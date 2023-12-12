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Украинцев из-за атаки на "Киевстар" предупредили о сбоях в системе оповещения о тревоге: где их уже зафиксировали
Из-за сбоя в работе оператора мобильной связи "Киевстар" в некоторых населенных пунктах Украины может не работать система оповещения о воздушной тревоге, предупреждают в Министерстве внутренних дел.
Отмечается, что в таком случае экипажи патрульной полиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям будут извещать об опасности через громкоговорители. Также в МВД напоминают, что в "пунктах несокрушимости" на базе его подразделений есть возможность воспользоваться Wi-Fi.
Связаться же с экстренными службами можно в мессенджерах по следующим номерам:
📍Винницкая область: +380677185496 (полиция), +380639672336 (ГСЧС)
📍Волынская область: +380952950433 (полиция), +380504001186 (ГСЧС)
📍Днепропетровская область: +380504716254 (полиция), +380636350250 (ДСНС)
📍Донецкая область: +380506683170 (полиция), +380504940112 (ГСЧС)
📍Житомирская область: +380674112270 (полиция), +380930583696 (ГСЧС)
📍Закарпатская область +380671038494 (полиция), +380933234031 (ГСЧС)
📍Запорожская область: +380504529195 (полиция), +380933121101 (ГСЧС)
📍Ивано-Франковская область: +380673450015 (полиция), +380951016112 (ГСЧС)
📍Киевская область: +380664122099 (полиция), +380996406572 (ГСЧС)
📍Киев: +380634458664 (полиция), +380996088672 (ГСЧС)
📍Кировоградская область: +380671911036 (полиция), +380990978934 (ГСЧС)
📍Луганская область: +380935076283 (полиция), +380933771748 (ГСЧС)
📍Львовская область +380989579718 (полиция), +380995218220 (ДСНС)
📍Николаевская область: +380675432858 (полиция), +380635924087 (ГСЧС)
📍Одесская область +380677639802 (полиция), +380503903152 (ГСЧС)
📍Полтавская область: +380954805415 (полиция), +380507848128 (ГСЧС)
📍Ровенская область: +380505499123 (полиция), +380937007759 (ГСЧС)
📍Сумская область: +380997143446 (полиция), +380935165474 (ГСЧС)
📍Тернопольская область: +380676736569 (полиция), +380664336604 (ГСЧС)
📍Харьковская область: +380951300336 (полиция), +380502868101 (ГСЧС)
📍Херсонская область: +380675502274 (полиция), +380502109253 (ДСНС)
📍Хмельницкая область: +380676723516 (полиция), +380999383978 (ГСЧС)
📍Черкасская область: +380673801414 (полиция), +380639775337 (ГСЧС)
📍Черниговская область: +380992001798 (полиция), +380504400180 (ДСНС)
📍Черновицкая область : +380671816525 (полиция), +380662296368 (ДСНС)
Где зафиксированы сбои системы оповещения
Отметим, что ранее появился ряд сообщений о сбоях в работе системы оповещения об угрозах. В частности, в Киевской областной военной администрации сообщили, что из-за проблем у "Киевстара" не работает система оповещения в Буче, Ирпене, Вишневом, Березани, Сквире, Ржищеве, Тараще, Володарке и Горской общине (Бориспольский район).Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Также есть точечные отключения системы оповещения в Борисполе и 75 других населенных пунктах. Во всех этих населенных пунктах сигнал "воздушная тревога" дублируется другой системой оповещения.
В свою очередь, в Черкасской ОВА сообщили, что из-за сбоя у "Киевстара" не работает небольшая часть сирен в Черкассах. Отмечалось, что сигнал, возможно, не будет слышен (или будет слабым) в районе Черкасского национального университета, областной больницы, железнодорожного вокзала, по улице Сумгаитской от Академика Королева до Пограничника Лазаренко. Кроме того, система оповещения временно не работает в Умани.
"Также мы решили по области применить сервис широковещательной передачи сообщений операторов мобильной связи. Это означает, что абоненты будут получать сообщения на свои телефоны с громким звуковым сопровождением, если находятся в радиусе действия любой станции мобильной связи, независимо от оператора", - отметили в обладминистрации.
В свою очередь, в Днепре также наблюдаются перебои в работе системы оповещения, использующей сотовую связь, сообщили в ОВА. Узнавать угрозу там советуют через официальное приложение "Воздушная тревога". О ней сообщают и некоторые радиостанции, а в крупных городах объявления звучат в торговых центрах и супермаркетах.
В Сумской городской ВА утром тоже сообщали, что система оповещения временно не будет работать из-за сбоя в работе "Киевстара", но по состоянию на 19:00 было заявлено, что система проверена и работает в штатном режиме.
Напомним, что пока в "Киевстаре" не знают, когда удастся возобновить предоставление услуг. В компании заявили о мощной хакерской атаке, которая частично разрушила IT-инфраструктуру мобильного оператора. При этом компания заверила, что персональные данные абонентов скомпрометированы не были.