваться, он должен быть гибким и быстро реагировать на изменения. К примеру, глобальная рецессия привела к тому, что деньги начать перетекать с привычных рынков в новые ниши. IT-компании должны отслеживать эти процессы и анализировать, где можно получить новые контракты. Такая гибкость позволяет углублять экспертизу и повышать конкурентоспособность не только на Украине, но и на глобальном рынке.

Украинские компании решали вопросы выживания бизнеса, в частности путем открытия офисов за рубежом, релокации туда украинских специалистов. По вашему мнению, планируют ли все эти специалисты возвращаться домой после победы или осядут в ЕС?

- Человеческий капитал – это основа нашего бизнеса. Поэтому айти-компании тщательно следят за миграционными настроениями специалистов. Понятно, что чем дольше будет продолжаться полномасштабная война, тем труднее будет возвращать людей из-за границы.

По опросам DOU, после 24 февраля в других странах оказалось 25% представителей украинского айти-сообщества. Большинство из них – женщины. В целом, эти специалисты планируют вернуться домой. Но для них важен вопрос, в частности безопасного пространства, потому что у многих женщин есть дети.

По моему личному мнению, если после победы наша страна создаст соответствующие условия работы и гарантирует безопасность, люди будут возвращаться.

О настроениях, карьере и образовании в айти-сообществе

Поговорим о рынке айти-кадров. Известно, что сейчас процессы трудоустройства идут сложно: вакансий мало, много претендентов, требований больше и т.д. Стоит ли в 2024 году ожидать оживления на рынке труда?

– Сейчас действительно возникла ситуация, когда молодым специалистам трудно найти работу. Но если специалист имеет хороший опыт или какую-либо специфическую экспертизу, у него всегда есть большие шансы для трудоустройства.

Я не считаю, что сегодня на рынке айти-кадров есть какие-то серьезные проблемы. Дело в том, что до 24 февраля мировое и украинское IT росло, поэтому наши компании активно нанимали людей. Поэтому в индустрию легко было зайти людям без опыта. Сегодня спрос на специалистов сравнялся с другими отраслями экономики.

В 2023 году количество вакансий в ИТ снизилось почти вдвое, среднее количество кандидатов на одну вакансию возросло примерно в шесть раз – до двенадцати по сравнению с довоенным временем. Рынок сменился с "рынка соискателя" на "рынок работодателя". Это связано как с войной, так и глобальной мировой рецессией. Сложнее всего в 2023 году было молодым специалистам, как пример, последние большие увольнения в Amazon, Meta и других компаниях касались преимущественно именно молодых работников, которые присоединялись в течение последних двух лет. Мы также видим, что спрос на нетехнические специальности в ИТ растет, в то время как рынок переполнен техническими кадрами. Да, спрос на специалистов в сфере маркетинга в ИТ увеличился на 28%, продажах – на 37%.

Я уверена, что после победы наша индустрия начнет развиваться быстрыми темпами, как это наблюдалось несколько лет назад. Основа развития ИТ-отрасли – именно специалисты и они будут нужны всегда. Поэтому рост найма в IT – вопрос времени. Но работы хватит для всех, кто хочет работать в этом направлении.

По прогнозам на 2024 год. Ситуация очень сложна в мировом и украинском IT. Многие факторы влияют на оживление и замедление рынка. Поэтому можем только надеяться на улучшение ситуации в нашем айти-сообществе.

Последние два года в Украине много разговоров идет о том, что у украинцев есть возможность построить карьеру в айти. Даже курсы переквалификации были запущены под зонтиком Минцифры. Но на рынке кадров высока конкуренция, поэтому стоит ли украинцам среднего возраста тратить время на переобучение и поиск работы в айти?

- Ответ на этот вопрос имеет три важные составляющие, поэтому давайте разберем их отдельно.

Первое. Если у человека есть вдохновение работать в айти-отрасли и он хочет развиваться в этом направлении, обязательно следует продолжать учиться и искать возможности найти работу в IT-компании. Но при этом нужно понимать, что в наша индустрия переживает непростые времена, так что период поиска работы может быть замедлен. Ищущие работу хоть и немного дольше, но все же находят ее. К концу 2023 года этот процесс занимает примерно два месяца или больше.

Второе. В любом случае, айти-индустрия – это индустрия будущего. Она легко интегрируется в разные сегменты экономики, поскольку все процессы активно диджитализируются. Так что если человек хочет увеличивать свою конкурентоспособность, нужно уже сейчас видеть тренды, адаптироваться к изменениям и понимать, как эти события можно использовать в дальнейшем построении карьеры. Именно такие навыки очень ценят в IT.

Третье. Если свитчеры хотят войти в айти, они должны понимать, что будут конкурировать с молодым поколением, которое учится информатике и программированию со школы. Это серьезный вызов, который может напугать многих. Но если человек имеет хороший опыт и не боится трудностей, он точно сумеет сделать переход из своей отрасли в IT комфортным, выгодным и перспективным.

Как вы оцениваете качество образования в Украине в направлении айти, если сравнивать его уровень с зарубежными вузами? Достаточно ли в нашей стране технических лабораторий при вузах? Давно говорят о проблемах с выездом украинских студентов за границу с целью обучения. Какие проблемы сейчас нужно решать в направлении айти-образования?

– Для айти-отрасли вопрос качества образования в Украине является одним из приоритетных. В общем, считаю, что наши вузы предоставляют высокий уровень обучения для студентов. Также существуют разные государственные программы, курсы от Минцифры, проекты от международных партнеров. А еще есть большой выбор корпоративных университетов от IT-компаний.

Что важно, часто в учебных проектах в Украине интересные курсы читают зарубежные преподаватели из топовых вузов мира. В частности, из Беркли, Стэнфорда и других. Более того, у украинцев есть возможность параллельно учиться на программах иностранных вузов, потому что многие курсы сейчас открыты на бесплатной основе.

Так что если студенты хотят сделать хорошую карьеру в айте, они всегда смогут найти обучение под свои нужды – как в офлайн, так и онлайн режиме. Именно такие молодые таланты – амбициозные, целеустремленные, с классными знаниями – всегда ищут IT-компании. И таким студентам предлагают стажировку или трудоустройство даже во время учебы в вузе. Так что следует следить за технологическими трендами, постоянно учиться и быть настойчивым, тогда хороший шанс в виде первой интересной работы в айти обязательно появится.

О бронировании, инвестициях и технологиях в айти

Бронирование айти-специалистов – сложный вопрос, который волнует многие наши компании. На каком этапе сейчас находится решение этой проблемы?

- Действующая процедура бронирования имеет ряд ключевых ограничений, поэтому в айти-отрасли, наверное, самый низкий результат забронированных. Это влияет на исполнение контрактов, поскольку заказчики хотят быть уверены в том, что все проекты будут завершены. Поэтому вопрос бронирования критически важен для IT-компаний.

Участники рынка, ITU, Минцифры ищут пути решения этой проблемы. Здесь есть много тем для обсуждения – от признания критичности до процентов по бронированию. Так что мы работаем в рабочих группах, обсуждаем все проблемы, предлагаем разные варианты.

Надо понимать, что система бронирования действительно сложная тема. Здесь много вопросов, на которые нет простых ответов. Есть потребность в людях на фронте, есть потребность в людях для работы на экономическом фронте. Государство ищет баланс, но найти его очень тяжело. Надеюсь, что в ближайшее время мы найдем оптимальную формулу для бронирования.

Интересно ваше мнение по поводу глобальных процессов. Весь 2023 мировая айти-отрасль находилась в рецессии. Google, Amazon, Meta активно увольняли сотрудников. Какой будет картинка в 2024 году?

- Мы ожидаем оживления глобального рынка IT наверняка больше, чем кто-либо в мире. Надеемся, что этот тренд начнется весной 2024 года. Тогда это позволит украинской айти-отрасли постепенно вернуться к темпам роста в 25-30% годовых, которые были до 2022-го. В таких условиях украинские IT-компании смогут более активно привлекать иностранных клиентов для подписания новых контрактов.

Интересны ли сейчас иностранцам инвестиции в украинские стартапы? Удается ли украинским стартапам получить внимание инвесторов, каким образом?

– В Украине активно развивается стартап-экосистема. Для этого есть все возможности: Украинский Фонд Стартапов, инвесторы, коммьюнити, поездки на мировые мероприятия. Но следует понимать, что развитие этой индустрии – это комплексная работа.

Сейчас в Украине насчитывается около 1500 стартапов. Для сравнения: в США таких команд около 70 тыс.

Понятно, что нашей стране нужно время, чтобы органически расти, развивать стартап-экосистему и достичь уровня государств-лидеров. Это долгий путь, но уверена, что все удастся, потому что в Украине живет много креативных людей.

Как вы оцениваете украинский рынок M&A сделок в айти-отрасли? Как будет развиваться ситуация в 2024 году?

- Откровенно говоря, рынок M&A рынок сделок в ИТ-индустрии Украины не очень развит, но имеет перспективы для развития. Понятно, что сейчас есть объективные причины его упадка. Это глобальный кризис в техноотрасли и полномасштабная война в нашей стране. Но, несмотря на эти обстоятельства, сделки слияния и поглощения все равно совершаются.

По данным KPMG, в 2022 году количество сделок со стоимостью свыше $5 млн уменьшилось вдвое и составило 47 таких договоров. При этом около половины M&A сделок совершилось именно в IT-секторе.

В период с 2022 года по I квартал 2023 года было совершено 13 сделок стоимостью более $5 млн (учитываются только сделки с объявленной стоимостью). Общая сумма сделок составляет $500 млн. Основными игроками на рынке по количеству сделок оставались венчурные инвесторы и фонды прямых инвестиций.

Есть случаи, когда после 24 февраля наши IT-компании покупают зарубежные активы. К примеру, это Intellias, SoftServe.

Надеюсь, что рынок M&A сделок в ИТ будет расти, когда начнется возобновление глобальной техотрасли. Уверена, что международные инвесторы, в частности, из Европы и Северной Америки, будут и дальше заинтересованы вкладывать средства в украинские компании. Не исключено, что тренды уже стартуют в 2024 году.

Как вы думаете, как будет развиваться украинское IT в 2024 году? Выделите ключевые тренды. Как будет меняться инвестклимат в Украине?

- Сейчас иностранных партнеров интересуют такие направления украинского IT, как Cybersecurity, Defencetech, Healthtech, Fintech, Edtech и другие. В этих секторах у наших специалистов очень серьезная экспертиза.

В целом, чтобы повысить интерес иностранных партнеров к реализации проектов в Украине, нужно решать известные проблемы. В частности, это:

защита инвестиций;

борьба с коррупцией;

защита интеллектуальной собственности и т.д.

Когда эти вопросы останутся в прошлом, инвестиционный климат улучшится не только в IT-отрасли, но и во всех секторах украинской экономики.

Итак, продолжаем работать и приближать победу вместе. Все остальные проблемы будем решать в режиме step by step.