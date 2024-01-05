- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
"Мы ожидаем оживления глобального рынка IT наверняка больше, чем кто-либо в мире" - Мария Шевчук, Ассоциация IT Ukraine
Сложно ли айтишникам найти работу? Как идет бронирование IT-специалистов? Готовы ли иностранные компании запускать новые проекты в Украине? Какие технологии определяют будущее нашей цифровой экономики? Об этом в интервью Delo.ua рассказала исполнительный директор Ассоциации IT Ukraine Мария Шевчук.
- О вызовах и перспективах айти-отрасли
- О настроениях, карьере и образовании в айти-сообществе
- О бронировании, инвестициях и технологиях в айти
О вызовах и перспективах айти-отрасли
Мария, 2023 год финишировал. По вашему мнению, с какими результатами украинское айти-сообщество закрывает этот год. Можете назвать топ-3 достижения и топ-3 неудачи?
– Да, в IT-индустрии проходят определенные положительные тренды, о которых стоит говорить.
Первый. Несмотря на полномасштабное вторжение, украинская айти-отрасль не осталась в стороне от процессов, происходящих в глобальной экономике. Возьмем, например, искусственный интеллект (ИИ). Сейчас во всем мире активно разрабатывается регулирование данной технологии. Украина также работает над созданием соответствующей законодательной базы.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Более того, наша страна уже предоставила определенные предложения, которые могут помочь в усовершенствовании европейского AI Act. Ассоциация IT Ukraine выступает надежным партнером Минцифры по развитию ИИ в Украине, мы также работаем по теме ИИ в общеевропейском объединении Digital Europe.
Второй. Несмотря на сложности войны, украинские IT-компании остаются работать в Украине. По нашим данным, в 2023 году в Украине продолжают работать 362 тыс. ИТ-специалистов и около 2400 ИТ-компаний.
Бизнесы открывают новые офисы за границей, но основные ресурсы остаются здесь. По результатам исследования "Релокация. Новый ИТ-ландшафт Украины", проводимого Ассоциацией IT Ukraine среди ИТ-компаний, преобладает релокация в пределах Украины. За границу компании релоцировались частично, но надо понимать: большинство из них начали масштабирование и международную экспансию еще до войны. А еще глобальные компании постоянно акцентируют внимание на мировой арене, что они родом из Украины.
Кроме того, айти-отрасль постоянно помогает Силам обороны Украины, начиная от донатов и заканчивая кибервойсками, в которых около 200 тыс. специалистов. Все это значительный вклад в достижение победы. В ITU посчитали, что каждый день все украинские ИТ-специалисты донатят около 100 млн грн. За 22 месяца войны айтишники уже задонатили около 65 млрд грн. При этом уплаченные налоги от ИТ-индустрии в сводный бюджет Украины ежегодно растут. За 2022 год ИТ-индустрия уплатила 34 млрд налогов, за 2023 год ожидаем, что цифра будет не меньше.
Третий. За рубежом интерес к украинскому IT остается на высоком уровне. Могу отметить, что сотрудничать с нашими айти-компаниями хотят партнеры из скандинавских стран, США, Великобритании, Германии и т.д. Присматриваются к нам также и на востоке – в Японии и арабских странах. Эти страны готовы предоставлять украинским айтишникам новые заказы, но над этим нужно работать.
Также в индустрии существуют вызовы, на которые IT отрасль должна правильно реагировать и пытаться минимизировать такие риски.
Во-первых, полномасштабная война продолжается и эти действия влияют на нашу айти-индустрию. Потому инвестиций становится меньше, проекты сложнее запускать, отток кадров становится активнее.
Относительно инвестиций. Конечно, с полномасштабным вторжением их привлекать стало значительно сложнее, однако инвестирование продолжается: от украинских фондов, компаний и частных инвесторов, так и иностранных.
ИТ-индустрия оперативно смогла адаптироваться к военным условиям и продолжает обеспечивать экспортную выручку, в частности, в 2022 году это $7.4 млрд. Кроме того, ИТ - это кроссекторальная индустрия, поэтому ИТ-составляющая сегодня присутствует везде: в агро, образовании, банкинге или продажах. Хороший пример, из последнего – EdTech компания GoIT привлекла $15 млрд инвестиций от Horizon Capital.
Во-вторых, наша индустрия должна решить критически важный вопрос временных командировок представителей айти-компаний за границу. Это важно, поскольку IT – это экспортно ориентированная отрасль. Поэтому наши специалисты должны постоянно общаться с иностранными партнерами для подписания новых контрактов, обсуждения и корректирования проектов, решения сложных моментов. Пока этот вопрос стоит очень остро. ИТ-индустрия озабочена и новым законопроектом о мобилизации №10378 и №10379. Мы в ITU активно изучаем и готовим собственную позицию.
В-третьих, вопрос бронирования айти-специалистов. Наша индустрия забронирована всего на 1%. Этого недостаточно. Проблема в том, что бронирование оказывает влияние на привлечение контрактов и сотрудничество с клиентами. А заказчики хотят быть уверены, что в рамках долгосрочных проектов привлеченная команда сможет работать и выполнит свои задачи своевременно.
Вот эти вызовы, с которыми наша IT-сообщество активно работает последние два года полномасштабной войны.
После 24 февраля украинские айти-компании активно боролись за клиентов, поскольку иностранцы боялись, что команды не смогут закончить проекты, в частности из-за ракетных обстрелов или блекаутов. Решены ли эти проблемы? Готовы ли иностранцы и дальше доверять нашему айти-сообществу новые проекты?
- Когда кто-то думает, что бизнес может легко привлекать клиентов и подписывать новые контракты, он ошибается. Это иллюзия. Украинское IT – это глобальная индустрия, поэтому на этот сегмент экономики оказывают прямое влияние мировая рецессия, ковид и другие общие проблемы.
Также огромным вызовом стала полномасштабная война. Через два года компании должны были научиться не только работать во время ракетных обстрелов, блекаутов. Отдельная сложная задача – убедить иностранных заказчиков, что команда работает над реализацией проекта и закончит всю работу в оговоренные сроки, несмотря на форс-мажоры. IT-бизнес смог решить эту проблему, поэтому иностранные партнеры продолжают работать с украинскими разработчиками.
В то же время сейчас клиента привлечь становится сложнее, поскольку конкуренция в мире растет. Нужно постоянно общаться с партнерами из разных стран, рассказывать им о наших новостях, реформах и т.д. Ассоциация IT Ukraine и другие участники рынка ведут эту работу, поэтому есть хорошие результаты.
Но и этого мало. Если айти-бизнес хочет стабильно развиваться, он должен быть гибким и быстро реагировать на изменения. К примеру, глобальная рецессия привела к тому, что деньги начать перетекать с привычных рынков в новые ниши. IT-компании должны отслеживать эти процессы и анализировать, где можно получить новые контракты. Такая гибкость позволяет углублять экспертизу и повышать конкурентоспособность не только на Украине, но и на глобальном рынке.
Украинские компании решали вопросы выживания бизнеса, в частности путем открытия офисов за рубежом, релокации туда украинских специалистов. По вашему мнению, планируют ли все эти специалисты возвращаться домой после победы или осядут в ЕС?
- Человеческий капитал – это основа нашего бизнеса. Поэтому айти-компании тщательно следят за миграционными настроениями специалистов. Понятно, что чем дольше будет продолжаться полномасштабная война, тем труднее будет возвращать людей из-за границы.
По опросам DOU, после 24 февраля в других странах оказалось 25% представителей украинского айти-сообщества. Большинство из них – женщины. В целом, эти специалисты планируют вернуться домой. Но для них важен вопрос, в частности безопасного пространства, потому что у многих женщин есть дети.
По моему личному мнению, если после победы наша страна создаст соответствующие условия работы и гарантирует безопасность, люди будут возвращаться.
О настроениях, карьере и образовании в айти-сообществе
Поговорим о рынке айти-кадров. Известно, что сейчас процессы трудоустройства идут сложно: вакансий мало, много претендентов, требований больше и т.д. Стоит ли в 2024 году ожидать оживления на рынке труда?
– Сейчас действительно возникла ситуация, когда молодым специалистам трудно найти работу. Но если специалист имеет хороший опыт или какую-либо специфическую экспертизу, у него всегда есть большие шансы для трудоустройства.
Я не считаю, что сегодня на рынке айти-кадров есть какие-то серьезные проблемы. Дело в том, что до 24 февраля мировое и украинское IT росло, поэтому наши компании активно нанимали людей. Поэтому в индустрию легко было зайти людям без опыта. Сегодня спрос на специалистов сравнялся с другими отраслями экономики.
В 2023 году количество вакансий в ИТ снизилось почти вдвое, среднее количество кандидатов на одну вакансию возросло примерно в шесть раз – до двенадцати по сравнению с довоенным временем. Рынок сменился с "рынка соискателя" на "рынок работодателя". Это связано как с войной, так и глобальной мировой рецессией. Сложнее всего в 2023 году было молодым специалистам, как пример, последние большие увольнения в Amazon, Meta и других компаниях касались преимущественно именно молодых работников, которые присоединялись в течение последних двух лет. Мы также видим, что спрос на нетехнические специальности в ИТ растет, в то время как рынок переполнен техническими кадрами. Да, спрос на специалистов в сфере маркетинга в ИТ увеличился на 28%, продажах – на 37%.
Я уверена, что после победы наша индустрия начнет развиваться быстрыми темпами, как это наблюдалось несколько лет назад. Основа развития ИТ-отрасли – именно специалисты и они будут нужны всегда. Поэтому рост найма в IT – вопрос времени. Но работы хватит для всех, кто хочет работать в этом направлении.
По прогнозам на 2024 год. Ситуация очень сложна в мировом и украинском IT. Многие факторы влияют на оживление и замедление рынка. Поэтому можем только надеяться на улучшение ситуации в нашем айти-сообществе.
Последние два года в Украине много разговоров идет о том, что у украинцев есть возможность построить карьеру в айти. Даже курсы переквалификации были запущены под зонтиком Минцифры. Но на рынке кадров высока конкуренция, поэтому стоит ли украинцам среднего возраста тратить время на переобучение и поиск работы в айти?
- Ответ на этот вопрос имеет три важные составляющие, поэтому давайте разберем их отдельно.
Первое. Если у человека есть вдохновение работать в айти-отрасли и он хочет развиваться в этом направлении, обязательно следует продолжать учиться и искать возможности найти работу в IT-компании. Но при этом нужно понимать, что в наша индустрия переживает непростые времена, так что период поиска работы может быть замедлен. Ищущие работу хоть и немного дольше, но все же находят ее. К концу 2023 года этот процесс занимает примерно два месяца или больше.
Второе. В любом случае, айти-индустрия – это индустрия будущего. Она легко интегрируется в разные сегменты экономики, поскольку все процессы активно диджитализируются. Так что если человек хочет увеличивать свою конкурентоспособность, нужно уже сейчас видеть тренды, адаптироваться к изменениям и понимать, как эти события можно использовать в дальнейшем построении карьеры. Именно такие навыки очень ценят в IT.
Третье. Если свитчеры хотят войти в айти, они должны понимать, что будут конкурировать с молодым поколением, которое учится информатике и программированию со школы. Это серьезный вызов, который может напугать многих. Но если человек имеет хороший опыт и не боится трудностей, он точно сумеет сделать переход из своей отрасли в IT комфортным, выгодным и перспективным.
Как вы оцениваете качество образования в Украине в направлении айти, если сравнивать его уровень с зарубежными вузами? Достаточно ли в нашей стране технических лабораторий при вузах? Давно говорят о проблемах с выездом украинских студентов за границу с целью обучения. Какие проблемы сейчас нужно решать в направлении айти-образования?
– Для айти-отрасли вопрос качества образования в Украине является одним из приоритетных. В общем, считаю, что наши вузы предоставляют высокий уровень обучения для студентов. Также существуют разные государственные программы, курсы от Минцифры, проекты от международных партнеров. А еще есть большой выбор корпоративных университетов от IT-компаний.
Что важно, часто в учебных проектах в Украине интересные курсы читают зарубежные преподаватели из топовых вузов мира. В частности, из Беркли, Стэнфорда и других. Более того, у украинцев есть возможность параллельно учиться на программах иностранных вузов, потому что многие курсы сейчас открыты на бесплатной основе.
Так что если студенты хотят сделать хорошую карьеру в айте, они всегда смогут найти обучение под свои нужды – как в офлайн, так и онлайн режиме. Именно такие молодые таланты – амбициозные, целеустремленные, с классными знаниями – всегда ищут IT-компании. И таким студентам предлагают стажировку или трудоустройство даже во время учебы в вузе. Так что следует следить за технологическими трендами, постоянно учиться и быть настойчивым, тогда хороший шанс в виде первой интересной работы в айти обязательно появится.
О бронировании, инвестициях и технологиях в айти
Бронирование айти-специалистов – сложный вопрос, который волнует многие наши компании. На каком этапе сейчас находится решение этой проблемы?
- Действующая процедура бронирования имеет ряд ключевых ограничений, поэтому в айти-отрасли, наверное, самый низкий результат забронированных. Это влияет на исполнение контрактов, поскольку заказчики хотят быть уверены в том, что все проекты будут завершены. Поэтому вопрос бронирования критически важен для IT-компаний.
Участники рынка, ITU, Минцифры ищут пути решения этой проблемы. Здесь есть много тем для обсуждения – от признания критичности до процентов по бронированию. Так что мы работаем в рабочих группах, обсуждаем все проблемы, предлагаем разные варианты.
Надо понимать, что система бронирования действительно сложная тема. Здесь много вопросов, на которые нет простых ответов. Есть потребность в людях на фронте, есть потребность в людях для работы на экономическом фронте. Государство ищет баланс, но найти его очень тяжело. Надеюсь, что в ближайшее время мы найдем оптимальную формулу для бронирования.
Интересно ваше мнение по поводу глобальных процессов. Весь 2023 мировая айти-отрасль находилась в рецессии. Google, Amazon, Meta активно увольняли сотрудников. Какой будет картинка в 2024 году?
- Мы ожидаем оживления глобального рынка IT наверняка больше, чем кто-либо в мире. Надеемся, что этот тренд начнется весной 2024 года. Тогда это позволит украинской айти-отрасли постепенно вернуться к темпам роста в 25-30% годовых, которые были до 2022-го. В таких условиях украинские IT-компании смогут более активно привлекать иностранных клиентов для подписания новых контрактов.
Интересны ли сейчас иностранцам инвестиции в украинские стартапы? Удается ли украинским стартапам получить внимание инвесторов, каким образом?
– В Украине активно развивается стартап-экосистема. Для этого есть все возможности: Украинский Фонд Стартапов, инвесторы, коммьюнити, поездки на мировые мероприятия. Но следует понимать, что развитие этой индустрии – это комплексная работа.
Сейчас в Украине насчитывается около 1500 стартапов. Для сравнения: в США таких команд около 70 тыс.
Понятно, что нашей стране нужно время, чтобы органически расти, развивать стартап-экосистему и достичь уровня государств-лидеров. Это долгий путь, но уверена, что все удастся, потому что в Украине живет много креативных людей.
Как вы оцениваете украинский рынок M&A сделок в айти-отрасли? Как будет развиваться ситуация в 2024 году?
- Откровенно говоря, рынок M&A рынок сделок в ИТ-индустрии Украины не очень развит, но имеет перспективы для развития. Понятно, что сейчас есть объективные причины его упадка. Это глобальный кризис в техноотрасли и полномасштабная война в нашей стране. Но, несмотря на эти обстоятельства, сделки слияния и поглощения все равно совершаются.
По данным KPMG, в 2022 году количество сделок со стоимостью свыше $5 млн уменьшилось вдвое и составило 47 таких договоров. При этом около половины M&A сделок совершилось именно в IT-секторе.
В период с 2022 года по I квартал 2023 года было совершено 13 сделок стоимостью более $5 млн (учитываются только сделки с объявленной стоимостью). Общая сумма сделок составляет $500 млн. Основными игроками на рынке по количеству сделок оставались венчурные инвесторы и фонды прямых инвестиций.
Есть случаи, когда после 24 февраля наши IT-компании покупают зарубежные активы. К примеру, это Intellias, SoftServe.
Надеюсь, что рынок M&A сделок в ИТ будет расти, когда начнется возобновление глобальной техотрасли. Уверена, что международные инвесторы, в частности, из Европы и Северной Америки, будут и дальше заинтересованы вкладывать средства в украинские компании. Не исключено, что тренды уже стартуют в 2024 году.
Как вы думаете, как будет развиваться украинское IT в 2024 году? Выделите ключевые тренды. Как будет меняться инвестклимат в Украине?
- Сейчас иностранных партнеров интересуют такие направления украинского IT, как Cybersecurity, Defencetech, Healthtech, Fintech, Edtech и другие. В этих секторах у наших специалистов очень серьезная экспертиза.
В целом, чтобы повысить интерес иностранных партнеров к реализации проектов в Украине, нужно решать известные проблемы. В частности, это:
- защита инвестиций;
- борьба с коррупцией;
- защита интеллектуальной собственности и т.д.
Когда эти вопросы останутся в прошлом, инвестиционный климат улучшится не только в IT-отрасли, но и во всех секторах украинской экономики.
Итак, продолжаем работать и приближать победу вместе. Все остальные проблемы будем решать в режиме step by step.