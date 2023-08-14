В геймдев чоловіки заробляють в середньому 2315 євро, а жінки – 1544 євро

На даний момент в геймдев-компаніях найбільш затребуваними є такі напрямки, як Art & Animation (+21,8%), Programming & Development (+21%), Marketing & PR (+11,7%), Producing & Management (+7,1%), Communication Management & Support (+6,9%), говорить Recruitment Lead у Values Value Анна Ващенко. Про те, які тренди спостерігаються на ринку кадрів у геймдеві, Delo.ua розповідає у статті "Під прицілом геймдев. Скільки заробляють, кого шукають та на які перспективи чекають".

Загалом експерти кажуть, що зараз компанії пропонують найбільше вакансій для фахівців рівня middle, тому таким кандидатам найлегше знайти роботу. Зокрема, Senior Recruiter Bini Games Олександра Миронова впевнена, що кваліфікований спеціаліст завжди може добре себе продати. Але й досвідчені фахівці розуміють, що потрібно постійно розвивати свої навички, особливо під час кризи. Чому? Справа в тому, що хоча айті-працедавці шукають фахівців із досвідом роботи у 3-5 років, але тренд найму у компанію може бути затягнутий.

"Фахівцям рівня middle та senior треба бути готовими, що можуть бути декілька етапів співбесід в компанію. Зокрема, можуть бути етапи тестових завдань, збору рекомендації з минулих місць роботи та ін. Така ситуація виникла на ринку тому, що зараз роботодавець вибирає", - каже Олександра Миронова.

В умовах посилення конкуренції покращується загальна експертиза кандидатів, звертає увагу Олександра Миронова. Тобто, люди слідкують за тенденціями на ринку, проходять навчання, прокачують свої знання. Такий підхід збільшує шанси отримати цікаву та перспективну роботу.

Зараз у ігрових компаніях чоловіки заробляють в середньому 2315 євро (до утримання податків), а жінки – 1544 євро. Такі дані наводить

Recruitment Lead у Values Value Анна Ващенко, посилаючись звіт Big Games Industry Employment Survey 2023. В цьому дослідженні було опитано більше 300 українців: 40% з них фахівці рівня middle, 29% - senior, 15% - junior тощо.

Якщо ж враховувати рівень досвіду геймдев-фахівців, тоді щомісяця їх медіанний gross дохід буде таким:

Trainee – 530 євро,

Junior – 800 євро,



Middle – 1667 євро,



Senior – 2917 євро,



Expert/Top/Chief/Head/VP – 4000 євро.



По медіані у геймдев-компаніях найбільше заробляють аналітики (3838 євро), маркетологи (3583 євро), програмісти (2542 євро), а найменше – тестувальники (1400 євро) та підтримка (1375 євро).

"Також ми порівняли медіани щомісячної заробітної плати в євро до утримання видатків між чоловіками і жінками за напрямками. Знову різниця: на 37% більше заробляють чоловіки в аналітиксі, на 33% - в маркетингу та user acquisition. Майже однаково чоловіки та жінки заробляють за напрямками ком'юніті і саппорт. Але на 3% більше заробляють жінки в фінансово-юридичних службах", - розповідає Анна Ващенко.

Раніше повідомлялося про те, що на ринку IT M&A інвестори зацікавлені вкладати гроші у штучний інтелект та military tech.

Більше про те, як зробити успішну кар’єру у геймдеві, читайте у статті Delo.ua "Під прицілом геймдев. Скільки заробляють, кого шукають та на які перспективи чекають".