Як айті-компанії використовують бенч під час війни - оцінки учасників IT-ринку

Так, в P2H бенч вважають корисним інструментом, оскільки нові запити від клієнтів можуть з’являтись в будь-який момент, тож потрібно бути готовими до таких "поворотів".

"Ринок IT дуже мінливий, тільки за останні пару-трійку років він кілька разів дуже різко змінювався. Тому краще завжди мати "гравців" для нових проєктних команд", - розповідає Head of Employer Brand and Communications у P2H Kсенія Романюта.

Частина фахівців, якщо немає актуальних проєктів, може знаходитися на бенчі й в Sigma Software. Це не дивно під час глобальної рецесії, оскільки клієнти обережно можуть запускати нові проєкти, говорить HR директорка компанії Юлія Остроух. Але команда менеджерів з продажів активно працює, щоб отримувати нові замовлення, тому фахівці можуть вийти з бенчу в будь-який час.

"Проте люди, що тимчасово опиняються на бенчі, мають можливість присвятити час власній професійній освіті та зростанню. Також вони долучаються до ініціатив освітньої платформи Sigma Software University та стають тренерами, спікерами, менторами. Крім того, фахівці беруть участь в про-боно та соціально значущих проєктах, в тому числі, в співпраці з державою та провідними професійними спільнотами", - пояснює Юлія Остроух.

А в N-iX кажуть, що раніше активно набирали спеціалістів на бенч з метою швидкого запуску проєктів. Тепер, в умовах оптимізації затрат для деяких клієнтів, компанія залучає співробітників на резерв для пошуку їм нового проєкту.

"Протягом січня та лютого 2023 року, під час піку глобальної хвилі скорочень, близько 3% наших спеціалістів перевели на бенч. Зараз ми спостерігаємо певне покращення на ринку та навіть бачимо деяке зростання", - говорить VP People Operations в N-iX Олександр Шатний.

За його словами, зараз на повністю оплачуваний бенч в N-iX залучають контракторів для вже відкритих або потенційних вакансій на проєктах: "А решти співробітників пропонуємо залишатись у компанії на неоплачуваному бенчі та активно шукаємо для них нові можливості", - пояснює Шатний.

