Украинские хакеры "уложили" IT-инфраструктуру "Росводоканала"

Украинская хакерская группа Black Jack успешно осуществила масштабную кибероперацию, направленную на IT-инфраструктуру "Росводоканала" - крупнейшую российскую частную компанию, обеспечивающую водоснабжение для 7 миллионов потребителей. Возможно, хакеры действовали при поддержке СБУ.

Об этом пишет "Укринформ", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Согласно сообщению, в ходе атаки была заблокирована работа более шести тысяч компьютеров, а также удалено более 50 ТВ важных данных, включая внутренние документы, корпоративную почту, сервисы киберзащиты и резервные копии.

Сейчас работа "Росводоканала" парализована и компания сталкивается с серьезными трудностями.

Сообщается, что в настоящее время СБУ осуществляет анализ загруженных 1,5 ТБ данных из "Росводоканала".

Добавим, что в конце ноября источники писала группа Black Jack успешно взломала сайт министерства труда и социальной защиты РФ и выгрузила оттуда большое количество секретной информации, касавшейся временно оккупированных регионов в Харьковской и Запорожской областях, а также их руководства.

Тогда хакерам удалось также получить доступ к статистике проведения так называемой "СВО" и личных данных российских военнослужащих.

Хакерская атака на "Киевстар"

Напомним, 12 декабря у абонентов "Киевстара" исчезли связь и интернет, а сайт оператора перестал работать.

Компания проинформировала о техничном сбое, в результате которого услуги для части абонентской базы могут быть недоступны. Позже стало известно, что причиной отсутствия связи стала хакерская атака. При этом оператор заверил, что персональные данные абонентов скомпрометированы не были .

СБУ открыла уголовное производство по факту этой атаки, причем предварительная квалификация происшествия довольно широкая - от вмешательства в работу информационных систем до государственной измены и нарушения законов и обычаев войны. Одной из версий стражей порядка является то, что к хакерской атаке причастны спецслужбы РФ.

Эти события повлекли за собой ряд последствий, среди которых – сбои в работе системы оповещения о воздушных тревогах, использующих сотовую связь. В частности, сообщалось о таких проблемах в ряде городов Киевской области, в Днепре, Черкассах и Умани.

Кроме этого, в тот же день Monobank подвергся массированной DDoS атаке, в результате которой приложение перестало нормально работать.