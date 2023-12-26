Как обстоят дела в IT. Украинские айти-специалисты больше зарабатывают, но не уверены в будущем

Как выглядит портрет среднего айтишника в 2023 году? Изменился ли доход и условия работы в украинском IT-сообществе? Какие миграционные настроения переживают айти-специалисты после 24 февраля? Какое будущее ждет IT-индустрию в 2024 году? О состоянии айти-отрасли можно узнать в исследовании IT Research Ukraine 2023, которое реализовал Львовский ИТ Кластер. В рамках проекта были опрошены более 7 тыс. специалистов и более 400 компаний в Украине. Редакция Delo.ua рассказывает о самом интересном.

Чем живет украинское IT-сообщество

По данным IT Research Ukraine 2023, во время войны наша IT-отрасль продолжает расти. В целом украинское технологическое сообщество насчитывает 2150 активных верифицированных IT-компаний. За последний год количество специалистов выросло на 8% до 308 тыс. Каждый пятый технический специалист – женщина.

Где работают эти специалисты?

В 2023 году 242 тыс. человек живут в Украине. В 2022 г. этот показатель насчитывал 228 тыс. специалистов.

В 2023 году 65 тыс. айтишников находятся за границей. В 2022 году таких специалистов было 50-57 тыс. То есть количество специалистов в других странах выросло на 20%.

"Более 14% специалистов планируют легализоваться заграницей. Только 0,8% уже это сделали, - сказано в исследовании.

При этом в экономике Украины IT-отрасль играет важную роль, поскольку, по данным на 2022 год, доля айти в ВВП страны составляет 4,9%, а взнос ВДВ находится на уровне $5,5 млрд.

общий экономический эффект составил $12,74 млрд;

налогов уплачено на $585 млн;

прямых инвестиций получено на сумму $238 млн.

В Украине работает более 300 тыс. IT-специалистов. Источник: львовский IT-кластер. В 2022 году украинское IT получило $238 млн инвестиций. Источник: львовский IT-кластер. Доля ИТ в ВВП Украины 4,9%. Источник: львовский IT-кластер. Объем экспортной выручки в ИТ в 2022 году составил $7 млрд. Источник: львовский IT-кластер. Оборот ИТ отрасли в 2022 году составил около $8 млрд. Источник: львовский IT-кластер. В Украине работает более 300 тыс. IT-специалистов. Источник: львовский IT-кластер.

В целом, согласно прогнозам IT Research Ukraine 2023, айти-отрасль и дальше будет переживать непростые времена. В частности, по результатам 2023 года падение экспортной выручки может составить 2,3-7,7%, хотя в 2022 году рост составил 5,8%. Об этом говорит следующие цифры:

в 2021 году – $6,94 млрд;

в 2022 году – $7,35 млрд;

в 2023 году – $6,78-7,18 млрд.

Кстати, в структуре экспорта 41,5% занимают компьютерные услуги.

В то же время, в 2023 году оборот IT-компаний может вырасти на 0,45%. Такие оценки в исследовании сделаны на базе следующей статистики:

в 2021 году – $7,89 млрд;

в 2022 году – $7,97 млрд (+0,9%);

в 2023 году – $8 млрд (+0,45%).

Как выглядит портрет украинского айтишника

В Украине средний возраст IT-специалиста составляет 31 год. При этом у трети специалистов есть дети. Почти половина (47,3%) айтишников имеет высшее образование, связанное с компьютерными науками.

Чаще всего в айти-отрасли украинцы работают на позиции специалиста по разработке программного обеспечения. Таких специалистов 46,4% по всему сообществу и за год эта цифра выросла на 4%. При чем такой функционал выполняют:

88,5% мужчин,

11,5 % женщин.

В каких компаниях айтишники работают в 2023 году? Структура такого бизнеса по происхождению следующая:

украинские компании – 54%;

дочерние компании – 34,7%;

иностранные компании – 11,3%.

Чаще всего в IT-отрасли – а это 40,4% – работают в крупных компаниях. За год этот показатель вырос на 6,4%. Есть:

40,4% работают в компаниях с количеством более 1000 специалистов.

12% – с количеством 501-1000 специалистов.

8,2% – с количеством 251-500 специалистов.

14,1% – с количеством 101-250 специалистов.

14,1% – с количеством 51-100 специалистов.

8,6% – с количеством 11-50 специалистов.

2,5% – с количеством менее 10 специалистов.

Также в 2023 году 10% айтишников работало на фрилансе. А в 2022 году таких специалистов было 4%.

Более 50% IT-специалистов работают в компаниях с украинскими корнями. Источник: львовский IT-кластер. Около 50% IT-специалистов работают в должности специалист по разработке программного обеспечения. Источник: львовский IT-кластер. Более 40% ИТ-специалистов удовлетворены условиями работы. Источник: львовский IT-кластер. Почти половина ИТ-специалистов изучали компьютерные науки. Источник: львовский IT-кластер. Средний возраст ИТ-специалиста 31 год. Источник: львовский IT-кластер. Почти половина ИТ-специалистов сменяли работу. Источник: Львовский IT-кластер.

Следует отметить, что почти половина айти-отрасли (47,7% опрашиваемых) рассказали об определенных изменениях в работе в 2023 году. Среди ключевых трендов:

перешли на другой проект в пределах текущей компании (34,3%);

сменили место работы (33,4%);

изменили позицию внутри компании (27,5%);

перешли в резерв или bench (12%);

перешли на частичную занятость (5,9%).

Также на момент исследования 6% опрашиваемых айтишников были безработными.

Удовлетворены ли IT-специалисты условиями работы в компаниях в 2023 году? Большинство - то есть 41,4% - считают, что работодатели предоставляют им все необходимое для долгосрочного сотрудничества. В частности, люди отмечают следующие плюсы:

наличие интересных проектов – 26,9%;

развитое корпоративное управление – 14,3%;

ценности и миссия компании, близкие сотруднику – 13,7%;

наличие внерабочих активностей в компании – 11,9;

низкий уровень бюрократии – 10,5%;

удобное расположение офиса – 6,3%.

Сколько IT-специалисты зарабатывают и на что тратят

В 2023 году украинские айтишники зарабатывали в среднем $2630, в 2022-м – $2360. При этом доход составил:

у технических специалистов – $4217;

у нетехнических специалистов – $2322.

Чтобы получить эти деньги, айти-специалисты оформлены следующим образом:

договор подряда (ФЛП) – 78,6%;

трудовой договор – 12,1%;

гиг-контракт – 7,6%;

наемный/штатный работник – 3,2%;

смешанная форма – 1,6% и т.д.

В общей сложности 54% опрашиваемых говорят, что состоялся пересмотр их вознаграждения. Также 42% считают свой доход достаточным. При этом 62,1% специалистов не готовы к понижению своего дохода. А 72,9% отмечают, что их расходы в 2023 году выросли. Больше айтишники тратят на базовые нужды – аренда жилья, питания и т.д.

Доход ИТ-специалистов составляет $2-4 тыс. Источник: львовский IT-кластер. 42% ИТ-специалистов называют свое вознаграждение достаточным. Источник: львовский IT-кластер. Почти у 50% ИТ-специалистов существенно выросли расходы. Источник: львовский IT-кластер. В 2023 году доход 74% ИТ-компаний вырос или остался без изменений. Источник: львовский IT-кластер. Ежемесячно ИТ-специалист отправляет на благотворительность в среднем $250. Источник: львовский IT-кластер.

В то же время 80% специалистов говорят, что направляют на сбережения примерно 25% дохода. А каждый 10-й специалист признается, что в состоянии откладывать даже половину заработка.

Структура ежемесячных расходов у айтишников выглядит так:

38% – базовые потребности, например, питание, одежда, погашение долгов;

16% – дополнительные потребности, в частности, хобби, транспорт, досуг;

11% – благотворительность;

26% – сбережения; – 9% другое.

Украинские IT-специалисты активно донейтят. Таких людей в айти-сообществе – 93,6% или 213 тыс. специалистов. Они направляют на благотворительность в среднем $264. А 6,8% айтишников отдают на донейты четверть своего заработка.

Экономика IT-компаний во время войны

В ходе исследования IT Research Ukraine 2023, CEO айти-компаний отметили, что бизнес очень сложно вести в условиях войны. Так, 58% опрашиваемых отметили, что после 24 февраля в их командах были случаи расторжения контрактов. В частности:

17% оценивают долю утраченного дохода в 21-30%;

24% говорят, что потеряли больше 41%.

46% ИТ-компаний прогнозируют увеличение дохода. Источник: львовский IT-кластер. У 80% ИТ-компаний есть проекты на долгий период. Источник: львовский IT-кластер. ИТ-компании планируют открытие новых офисов. Источник: львовский IT-кластер. ИТ-компании изменяют компенсационную политику. Источник: львовский IT-кластер. Почти половина ИТ-компаний сохраняют рабочее место за мобилизованным. Источник: львовский IT-кластер. Большинство компаний полагают, что их доход не изменился или увеличился. Источник: львовский IT-кластер. 85% ИТ-компаний продолжают найм на открытые вакансии. Источник: львовский IT-кластер. Более половины ИТ-компаний нанимают специалистов с небольшим опытом. Источник: львовский IT-кластер.

В то же время 27% опрашиваемых отметили рост количества новых потенциальных заказов. Поэтому в целом у айти-компаний есть положительные ожидания. Среди основных трендов можно выделить следующие:

84% имеют проекты на длинную перспективу;

66% работают над задачами на краткую перспективу;

15% завершают активные заказы, а новых нет.

Следует отметить, что в 2023 году айти-отрасль продолжала нанимать специалистов. Подобные процессы проводят 85% компаний. При этом найм по географии наблюдается такой:

в 65% случаев поиск ведется только в Украине;

у 22% – смешанный подход;

в 6% – только за границей.

Также в айти-отрасли продолжают платить бонусы и премии. В настоящее время работодатели проводят компенсационную политику следующим образом:

69% – корректируют компенсации в индивидуальном порядке;

15% – планируют заморозить плановое повышение;

12% – планируют повысить уровень компенсации.

Поддерживают айти-компании и мобилизованные коллеги. 48% опрашиваемых сохраняют рабочие места и платят зарплату. Средний чек такой поддержки составляет $1000 в месяц.

В целом почти половина опрашиваемых CEO ожидают роста дохода по результатам 2023 года:

среди украинских компаний такие оценки имеют 46%;

среди иностранных – 41%.

А еще IT-отрасль планирует открывать новые офисы в 2024 году. О таких планах рассказали 36% опрашиваемых. В частности, компании планируют масштабировать свой бизнес за рубежом – в Польше, США, Португалии, Великобритании и т.д.

Миграционные настроения айтишников во время войны

После 24 февраля айти-специалисты часто мигрируют в пределах Украины. В среднем специалисты переезжают не больше двух раз. В 2023 году около 5% специалистов вернулись из-за границы.

При этом представители IT-отрасли говорят, что и дальше хотят жить в Украине. В 2023 году такие пожелания озвучили 59,5% опрашиваемых. Этот показатель за год вырос на 2,5%.

В общем, если бы украинские специалисты могли свободно выбирать место жительства, они рассмотрели бы следующие варианты:

В Украине – 42,6% (в 2022-м – 41%).

В Украине или за границей – 18,8% (20%).

Скорее, в Украине – 16,9% (16%).

За границей – 12,3% (14%).

Скорее за границей – 9,4% (9%).

Исследование показывает, что около 4% или 9-11 тыс. IT-специалистов потенциально могут уехать за границу в ближайшее время.

Следует отметить, что на миграционные настроения в IT-сообществе влияют многие факторы. Среди них:

модернизация страны;

готовность клиентов сотрудничать;

наличие вакансий;

условия для работы в компаниях;

возможность заграничных командировок и т.д.

9-11 тыс. ИТ-специалистов могут уехать за границу. Источник: львовский IT-кластер. Около 60% ИТ-специалистов хотят жить в Украине. Источник: львовский IT-кластер. Миграционные настроения ИТ-специалистов по благоприятному сценарию. Источник: львовский IT-кластер. Миграционные настроения ИТ-специалистов по отрицательному сценарию. Источник: львовский IT-кластер.

В целом, участники IT-рынка считают, что каким бы образом ни развивалась отрасль – по положительному или отрицательному сценарию – отток человеческого капитала все равно не миновать.

По оптимистическим оценкам, из нашей страны могут выехать 22 тыс. айти-специалистов. А в отрицательном случае это количество желающих может возрасти до 78 тыс. человек.

Как будет развиваться IT-отрасль в 2024 году

Айти-специалисты предоставляют разные прогнозы относительно того, каким будет 2024 год для IT-отрасли. В частности, 35% имеют положительные ожидания по поводу будущего техноиндустрии. Но столько же опрашиваемых настроены пессимистично. А еще у 27% есть как хорошие, так и плохие настроения.

Непонятными для IT-специалистов остаются будущие расклады по зарплате. Так, 40% думают, что изменений в доходах не будет, а 39% даже ждут снижения зарплаты. И только 16% полагают, что их заработок увеличится.

Почти половина HR в ИТ полагают, что зарплаты не изменятся. Источник: львовский IT-кластер. 33% СЭО в ИТ считают, что за 5 лет отрасль вырастет. Источник: львовский IT-кластер. 35% ИТ-отрасли ждут положительных изменений. Источник: львовский IT-кластер.

Относительно количества вакансий айтишники озвучивают следующие прогнозы на 2024 год:

48% – вакансий станет меньше;

26% – вакансий будет больше;

22% – вакансии останутся без изменений.

Как эксперты оценивают ситуацию в IT-отрасли

Как объясняет в комментарии Delo.ua CEO Львовского IT Кластера Степан Веселовский, по результатам 2023 года украинская айти-отрасль получает падение экспорта по сравнению с 2022-м. Скорее всего, 2024 год также станет для украинской IT-экономики определенным тестом.

"Если в 2024 году государство не будет обращать внимание на нужды и проблемы индустрии, показатели экспорта будут еще меньше", – говорит Веселовский.

О миграционных настроениях айтишников

Желание украинских IT-специалистов выехать за границу эксперты называют наибольшими рисками, ожидающими нашу страну в долгосрочной перспективе. Степан Веселовский говорит, что даже по положительному сценарию около 22 тыс. человек хотят изменить проживание в стране, - и это плохой сигнал.

"Дело в том, что мы можем потерять опытных специалистов с многолетним опытом работы в индустрии. Таких специалистов быстро не заменишь, на это нужные годы. Поэтому государство и IT-отрасль должны думать над тем, что можно предложить таким специалистам, чтобы они изменили мнение и остались в Украине", - отмечает Веселовский.

О позитивных настроениях IT-сообщества

Несмотря на два года войны, фаундеры украинских айти-компаний имеют оптимистичные настроения по состоянию отрасли в 2024 году, некоторые прогнозируют даже рост. И это крутой результат, акцентирует Веселовский.

"Мы были удивлены некоторыми оптимистичными настроениями относительно будущего IT-отрасли. Дело в том, что участники рынка обычно в разговорах делятся болями и проблемами. Как результат, видишь пессимистические настроения. В то же время, индустрия имеет свои преимущества, одерживает новые победы. Например, это новые клиенты. Так что место для оптимизма есть всегда. Вся индустрия сейчас работает на продвижение Украины", - объясняет Delo.ua руководитель команды исследований Львовского IT Кластера Ярина Возняк.

По ее словам, сообщество понимает, что следующий год будет тяжелым. В частности, существует риск, что могут снова начаться массовые аварийные отключения света. В общем, компании готовы к таким испытаниям. Топ-менеджеры сохраняют позитивный настрой и здравый смысл. Такой подход поможет реалистично оценивать ситуацию и делать необходимые шаги, чтобы минимизировать риски.

"В общем, айти-компании готовы уже к любым вызовам. Разве появится какой-то черный лебедь, неожиданно влияющий на сообщество", - считает Возняк.

О планах развития IT-индустрии в 2024 году

Какую же стратегию для развития должны реализовывать украинские IT-компании, чтобы оставаться успешными в 2024 году? Эксперты говорят, что наше айти в основном работает на экспорт, поэтому должно соблюдать правила диверсификации. В частности, речь идет об открытии новых офисов.

IT-бизнес считает, что развиваться и масштабироваться помогает диверсификация. Для этого компании планируют открывать новые офисы в Украине и за рубежом. Также участники рынка вкладывают средства в маркетинг и продажи. Это помогает построить вокруг компании целую коммуникационную историю и успешно получать новые проекты. ", – говорит Ярина Возняк.

Также для украинского айти-сообщества важно построение партнерства с иностранцами. Зарубежные клиенты заинтересованы в сотрудничестве с нашими IT-компаниями, говорит Возняк, поэтому рынок должен гибко реагировать на запросы из других стран и адаптироваться под их потребности. Тогда наша индустрия сможет стабильно развиваться.