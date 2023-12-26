Як справи в IT. Українські айтівці більше заробляють, але не впевнені в майбутньому

Як виглядає портрет середнього айтівця у 2023 році? Чи змінився дохід та умови роботи в українській IT-спільноті? Які міграційні настрої переживають айті-спеціалисти після 24 лютого? На яка майбутнє чекає IT-індустрію у 2024 році? Про стан айті-галузі можна дізнатися у дослідженні IT Research Ukraine 2023, який реалізував Львівський ІТ Кластер. В межах проєкту було опитано понад 7 тис. фахівців та понад 400 компаній в Україні. Редакція Delo.ua розповідає про найцікавіше.

Чим живе українська IT-спільнота

За даними IT Research Ukraine 2023, під час війни наше IT-галузь продовжує зростати. В цілому, українська технологічна спільнота нараховує 2150 активних верифікованих IT-компаній. За останній рік кількість фахівців зросла на 8% до 308 тис. Кожен п’ятий технічний спеціаліст - жінка.

Де ж працюють ці фахівці?

В 2023 році 242 тис. людей живуть в Україні. В 2022 цей показник нараховував 228 тис. фахівців.

В 2023 році 65 тис. айтівців знаходяться за кордоном. В 2022 році таких фахівців було 50-57 тис. Тобто, кількість спеціалістів в інших країнах зросла на 20%.

"Більш ніж 14% фахівців планують легалізуватися закордоном. Лише 0,8% вже це зробили, - сказано в дослідженні.

При цьому в економіці України IT-галузь грає важливу роль, оскільки, за даними на 2022 рік, частка айті в ВВП країни складає 4,9%, а внесок ВДВ знаходиться на рівні $5,5 млрд. Також:

загальний економічний ефект склав $12,74 млрд;

податків сплачено на $585 млн;

прямих інвестицій отримано на суму $238 млн.

В Україні працює більше 300 тис. IT-фахівців. Джерело: львівський IT-кластер. В 2022 році українське IT отримало $238 млн інвестицій. Джерело: львівський IT-кластер. Частка ІТ у ВВП України 4,9%. Джерело: львівський IT-кластер. Обсяг експортної виручки в ІТ у 2022 році склав $7 млрд. Джерело: львівський IT-кластер. Оборот ІТ галузі у 2022 році склав майже $8 млрд. Джерело: львівський IT-кластер. В Україні працює більше 300 тис. IT-фахівців. Джерело: львівський IT-кластер.

Загалом, згідно з прогнозами IT Research Ukraine 2023, айті-галузь й далі буде переживати непрості часи. Зокрема, за результатами 2023 року падіння експортної виручки може скласти 2,3-7,7%, хоча у 2022 році зростання склало 5,8%. Про це говорить такі цифри:

у 2021 році – $6,94 млрд;

у 2022 році – $7,35 млрд;

у 2023 році – $6,78-7,18 млрд.

До речі, в структурі експорту 41,5% займають саме комп’ютерні послуги.

Водночас з цим, у 2023 році оборот IT-компаній може зрости на 0,45%. Такі оцінки в досліджені зроблено на базі наступної статистики:

у 2021 році – $7,89 млрд;

у 2022 році – $7,97 млрд (+0,9%);

у 2023 році - $8 млрд (+0,45%).

Як виглядає портрет українського айтівця

В Україні середній вік IT-фахівця складає 31 рік. При цьому в третини спеціалістів є діти. Майже половина (47,3%) айтівців має вищу освіту, що пов’язана з комп’ютерними науками.

Найчастіше в айті-галузі українці працюють на позиції спеціаліста з розробки програмного забезпечення. Таких фахівців 46,4% в усій спільноті і за рік ця цифра зросла на 4%. При чому такий функціонал виконують:

88,5% чоловіків,

11,5% жінок.

В яких компаніях айтівці працюють в 2023 році? Структура такого бізнесу за походженням наступна:

українські компанії – 54%;

дочірні компанії – 34,7%;

іноземні компанії – 11,3%.

Найчастіше в IT-галузі – а це 40,4% - працюють у великих компаніях. За рік цей показник зріс на 6,4%. Тобто:

40,4% працюють в компаніях, з кількістю більше 1000 спеціалістів.

12% - з кількістю 501-1000 спеціалістів.

8,2% - з кількістю 251-500 спеціалістів.

14,1% - з кількістю 101-250 спеціалістів.

14,1% - з кількістю 51-100 спеціалістів.

8,6% - з кількістю 11-50 спеціалістів.

2,5% - з кількістю менше 10 спеціалістів.

Також у 2023 році 10% айтівців працювало на фрілансі. А у 2022 році таких фахівців було 4%.

Більше 50% IT-фахівців працюють в компаніях з українськими коренями. Джерело: львівський IT-кластер. Майже 50% IT-фахівців працюють на посаді спеціаліст з розробки програмного забезпечення. Джерело: львівський IT-кластер. Більше 40% ІТ-фахівців задоволені умовами роботи. Джерело: львівський IT-кластер. Майже половина ІТ-фахівців вивчали комп'ютерні науки. Джерело: львівський IT-кластер. Середній вік ІТ-фахівця 31 рік. Джерело: львівський IT-кластер. Майже половина ІТ-фахівців змінювали роботу. Джерело: львівський IT-кластер.

Варто зазначити, що майже половина айті-галузі (47,7% опитуваних) розказали про певні зміни в роботі в 2023 році. Серед ключових трендів:

перейшли на інший проєкт в межах поточної компанії (34,3%);

змінили місце праці (33,4%);

змінили позицію в межах компанії (27,5%);

перейшли в резерв, або bench (12%);

перейшли на часткову зайнятість (5,9%).

Також на момент дослідження 6% опитуваних айтівців були безробітними.

Чи задоволені IT-фахівці умовами роботи в компаніях в 2023 році? Більшість – тобто, 41,4% - вважають, що працедавці надають їм все необхідне для довгострокової співпраці. Зокрема, люди відмічають такі плюси:

наявність цікавих проєктів – 26,9%;

розвинуте корпоративне управління – 14,3%;

цінності та місія компанії, близькі співробітнику – 13,7%;

наявність позаробочих активностей в компанії – 11,9;

низький рівень бюрократії – 10,5%;

зручне розташування офісу – 6,3%.

Скільки IT-фахівці заробляють та на що витрачають

У 2023 році українські айтівці заробляли в середньому $2630, у 2022-му – $2360. При цьому дохід склав:

у технічних фахівців – $4217;

у нетехнічних фахівців - $2322.

Щоб отримати ці гроші, айті-фахівці оформлені наступним чином:

договір підряду (ФОП) – 78,6%;

трудовий договір – 12,1%;

гіг-контракт – 7,6%;

найманий/штатний працівник – 3,2%;

змішана форма – 1,6% тощо.

Загалом 54% опитуваних кажуть, що відбувся перегляд їх винагороди. Також 42% вважають свій дохід достатнім. При цьому 62,1% фахівців не готові до зниження свого доходу. А 72,9% зазначають, що їх витрати у 2023 році зросли. Найбільше айтівці витрачають на базові потреби – оренда житла, харчування тощо.

Дохід ІТ-фахівців складає $2-4 тис. Джерело: львівський IT-кластер. 42% ІТ-фахівців називають свою винагороду достатньою. Джерело: львівський IT-кластер. Майже у 50% ІТ-фахівців суттєво зросли витрати. Джерело: львівський IT-кластер. У 2023 році дохід 74% ІТ-компаній зріс чи залишився без змін. Джерело: львівський IT-кластер. Щомісяця ІТ-фахівець відправляє на благодійність в середньо $250. Джерело: львівський IT-кластер.

Водночас з цим, 80% фахівців кажуть, що направляють на заощадження приблизно 25% доходу. А кожен 10-й спеціаліст зізнається, що в змозі відкладали навіть половину заробітку.

Структура щомісячних витрат в айтівців виглядає так:

38% - базові потреби, наприклад, харчування, одяг, погашення боргів;

16% - додаткові потреби, зокрема, хобі, транспорт, дозвілля;

11% - благодійність;

26% - заощадження; - 9% інше.

Українські IT-фахівці активно донейтят. Таких людей в айті-спільноті – 93,6% або 213 тис. спеціалістів. Вони спрямовують на благодійність в середньому $264. А 6,8% айтівців віддають на донейти чверть свого заробітку.

Економіка IT-компаній під час війни

Під час дослідження IT Research Ukraine 2023, CEO айті-компаній відмітили, що бізнес дуже складно вести в умовах війни. Так, 58% опитуваних зазначили, що після 24 лютого в їх командах були випадки розірвання контрактів. Зокрема:

17% оцінюють частку втраченого доходу у 21-30%;

24% кажуть, що втратили більше 41%.

46% ІТ-компаній прогнозують збільшення доходу. Джерело: львівський IT-кластер. У 80% ІТ-компаній є проєкти на довгий період. Джерело: львівський IT-кластер. ІТ-компанії планують відкриття нових офісів. Джерело: львівський IT-кластер. ІТ-компанії змінюють компенсаційну політику. Джерело: львівський IT-кластер. Майже половина ІТ-компаній зберігають робоче місце за мобілізованим. Джерело: львівський IT-кластер. Більшість компаній вважають, що їх дохід не змінився або збільшився. Джерело: львівський IT-кластер. 85% ІТ-компаній продовжують найм на відкриті вакансії. Джерело: львівський IT-кластер. Більше половини ІТ-компаній наймають фахівців з невеликим досвідом. Джерело: львівський IT-кластер.

Водночас з цим, 27% опитуваних відмітили зростання кількості нових потенційних замовлень. Тому загалом айті-компанії мають позитивні очікування. Серед основних трендів можна виділити такі:

84% мають проєкти на довгу перспективу;

66% працюють над задачами на коротку перспективу;

15% завершують активні замовлення, а нових немає.

Варто відмітити, що в 2023 році айті-галузь продовжувала наймати фахівців. Такі процеси проводять 85% компаній. При цьому найм за географією спостерігається такий:

у 65% випадків пошук ведеться тільки в Україні;

у 22% - змішаний підхід;

у 6% - тільки за кордоном.

Також в айті-галузі продовжують сплачувати бонуси та премії. Наразі роботодавці проводять компенсаційну політику наступним чином:

69% - корегують компенсації в індивідуальному порядку;

15% - планують заморозити планове підвищення;

12% - планують підвищити рівень компенсації.

Підтримують айті-компанії й мобілізованих колег. 48% опитуваних зберігають робочі місця та виплачують зарплату. Середній чек такої підтримки становить $1000 на місяць.

В цілому, майже половина опитуваних CEO очікують зростання доходу по результатах 2023 року:

серед українських компаній такі оцінки мають 46%;

серед іноземних – 41%.

А ще IT-галузь планує відкривати нові офіси у 2024 році. Про такі плани розповіли 36% опитуваних. Зокрема, компанії планують масштабувати свій бізнес за кордоном – в Польщі, США, Португалії, Великій Британії тощо.

Міграційні настрої айтівців під час війни

Після 24 лютого айтівці часто мігрують в межах України. В середньому фахівці переїжджають не більше двох разів. У 2023 році десь 5% спеціалістів повернулися з-за кордону.

При цьому представники IT-галузі кажуть, що й надалі хочуть жити в Україні. У 2023 році такі побажання озвучили 59,5% опитуваних. Цей показник за рік зріс на 2,5%.

Загалом якщо б українські фахівці могли вільно обирати місце проживання, вони розглянули б такі варіанти:

В Україні – 42,6% (у 2022-му – 41%).

В Україні або за кордоном – 18,8% (20%).

Радше в Україні – 16,9% (16%).

За кордоном – 12,3% (14%).

Радше за кордоном – 9,4% (9%).

Дослідження показує, що біля 4% або 9-11 тис. IT-фахівців потенційно можуть виїхати за кордон найближчим часом.

Варто зазначити, що на міграційні настрої в IT-спільноті впливає багато факторів. Серед них:

модернізація країни;

готовність клієнтів співпрацювати;

наявність вакансій;

умови для роботи в компаніях;

можливість закордонних відряджень тощо.

9-11 тис. ІТ-фахівців можуть виїхати за кордон. Джерело: львівський IT-кластер. Майже 60% ІТ-фахівців хочуть жити в Україні. Джерело: львівський IT-кластер. Міграційні настрої ІТ-фахівців за сприятливим сценарієм. Джерело: львівський IT-кластер. Міграційні настрої ІТ-фахівців за негативним сценарієм. Джерело: львівський IT-кластер.

В цілому, учасники IT-ринку вважають, що яким би чином не розвивалась галузь – за позитивним чи негативним сценарієм – відтік людського капіталу все одно не оминути.

Тож, за оптимістичними оцінками, з нашої країни можуть виїхати 22 тис. айті-фахівців. А в негативному випадку ця кількість бажаючих може зрости до 78 тис. людей.

Як буде розвиватися IT-галузь у 2024 році

Айті-фахівці надають різні прогнози стостовно того, яким буде 2024 рік для IT-галузі. Зокрема, 35% мають позитивні очікування щодо майбутнього техноіндустрії. Але стільки ж опитуваних налаштовані песимістично. А ще 27% мають як гарні, так і погані настрої.

Незрозумілими для IT-фахівців залишаються майбутні розклади стосовно зарплат. Так, 40% думають, що змін в доходах не буде, а 39% навіть чекають на зниження зарплати. І лише 16% думають, що їх заробіток збільшиться.

Майже половина HR в ІТ вважають, що зарплати не зміняться. Джерело: львівський IT-кластер. 33% СЕО в ІТ вважають, що за 5 років галузь зросте. Джерело: львівський IT-кластер. 35% ІТ-галузі чекають на позитивні зміни. Джерело: львівський IT-кластер.

Щодо кількості вакансій айтівці озвучують такі прогнози на 2024 рік:

48% - вакансій стане менше;

26% - вакансій буде більше;

22% - вакансії залишаться без змін.

Як експерти оцінюють ситуацію в IT-галузі

Як пояснює в коментарі Delo.ua CEO Львівського IT Кластера Степан Веселовський, за результатами 2023 року українська айті-галузь отримує падіння експорту, порівняно з 2022-м. Скоріш за все, 2024 рік також стане для української IT-економіки певним тестом.

"Якщо в 2024 році держава не буде звертати увагу на потреби і проблеми індустрії, показники експорту будуть ще меншими", - говорить Веселовський.

Про міграційні настрої айтівців

Бажання українських IT-фахівців виїхати за кордон експерти називають найбільшими ризиками, що чекають на нашу країну в довгостроковій перспективі. Степан Веселовський каже, що навіть за позитивним сценарієм біля 22 тис. людей хочуть змінити проживання країну, - і це поганий сигнал.

"Справа в тому, що ми можемо втратити досвідчених фахівців з багаторічним досвідом роботи в індустрії. Таких фахівців швидко не заміниш, на це потрібні роки. Тому держава та IT-галузь має думати над тим, що можна запропонувати таким спеціалістам, щоб вони змінили думку та залишилися в Україні", - зазначає Веселовський.

Про позитивні настрої IT-спільноти

Незважаючи на два роки війни, фаундери українських айті-компаній мають оптимістичні настрої щодо стану галузі у 2024 році, деякі навіть прогнозують зростання. І це крутий результат, акцентує Веселовський.

"Ми були здивовані деякими оптимістичними настроями щодо майбутнього IT-галузі. Справа в тому, що учасники ринку зазвичай в розмовах діляться болями та проблемами. Як результат, бачиш песимістичні настрої. Водночас з цим, індустрія має свої переваги, отримує нові перемоги. Наприклад, це нові клієнти. Тож місце для оптимізму є завжди. Вся індустрія зараз працює на промоцію України", - пояснює Delo.ua керівниця команди досліджень Львівського IT Кластера Ярина Возняк.

За її словами, спільнота розуміє, що наступний рік буде важкий. Зокрема, існує ризик, що можуть знову розпочатися масові аварійні відключення світла. Загалом компанії готові до таких випробувань. Топ-менеджери зберігають позитивний настрій та тверезий розум. Такий підхід допоможе реалістично оцінювати ситуацію та робити необхідні кроки, щоб мінімізувати ризики.

"Загалом, айті-компанії готові вже до будь-яких викликів. Хіба з'явиться якийсь чорний лебідь, який несподівано впливатиме на спільноту", - вважає Возняк.

Про плани розвитку IT-індустрії у 2024 році

Тож яку стратегію для розвитку мають реалізовувати українські IT-компанії, щоб залишатися успішними у 2024 році? Експерти кажуть, що наше айті в основному працює на експорт, тому має дотримуватися правила диверсифікації. Зокрема, мова йде про відкриття нових офисів.

"Наразі IT-бізнес вважає, що розвиватися та масштабуватися допомагає діверсифікація. Для цього компанії планують відкривати нові офіси в Україні та за кордоном. Також учасники ринку вкладають кошти в маркетинг та продажі. Це допомагає побудувати навколо компанії цілу комунікаційну історію та успішно отримувати нові проєкти", - говорить Ярина Возняк.

Також для української айті-спільноти важлива побудова партнерства з іноземцями. Закордонні клієнти зацікавлені співпрацювати з нашими IT-компаніями, каже Возняк, тому ринок має гнучко реагувати на запити з інших країн та адаптовуватися під їх потреби. Тоді наша галузь зможе стабільно розвиватися.