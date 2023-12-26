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Как обстоят дела в IT. Украинские айти-специалисты больше зарабатывают, но не уверены в будущем
Как выглядит портрет среднего айтишника в 2023 году? Изменился ли доход и условия работы в украинском IT-сообществе? Какие миграционные настроения переживают айти-специалисты после 24 февраля? Какое будущее ждет IT-индустрию в 2024 году?
О состоянии айти-отрасли можно узнать в исследовании IT Research Ukraine 2023, которое реализовал Львовский ИТ Кластер. В рамках проекта были опрошены более 7 тыс. специалистов и более 400 компаний в Украине. Редакция Delo.ua рассказывает о самом интересном.
- Чем живет украинское IT-сообщество
- Как выглядит портрет украинского айтишника
- Сколько IT-специалисты зарабатывают и на что тратят
- Экономика IT-компаний во время войны
- Миграционные настроения айтишников во время войны
- Как будет развиваться IT-отрасль в 2024 году
- Как эксперты оценивают ситуацию в IT-отрасли
Чем живет украинское IT-сообщество
По данным IT Research Ukraine 2023, во время войны наша IT-отрасль продолжает расти. В целом украинское технологическое сообщество насчитывает 2150 активных верифицированных IT-компаний. За последний год количество специалистов выросло на 8% до 308 тыс. Каждый пятый технический специалист – женщина.
Где работают эти специалисты?
- В 2023 году 242 тыс. человек живут в Украине. В 2022 г. этот показатель насчитывал 228 тыс. специалистов.
- В 2023 году 65 тыс. айтишников находятся за границей. В 2022 году таких специалистов было 50-57 тыс. То есть количество специалистов в других странах выросло на 20%.
"Более 14% специалистов планируют легализоваться заграницей. Только 0,8% уже это сделали, - сказано в исследовании.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
При этом в экономике Украины IT-отрасль играет важную роль, поскольку, по данным на 2022 год, доля айти в ВВП страны составляет 4,9%, а взнос ВДВ находится на уровне $5,5 млрд.
- общий экономический эффект составил $12,74 млрд;
- налогов уплачено на $585 млн;
- прямых инвестиций получено на сумму $238 млн.
В целом, согласно прогнозам IT Research Ukraine 2023, айти-отрасль и дальше будет переживать непростые времена. В частности, по результатам 2023 года падение экспортной выручки может составить 2,3-7,7%, хотя в 2022 году рост составил 5,8%. Об этом говорит следующие цифры:
- в 2021 году – $6,94 млрд;
- в 2022 году – $7,35 млрд;
- в 2023 году – $6,78-7,18 млрд.
Кстати, в структуре экспорта 41,5% занимают компьютерные услуги.
В то же время, в 2023 году оборот IT-компаний может вырасти на 0,45%. Такие оценки в исследовании сделаны на базе следующей статистики:
- в 2021 году – $7,89 млрд;
- в 2022 году – $7,97 млрд (+0,9%);
- в 2023 году – $8 млрд (+0,45%).
Как выглядит портрет украинского айтишника
В Украине средний возраст IT-специалиста составляет 31 год. При этом у трети специалистов есть дети. Почти половина (47,3%) айтишников имеет высшее образование, связанное с компьютерными науками.
Чаще всего в айти-отрасли украинцы работают на позиции специалиста по разработке программного обеспечения. Таких специалистов 46,4% по всему сообществу и за год эта цифра выросла на 4%. При чем такой функционал выполняют:
- 88,5% мужчин,
- 11,5 % женщин.
В каких компаниях айтишники работают в 2023 году? Структура такого бизнеса по происхождению следующая:
- украинские компании – 54%;
- дочерние компании – 34,7%;
- иностранные компании – 11,3%.
Чаще всего в IT-отрасли – а это 40,4% – работают в крупных компаниях. За год этот показатель вырос на 6,4%. Есть:
- 40,4% работают в компаниях с количеством более 1000 специалистов.
- 12% – с количеством 501-1000 специалистов.
- 8,2% – с количеством 251-500 специалистов.
- 14,1% – с количеством 101-250 специалистов.
- 14,1% – с количеством 51-100 специалистов.
- 8,6% – с количеством 11-50 специалистов.
- 2,5% – с количеством менее 10 специалистов.
Также в 2023 году 10% айтишников работало на фрилансе. А в 2022 году таких специалистов было 4%.
Следует отметить, что почти половина айти-отрасли (47,7% опрашиваемых) рассказали об определенных изменениях в работе в 2023 году. Среди ключевых трендов:
- перешли на другой проект в пределах текущей компании (34,3%);
- сменили место работы (33,4%);
- изменили позицию внутри компании (27,5%);
- перешли в резерв или bench (12%);
- перешли на частичную занятость (5,9%).
Также на момент исследования 6% опрашиваемых айтишников были безработными.
Удовлетворены ли IT-специалисты условиями работы в компаниях в 2023 году? Большинство - то есть 41,4% - считают, что работодатели предоставляют им все необходимое для долгосрочного сотрудничества. В частности, люди отмечают следующие плюсы:
- наличие интересных проектов – 26,9%;
- развитое корпоративное управление – 14,3%;
- ценности и миссия компании, близкие сотруднику – 13,7%;
- наличие внерабочих активностей в компании – 11,9;
- низкий уровень бюрократии – 10,5%;
- удобное расположение офиса – 6,3%.
Сколько IT-специалисты зарабатывают и на что тратят
В 2023 году украинские айтишники зарабатывали в среднем $2630, в 2022-м – $2360. При этом доход составил:
- у технических специалистов – $4217;
- у нетехнических специалистов – $2322.
Чтобы получить эти деньги, айти-специалисты оформлены следующим образом:
- договор подряда (ФЛП) – 78,6%;
- трудовой договор – 12,1%;
- гиг-контракт – 7,6%;
- наемный/штатный работник – 3,2%;
- смешанная форма – 1,6% и т.д.
В общей сложности 54% опрашиваемых говорят, что состоялся пересмотр их вознаграждения. Также 42% считают свой доход достаточным. При этом 62,1% специалистов не готовы к понижению своего дохода. А 72,9% отмечают, что их расходы в 2023 году выросли. Больше айтишники тратят на базовые нужды – аренда жилья, питания и т.д.
В то же время 80% специалистов говорят, что направляют на сбережения примерно 25% дохода. А каждый 10-й специалист признается, что в состоянии откладывать даже половину заработка.
Структура ежемесячных расходов у айтишников выглядит так:
- 38% – базовые потребности, например, питание, одежда, погашение долгов;
- 16% – дополнительные потребности, в частности, хобби, транспорт, досуг;
- 11% – благотворительность;
- 26% – сбережения; – 9% другое.
Украинские IT-специалисты активно донейтят. Таких людей в айти-сообществе – 93,6% или 213 тыс. специалистов. Они направляют на благотворительность в среднем $264. А 6,8% айтишников отдают на донейты четверть своего заработка.
Экономика IT-компаний во время войны
В ходе исследования IT Research Ukraine 2023, CEO айти-компаний отметили, что бизнес очень сложно вести в условиях войны. Так, 58% опрашиваемых отметили, что после 24 февраля в их командах были случаи расторжения контрактов. В частности:
- 17% оценивают долю утраченного дохода в 21-30%;
- 24% говорят, что потеряли больше 41%.
В то же время 27% опрашиваемых отметили рост количества новых потенциальных заказов. Поэтому в целом у айти-компаний есть положительные ожидания. Среди основных трендов можно выделить следующие:
- 84% имеют проекты на длинную перспективу;
- 66% работают над задачами на краткую перспективу;
- 15% завершают активные заказы, а новых нет.
Следует отметить, что в 2023 году айти-отрасль продолжала нанимать специалистов. Подобные процессы проводят 85% компаний. При этом найм по географии наблюдается такой:
- в 65% случаев поиск ведется только в Украине;
- у 22% – смешанный подход;
- в 6% – только за границей.
Также в айти-отрасли продолжают платить бонусы и премии. В настоящее время работодатели проводят компенсационную политику следующим образом:
- 69% – корректируют компенсации в индивидуальном порядке;
- 15% – планируют заморозить плановое повышение;
- 12% – планируют повысить уровень компенсации.
Поддерживают айти-компании и мобилизованные коллеги. 48% опрашиваемых сохраняют рабочие места и платят зарплату. Средний чек такой поддержки составляет $1000 в месяц.
В целом почти половина опрашиваемых CEO ожидают роста дохода по результатам 2023 года:
- среди украинских компаний такие оценки имеют 46%;
- среди иностранных – 41%.
А еще IT-отрасль планирует открывать новые офисы в 2024 году. О таких планах рассказали 36% опрашиваемых. В частности, компании планируют масштабировать свой бизнес за рубежом – в Польше, США, Португалии, Великобритании и т.д.
Миграционные настроения айтишников во время войны
После 24 февраля айти-специалисты часто мигрируют в пределах Украины. В среднем специалисты переезжают не больше двух раз. В 2023 году около 5% специалистов вернулись из-за границы.
При этом представители IT-отрасли говорят, что и дальше хотят жить в Украине. В 2023 году такие пожелания озвучили 59,5% опрашиваемых. Этот показатель за год вырос на 2,5%.
В общем, если бы украинские специалисты могли свободно выбирать место жительства, они рассмотрели бы следующие варианты:
- В Украине – 42,6% (в 2022-м – 41%).
- В Украине или за границей – 18,8% (20%).
- Скорее, в Украине – 16,9% (16%).
- За границей – 12,3% (14%).
- Скорее за границей – 9,4% (9%).
Исследование показывает, что около 4% или 9-11 тыс. IT-специалистов потенциально могут уехать за границу в ближайшее время.
Следует отметить, что на миграционные настроения в IT-сообществе влияют многие факторы. Среди них:
- модернизация страны;
- готовность клиентов сотрудничать;
- наличие вакансий;
- условия для работы в компаниях;
- возможность заграничных командировок и т.д.
В целом, участники IT-рынка считают, что каким бы образом ни развивалась отрасль – по положительному или отрицательному сценарию – отток человеческого капитала все равно не миновать.
По оптимистическим оценкам, из нашей страны могут выехать 22 тыс. айти-специалистов. А в отрицательном случае это количество желающих может возрасти до 78 тыс. человек.
Как будет развиваться IT-отрасль в 2024 году
Айти-специалисты предоставляют разные прогнозы относительно того, каким будет 2024 год для IT-отрасли. В частности, 35% имеют положительные ожидания по поводу будущего техноиндустрии. Но столько же опрашиваемых настроены пессимистично. А еще у 27% есть как хорошие, так и плохие настроения.
Непонятными для IT-специалистов остаются будущие расклады по зарплате. Так, 40% думают, что изменений в доходах не будет, а 39% даже ждут снижения зарплаты. И только 16% полагают, что их заработок увеличится.
Относительно количества вакансий айтишники озвучивают следующие прогнозы на 2024 год:
- 48% – вакансий станет меньше;
- 26% – вакансий будет больше;
- 22% – вакансии останутся без изменений.
Как эксперты оценивают ситуацию в IT-отрасли
Как объясняет в комментарии Delo.ua CEO Львовского IT Кластера Степан Веселовский, по результатам 2023 года украинская айти-отрасль получает падение экспорта по сравнению с 2022-м. Скорее всего, 2024 год также станет для украинской IT-экономики определенным тестом.
"Если в 2024 году государство не будет обращать внимание на нужды и проблемы индустрии, показатели экспорта будут еще меньше", – говорит Веселовский.
О миграционных настроениях айтишников
Желание украинских IT-специалистов выехать за границу эксперты называют наибольшими рисками, ожидающими нашу страну в долгосрочной перспективе. Степан Веселовский говорит, что даже по положительному сценарию около 22 тыс. человек хотят изменить проживание в стране, - и это плохой сигнал.
"Дело в том, что мы можем потерять опытных специалистов с многолетним опытом работы в индустрии. Таких специалистов быстро не заменишь, на это нужные годы. Поэтому государство и IT-отрасль должны думать над тем, что можно предложить таким специалистам, чтобы они изменили мнение и остались в Украине", - отмечает Веселовский.
О позитивных настроениях IT-сообщества
Несмотря на два года войны, фаундеры украинских айти-компаний имеют оптимистичные настроения по состоянию отрасли в 2024 году, некоторые прогнозируют даже рост. И это крутой результат, акцентирует Веселовский.
"Мы были удивлены некоторыми оптимистичными настроениями относительно будущего IT-отрасли. Дело в том, что участники рынка обычно в разговорах делятся болями и проблемами. Как результат, видишь пессимистические настроения. В то же время, индустрия имеет свои преимущества, одерживает новые победы. Например, это новые клиенты. Так что место для оптимизма есть всегда. Вся индустрия сейчас работает на продвижение Украины", - объясняет Delo.ua руководитель команды исследований Львовского IT Кластера Ярина Возняк.
По ее словам, сообщество понимает, что следующий год будет тяжелым. В частности, существует риск, что могут снова начаться массовые аварийные отключения света. В общем, компании готовы к таким испытаниям. Топ-менеджеры сохраняют позитивный настрой и здравый смысл. Такой подход поможет реалистично оценивать ситуацию и делать необходимые шаги, чтобы минимизировать риски.
"В общем, айти-компании готовы уже к любым вызовам. Разве появится какой-то черный лебедь, неожиданно влияющий на сообщество", - считает Возняк.
О планах развития IT-индустрии в 2024 году
Какую же стратегию для развития должны реализовывать украинские IT-компании, чтобы оставаться успешными в 2024 году? Эксперты говорят, что наше айти в основном работает на экспорт, поэтому должно соблюдать правила диверсификации. В частности, речь идет об открытии новых офисов.
IT-бизнес считает, что развиваться и масштабироваться помогает диверсификация. Для этого компании планируют открывать новые офисы в Украине и за рубежом. Также участники рынка вкладывают средства в маркетинг и продажи. Это помогает построить вокруг компании целую коммуникационную историю и успешно получать новые проекты. ", – говорит Ярина Возняк.
Также для украинского айти-сообщества важно построение партнерства с иностранцами. Зарубежные клиенты заинтересованы в сотрудничестве с нашими IT-компаниями, говорит Возняк, поэтому рынок должен гибко реагировать на запросы из других стран и адаптироваться под их потребности. Тогда наша индустрия сможет стабильно развиваться.