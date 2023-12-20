Українські хакери "поклали" IT-інфраструктуру "Росводоканалу"

Українська хакерська група Black Jack успішно здійснила масштабну кібероперацію, спрямовану на IT-інфраструктуру "Росводоканалу" - найбільшої російської приватної компанії, що забезпечує водопостачання для 7 мільйонів споживачів. Можливо, хакери діяли за підтримки СБУ.

Про це пише "Укрінформ", посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

Згідно з повідомленням, у ході атаки було заблоковано роботу понад шести тисяч комп'ютерів, а також видалено понад 50 ТБ важливих даних, включаючи внутрішні документи, корпоративну пошту, сервіси кіберзахисту та резервні копії.

Зараз робота "Росводоканалу" паралізована і компанія стикається із серйозними труднощами.

Повідомляється, що наразі, СБУ здійснює аналіз завантажених 1,5 ТБ даних з "Росводоканалу".

Додамо, що наприкінці листопада джерела писало група Black Jack успішно зламала сайт міністерства праці та соціального захисту РФ і вивантажила звідти велику кількість секретної інформації, яка стосувалася тимчасово окупованих регіонів у Харківській та Запорізькій областях, а також їхнього "керівництва".

Тоді хакерам вдалося також отримати доступ до статистики щодо проведення так званої "СВО" та особистих даних російських військовослужбовців.

Хакерська атака на "Київстар"

Нагадаємо, 12 грудня в абонентів "Київстару" зникли зв'язок та інтернет, а сайт оператора перестав працювати.

Компанія поінформувала про технічний збій, в результаті якого послуги для частини абонентської бази можуть бути недоступні. Пізніше стало відомо, що причиною відсутності звʼязку стала хакерська атака. При цьому оператор запевнив, що персональні дані абонентів скомпрометовані не були.

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом цієї атаки, причому попередня кваліфікація події є доволі широкою - від втручання в роботу інформаційних систем до державної зради та порушення законів і звичаїв війни. Однією з версій правоохоронців є те, що до хакерської атаки причетні спецслужби РФ.

Ці події спричинили низку наслідків, серед яких – збої в роботі системи оповіщення про повітряні тривоги, що використовує стільниковий зв’язок. Зокрема, повідомлялося про такі негаразди у низці міст Київської області, в Дніпрі, Черкасах та Умані.

Окрім цього, того ж дня Monobank зазнав масованої DDoS атаки, внаслідок якої додаток перестав нормально працювати.