Під прицілом геймдев. Скільки заробляють, кого шукають та на які перспективи чекають

На початку серпня у Києві відбулася триденна конференція Games Gathering. На заході зібралися представники українського та іноземного геймдеву. Фахівці обговорювали різні теми: з якими викликами зустрілася ігрова індустрія після 24 лютого, як підтримуються відносини із клієнтами, що відбувається на ринку кадрів, яким чином йде підготовка до нової зими. Тож редакція Delo.ua послухала спікерів та розповідає про найцікавіше: як змінились умови роботи у gamedev під час повномасштабної війни.

Як український геймдев зустрів 24 лютого

Під час Games Gathering Recruitment Lead у Values Value Анна Ващенко розповіла, що на початку повномасштабної війни gamedev-компанії зіткнулися з загальними для всього українського айті-ринку проблемами:

релокація команд у безпечні регіони України або за кордон;

припинення співпраці з Росією та Білоруссю;



перенос релізів ігор, заморожування проєктів;



призупинення інвестиций та навіть скасування угод в Україні та ін.



Що відбувається у великих технокомпаніях у 2023 році

На глобальному ринку також ситуація була непроста: через ковід та рецесію світові компанії проводять масові скорочення. Наприклад, Meta оптимізувала штат на 11 тис. людей, Tencent - на 5500, Xbox – на 1000, Playtica – на 600, Gameloft – на 100.

В глобальних компаніях відбуваються серйозні скорочення

"Це реакція на економічні умови та зміни в пріоритетах клієнтів. Наприклад, компанії мали хибні прогнози щодо зростання доходів після сплеску електронної комерції на початку ковіду. Вони думали, що зростання буде постійним та продовжиться навіть після завершення пандемії", - пояснює Анна Ващенко.

Як gamedev живе в Україні у 2023 році

В цілому, геймдев-бізнес навчився працювати в умовах війни. Так, деякі компанії збільшили штат фахівців: зокрема, Room 8 зросла на 136 осіб, Pingle – на 71, Innovecs – на 33, Stepico – на 22, N-iХ Game & VR – на 11. Загалом на ринку присутні досить оптимістичні настрої: бізнес за можливості планує наймати нових співробітників й надалі.

Водночас з цим, в аутсорс-компаніях говорять про проблеми із залученням нових контрактів. Причина проста: через енергетичну кризу, блекаути та складну зиму клієнти обережно відносилися до підписання довгострокових угод. Тому за півтора року війни на ринку могли відбуватися скорочення персоналу.

"Маємо інформацію з ринку, що співробітники outsource-студій почали самостійно навіть розглядати нові пропозиції, тому що довгостроковий період знаходились на бенчі або якість проєктів, що заходили до аутсорс студій, їх не влаштовували", - говорить Анна Ващенко з Values Value.

Як геймдев-компанії працюють за кордоном

Також геймдев-бізнес активно змінює міжнародний вектор у пошуку клієнтів. Зокрема, компанії відкрили десь 17 офісів за кордоном. Наприклад, тепер у Польщі працюють Plarium, Volmi, N-іX, Five Systems Development. Крім того, компанії запустили офіси у Румунії, Чехії, Португалії, Колумбії, Казахстані та ін.

А ось з Росією gamedev-бізнес остаточно розриває усі зв’язки. Для цього компанії закривають офіси, припиняють співпрацю із інвесторами, передають бізнес іншим представникам галузі.

Компанії розривають відносини із російським ринком

Як у геймдев проходить релокація співробітників

Варто відзначити, що в багатьох компаніях стрімко скорочується кількість фахівців. Наприклад, в Ubisoft команда зменшилась на 348 співробітників, в Playrix - на 224, в GSC Game World – на 200.

В компаніях кажуть, що скорочують штати через релокацію

Але бізнес пояснює негативну динаміку не звільненням працівників, а їх перевезенням та працевлаштуванням в інші офіси компаній, говорить Recruitment Lead у Values Value Анна Ващенко. Зокрема, GSC вивезла майже 50% людей в Чехію. А в Ubisoft фахівці отримали можливість працювати в інших студіях компанії - у Франції, Швеції, Канаді та Німеччині.

Як gamedev залучає інвестиції в Україні

Нарешті компанії почали отримувати фінансування задля реалізації різноманітних проєктів. Зокрема, Анна Ващенко виділяє такі досягнення:

Mythical Games з офісом у Києві залучила $37 млн інвестицій. До речі, Delo.ua вже писало, як у січні 2023 року компанія придбала український маркетплейс DMarket, що працює як онлайн сервіс продажу предметів із комп’ютерних ігр.

Jarvi Games провели велику публічну угоду на $3 млн та підняли другий раунд інвестицій.

Нещодавно велика міжнародна компанія з хедквотером в США була придбана за $4,9 млрд. Вона інвестувала в українську студію з f2p FPS проєктом на суму до $45 млн.

на суму до $45 млн. Також є дві неанонсовані пресід-раунди до $1 млн.

Як змінився ринок праці у геймдев під час війни

Як пояснює Анна Ващенко з Values Value, зараз немає ринку кандидатів: у другому кварталі 2023 року кількість претендентів перевищує кількість вакансій у 9 разів. При цьому у 2023 році кількість щомісячно опублікованих профилей людей, що шукають роботу, зросла на 45% у порівнянні з 2022-м. Загалом кількість кандидатів у щорічному вимірі зросла на 150%.

Чому змінився ринок кадрів? Senior Recruiter Bini Games Олександра Миронова розповідає, що зараз компанії скорочують вакансії та фокусуються на розвитку внутрішніх співробітників. Цей тренд зрозумілий в умовах війни, коли частина проєктів закрилися та немає інвестицій.

Водночас з цим на геймдев-ринку з’являється більше кандидатів. На цю тенденцію впливають дві причини:

Людей звільняють, оскільки бізнес закриває напрямки, проводить реструктуризацію та оптимізує робочі процеси.

Люди вчаться на айті-курсах, оскільки хочуть змінити роботу та потрапити у нову галузь. Тому в індустрії з’являється багато джунів. Як результат, ринок кандидатів перенасичений.

Як бачимо, зараз компанії знаходяться у вигідному становищі, оскільки можуть обирати найкращих кандидатів з великого числа претендентів. Тож кого шукають працедавці? Ось топ-7 трендів від Values Value:

Бізнес фокусується на експертах senior+ рівня.

Під час хантингу зарплатні очікування залишаються незмінними.



Необхідні люди з перевіреним та затребуваним досвідом.



Зменшилась кількість пропозицій для спеціалістів junior рівня.



Найлегше буде знайти роботу спеціалістам з ПК/консольного напрямку , найскладніше – з гіперказуального .



, найскладніше – з . Впав попит на фахівців в напрямках маркетингу і user acquisition .



. Процес найму став довшим.



Як змінилась кадрова політика у геймдеві через кризу

Senior Recruiter Bini Games Олександра Миронова каже, що в українському геймдеві спостерігається цікава тенденція: компанії намагаються перетворити співробітників в універсальних спеціалістів, які за потреби можуть закрити декілька ролей.

"Я часто зустрічаю продюсерів, які в своїх компаніях є продюсерами, проєкт-менеджерами, гейм-дизайнерами, трошки дата-аналітиками, трошки тестувальниками", - говорить Миронова.

За її словами, бізнес обрав таку кадрову стратегію з відомих причин. Справа в тому, що після 24 лютого люди могли випадати з робочих процесів через обстріли, блекаути та ін. Тоді в геймдев-компаніях зрозуміли, що якщо хтось в колег не може виконувати свою роботу, тоді може зупинитися весь процес.

"Щоб таких ситуацій не було та щоб заспокоїти клієнтів, в компаніях тепер є люди, які за потреби можуть підтримати певні процеси", - говорить Олександра Миронова.

Яких фахівців шукають у gamedev у 2023 році

Цьогоріч кількість геймдем-вакансій зменшилась на 17% в порівнянні з 2022 роком. А якщо брати до уваги довоєнний період – статистика впала в два рази.

Кількість вакансій у гемйдеві зменшилась під час війни

Як розповіли у Values Value, наразі в компаніях найбільш затребуваними є такі напрямки, як Art & Animation (+21,8%), Programming & Development (+21%), Marketing & PR (+11,7%), Producing & Management (+7,1%), Communication Management & Support (+6,9%).

Компанії шукають гейм-дизайнерів, фахівців з підтримки

Варто зазначити, що у 2023 році активно наймали фахівців N-іX Game & VR Studio, Artificial Core, Fractured Byte. Ці компанії опублікували найбільше вакансій на сайтах з пошуку роботи.

Компанії активно наймають фахівців під час війни

Як ефективно шукати роботу досвідченим геймдев-фахівцям

Експерти кажуть, що зараз компанії пропонують найбільше вакансій для фахівців рівня middle, тому таким кандидатам найлегше знайти роботу. Зокрема, Олександра Миронова з Bini Games впевнена, що кваліфікований спеціаліст завжди може добре себе продати. Але й досвідчені фахівці розуміють, що потрібно постійно розвивати свої навички, особливо під час кризи. Чому? Справа в тому, що хоча айті-працедавці шукають фахівців із досвідом роботи у 3-5 років, але тренд найму у компанію може бути затягнутий.

"Фахівцям рівня middle та senior треба бути готовими, що можуть бути декілька етапів співбесід в компанію. Зокрема, можуть бути етапи тестових завдань, збору рекомендації з минулих місць роботи та ін. Така ситуація виникла на ринку тому, що зараз роботодавець вибирає". Олександра Миронова Senior Recruiter Bini Games

В умовах посилення конкуренції покращується загальна експертиза кандидатів, звертає увагу Олександра Миронова. Тобто, люди слідкують за тенденціями на ринку, проходять навчання, прокачують свої знання. Такий підхід збільшує шанси отримати цікаву та перспективну роботу.

Чи реально новачкам знайти роботу у геймдеві

Зараз junior спеціалістам "знайти місце під сонцем" геймдева складніше. Все ж ситуація поступово покращується, оскільки у 2023 році кількість вакансій почала зростати.

У 2023 році поступово стає більше пропозицій для початківців

Але сьогодні вакансій для junior спеціалістів все одно втричі менше, ніж було до війни, каже Анна Ващенко. Тобто, якщо у лютому 2021 року компанії опублікували на сайтах 101 вакансію для початківців, то у червні 2023 року цей показник склав 37 вакансій.

Тож яку роботу найлегше знайти джуніору? Найчастіше gamedev шукає таких фахівців, як Marketing Manager, Level Designer, Unity Developer.

Щоб junior спеціалісти могли отримати роботу в ігрових компаніях, Recruitment Lead у Values Value Анна Ващенко підготувала топ-6 порад, які будуть корисними на цьому шляху:

Вивчайте інформацію про індустрію та відслідковуйте тренди.

Оберіть найбільш стабільні ніші та компанії.



Зверніть увагу на Outsource, тому що там легше знайти роботу.



Відслідковуйте напрямки, де охочіше наймають джуніор фахівців.



Створіть привабливу презентацію у вигляді CV, Cover Letter, портфоліо робіт та ін.

Залучайте AI, наприклад, ChatGPT, для редагування резюме та ін.



Також важливо проходити додаткове навчання, шукати можливості для стажування, відбудовувати власне ком’юніті та запастись терпінням.

Початківцям варто шукати стажування та бути наполегливими

На який дохід можна розраховувати у геймдеві

Зараз у ігрових компаніях чоловіки заробляють в середньому 2315 євро (до утримання податків), а жінки – 1544 євро. Такі дані наводить Анна Ващенко з Values Value, посилаючись звіт Big Games Industry Employment Survey 2023. В цьому дослідженні було опитано більше 300 українців: 40% з них фахівці рівня middle, 29% - senior, 15% - junior тощо.

Якщо ж враховувати рівень досвіду геймдев-фахівців, тоді щомісяця їх медіанний gross дохід буде таким:

Trainee – 530 євро,

Junior – 800 євро,



Middle – 1667 євро,



Senior – 2917 євро,



Expert/Top/Chief/Head/VP – 4000 євро.



По медіані у геймдев-компаніях найбільше заробляють аналітики (3838 євро), маркетологи (3583 євро), програмісти (2542 євро), а найменше – тестувальники (1400 євро) та підтримка (1375 євро).

Найбільший дохід у геймдеві в аналітиків, маркетологів

"Також ми порівняли медіани щомісячної заробітної плати в євро до утримання видатків між чоловіками і жінками за напрямками. Знову різниця: на 37% більше заробляють чоловіки в аналітиксі, на 33% - в маркетингу та user acquisition. Майже однаково чоловіки та жінки заробляють за напрямками ком'юніті і саппорт. Але на 3% більше заробляють жінки в фінансово-юридичних службах", - розповідає Анна Ващенко.

В більшості випадків чоловіки в геймдеві заробляють більше

Також експерти відмічають: українські геймдев-фахівці, що зараз працюють за кордоном, отримують грос зарплату у 2 рази більше, в порівнянні зі співробітниками, хто знаходиться в Україні. Але при цьому люди мають різне податкове навантаження: "Якщо ми порівнюємо Україну, тут фізособа-підприємець платить 5%, а, наприклад, в Іспанії – до 30-40%", - говорить Ващенко.

Які бонуси реально отримати у геймдеві

Найчастіше з нефінансових бонусів айті-фахівці можуть розраховувати на оплату лікарняних, заняття іноземними мовами та спортом, подарунки на день народження та весілля, організацію тренінгів та курсів та ін.

Фахівці в геймдеві можуть розраховувати на бонуси

Що чекає на український геймдев у 2023 році

На думку експертів, у глобальній геймдев-галузі продовжиться подальше скорочення витрат. Тож компанії будуть фокусуватися на інвестиціях у наявні таланти. Тобто, увага працедавців зосередиться на покращенні робочих процесів та збільшенні продуктивності у командах.

"Бачимо уповільнення зростання заробітних плат. Компанії будуть звертатись часто до підрядників або фрілансерів", - говорить Анна Ващенко з Values Value.

Водночас з цим, в України компанії будуть активніше наймати фахівців, цей тренд проглядається у поступовому збільшенні вакансій.

"Інвестицій буде більше. Ринок українських спеціалістів повертатиме свою привабливість. І це важливий тренд для нашої країни під час війни та кризи". Анна Ващенко Recruitment Lead у Values Value

Але варто враховувати, що український геймдев працює в умовах війни, тому має пам’ятати про ризики блекауту наступною зимою. Олександра Миронова з Bini Games вважає, що наші фахівці готові до цього випробування, а за необхідності - прорахують можливі складнощі заздалегідь. Такий підхід буде ефективним, тому що адаптаційний досвід минулої зими неможливо забути.

"Спочатку люди ходили працювати у коворкінги. Потім придбали старлінки, екофлоу, повербанки. Тобто, дома робили справжні автономні офіси або працювали групами в когось вдома. Така адаптація людей насправді надихає. Тому ми завжди готуємося до можливих складнощів", - говорить Миронова.

P.S. Під час виступів спікери використовували аналітику власних компаній, відкриті дані (Djinni, DOU), дослідження ринку на порталі InGame Job, опитування Big Games Industry Employment Survey 2023.