Полюємо на бізнес. Як в Україні відбуваються M&A угоди в техногалузі під час війни

Незважаючи на повномасштабну війну в Україні та глобальну рецесію у світовій IT-спільноті, вітчизняний ринок M&A (злиття та поглинання) у техногалузі продовжує своє життя, хоча й у доволі скромному форматі. Тобто, через об’єктивні причини кількість угод зменшилася, але вони все одно відбуваються, навіть у цей складний для країни період. Тому редакція Delo.ua вирішила дізнатися, як змінився ринок M&A угод під час війни, які IT-компанії цікавлять потенційних покупців та як події можуть розвиватися надалі.

Як змінилась ситуація на ринку IT M&A у 2022 та 2023 роках

За даними фахівців KPMG в Україні, в умовах війни бізнес в Україні продовжував закривати угоди на ринку злиття та поглинання. При цьому близько половини M&A угод відбулося саме в IT-секторі.

"За нашими попередніми оцінками, у період з 2022 року по І квартал 2023 року було здійснено 13 угод, вартістю понад $5 млн (враховуються тільки угоди з розголошеною вартістю). Загальна сума цих угод становить $500 млн. Основними гравцями на ринку за кількістю угод залишалися венчурні інвестори та фонди прямих інвестицій (private equity funds)", - говорить Delo.ua директорка практики супроводження корпоративних угод KPMG в Україні Світлана Щербатюк.

Чому стало менше M&A угод на IT-ринку

Український IT M&A ринок відчуває зниження обсягу та кількості угод через ряд причин, відмічають у KPMG в Україні. Серед них:

повномасштабна війна в Україні;

зниження обсягу і кількості M&A угод в світі;



уповільнення росту провідних економік.



Ці тренди підтверджує й статистика. Згідно зі глобальним звітом KPMG Venture Pulse Q1 2023, в І кварталі 2023 року обсяг глобальних венчурних інвестицій знизився до $57 млрд. Це склало лише 32% від показника І кварталу 2022 року.

"Історично основною ціллю об’єктів інвестицій на українському IT M&A ринку було залучення фінансування для майбутнього розвитку. Це було ключовим драйвером їх виходу на M&A ринок в період 2022 рік – І квартал 2023 року. Очікується, що такі угоди переважатимуть за кількістю протягом всього 2023 року". Світлана Щербатюк директорка практики супроводження корпоративних угод KPMG в Україні

Які M&A угоди відбуваються у IT-галузі

Фахівці KPMG в Україні кажуть, що у 2022 році та на початку 2023 року найбільші M&A угоди відбувалися за наступними схемами:

Найчастіше іноземні гравці купували українські ІТ-компанії.

Іноді домовленості відбувалися між учасниками українських ІТ-компанії.



"Така M&A активність між українськими компаніями може стати більш поширеною в майбутньому, оскільки дає можливість швидкого росту для покупця та можливість продажу компанії в турбулентні часи для існуючих акціонерів", - вважає Світлана Щербатюк.

Аналітики KMPG в Україні оцінили ринок M&A угод. Джерело: Delo.ua

Світ чи Україна: хто змінив расклади на IT M&A ринку

Весь ринок M&A в Україні переживає не найкращі часи: якщо у 2021 році було зафіксовано 205 угод, у 2022 році їх кількість зменшилась вдвічі і та склала 106 угод, каже CFO Ciklum Андрій Оксенюк. Цей результат порівнюваний із показниками 2017-2018 років.

"Після повномасштабного вторгнення багато угод, які стосувалися регіону, були призупинені. Але ця тенденція не є суто регіональною - вона спостерігалася в усьому світі через вплив макроекономічних подій. Зокрема, мова йде про занепокоєння щодо рецесії, підвищення процентних ставок і ризики, пов’язані з нещодавньою банківською кризою", - говорить Оксенюк.

Виконавчий директор Асоціації ІТ Ukraine Костянтин Васюк згоден з тим, що тенденції ринку M&A в Україні не сильно відрізняються від світових. З одного боку, угоди M&A укладаються, інтерес інвесторів до українських компаній залишається. З іншого боку, відчувається загальносвітовий вплив рецесії, банківської кризи в США та війни в Україні.

"У 2021 році ІТ-сектор забезпечив більшу частину від усіх угод M&A в Україні вартістю понад $1 млрд. Вважається, що у 2022 році укладених угод в IT поменшало, пропорційно з іншими галузями економіки". Костянтин Васюк виконавчий директор Асоціації ІТ Ukraine

Який вплив має війна на IT M&A ринок

CEO Avenga Юрій Адамчук вважає, що фактор повномасштабної війни не мав суттєвого впливу на глобальний ринок злиття та поглинання. Зокрема, у 2022 році бізнес інтенсивно укладав угоди, а у 2023 році ринок впав десь наполовину.

"Основною причиною такого падіння є економічні очікування, несприятлива ситуація на ринках капіталів, високі процентні ставки. Також спостерігається суттєве уповільнення росту бізнесу ІТ послуг. Як результат, маємо значно меншу кількість угод, суттєво нижчі оцінки вартості (мультиплікатори)", - звертає увагу Адамчук.

Водночас з цим, війна внесла кардинальні зміни в динаміку M&A угод в Україні. За словами Адамчука, зараз місцевого ринку злиття та поглинання практично немає, оскільки ані стратеги, ані інвестори не готові заходити в країну, доки триває активна фаза війни.

"Багато західних інвесторів вбачають великі ризики щодо інвестицій в Україну і займають очікувальну позицію. Але на ринку зараз присутні невеликі локальні гравці. Вони опортуністично намагаються зайти в компанії, які демонструють відносну стійкість і можуть дати гарний результат по завершенні війни. В цій ситуації говорити рано про стабілізацію ситуації", - пояснює Адамчук.

Чи є позитивні настрої на IT M&A ринку України

В цілому, ринок M&A в Україні не затихав, а інтерес з боку інвесторів залишається досить високим, впевнений CEO Sigma Software Group Валерій Красовський.

"Враховуючі поточні фактори та ризики, війну та уповільнення економіки, валюейшн (оцінка) українських компаній дещо знизилися в порівнянні з тим, що було до війни. Проте, всі ті домовленості, що були досягнуті до війни, були виконані, угоди успішно проведені". Валерій Красовський CEO Sigma Software Group

Андрій Оксенюк з Ciklum також вважає позитивним сигналом випадки укладених угод із залученням українського бізнесу та українських покупців.

"Це ознака того, що інвестори розглядають Україну як будь-яку іншу локацію з потенціалом і можливостями". Андрій Оксенюк CFO Ciklum

Як IT M&A угоди проходять в Україні під час війни

Тепер давайте подивимося на практиці, які ж M&A угоди закривали українські IT-компанії у 2022-2023 роках. Для цього розберемо три історії – від Intellias, Avenga та SoftServe.

Кейс №1: як Intellias придбав Digitally Inspired Ltd

У вересні 2022 року стало відомо, що українська IT-компанія Intellias стала власником швидкозростаючого проєкту Digitally Inspired. Ця команда базується у Великій Британії та сфокусована на розробці програмного забезпечення для перспективних галузей: роздрібної торгівлі, електронної комерції, охорони здоров’я, авіації та ін.

Скільки коштувала ця угода, в компаніях не розкривали. Але, за оцінками фахівців ринку, домовленості могли потягнути на $20 млн.

Як зараз оцінюють у Intellias ефективність цієї M&A угоди? Як розповів Delo.ua СЕО та співзасновник Intellias Віталій Седлер, компанія розпочала перемовини з командою Digitally Inspired ще восени 2021 року . Тож угоду були готові закривати навесні 2022 року, але відбулось широкомасштабне вторгнення. Тому було вирішено відтермінувати закриття угоди на осінь-2022.

"За цей час ми детально проаналізували ринок, зважили усі ризики та підготувалися до інтеграції майже 400 спеціалістів DI в операційні процеси та корпоративну культуру Intellias. Ця угода, безумовно, надала нам додаткові переваги на ринку сервісних IT послуг, адже ми посилили свою експертизу в галузі Retail". Віталій Седлер СЕО та співзасновник Intellias

Також Седлер зазначає, що головний офіс DI знаходиться поблизу Лондона, тож це зробило компанію ще ближчими до клієнтів з UK, на яких припадає значна частина експорту послуг Intellias.

Кейс №2: як Avenga придбала IncluIT

У листопаді 2022 року стало відомо, що міжнародна IT-компанія Avenga поглинає відомого аутсорсера IncluIT. Це аргентинська команда, з чисельністю у 800 фахівців. Вони мають майже 30 років досвіду роботи на ринку. Штаб-квартира розташована в Кордові, а офіси - по всій Латинській Америці.

В компаніях не розголошують вартість угоди. Але, за оцінками ринку, ця M&A операція може оцінюватися десь у $30 млн.

Чому Avenga було важливо придбати IncluIT? Як раз’яснив Delo.ua CEO Avenga Юрій Адамчук, цей крок був правильним, адже ринок США є ключовим і стратегічним для компанії . Загалом під час прийняття рішення були враховані такі фактори:

Перше. Угода дає можливість працювати на ринку США з двох хабів - Європи та Латинської Америки.

Друге. Часова різниця між Україною та східним узбережжям США складає 7 годин, тоді як з Аргентиною тільки 2 години. Водночас з цим, різниця з західним узбережжям складає 10 і 5 годин відповідно. Це дає клієнтам Avenga можливість вибору роботи з оптимальною локацією.

Третє. Не секрет, що для багатьох потенційних клієнтів війна в Україні є стримуючим фактором, вони не готові нести такі ризики. Тому покупка компанії Incluit дозволяє Avenga пропонувати клієнтам альтернативи.

Четверте. Incluit є одним із лідерів на ринку software engineering в Аргентині та Латинській Америці. Крім того, компанія має визнаний бренд роботодавця. Зокрема, аутсорсер багато років знаходиться в рейтингах найкращого роботодавця в Аргентині та кращого місця для роботи жінок.

"Загалом, ми дуже задоволені інвестицією. Зараз триває процес інтеграції компанії до платформи Avenga", - зазначає Адамчук.

В Avenga кажуть, що продовжують й далі наповнювати M&A пайплайн. Над цим процесом працює професійна внутрішня команда компанії, яка займається цією ділянкою роботи.

"Продовжуємо нашу активність в Латинській Америці та дивимось на цікаві таргети в Європі. Стратегія пошуку проста - синергетичність до нашої платформи, якість клієнтської бази, високі стандарти інженерної культури, власники/менеджмент, які готові прийняти підхід Avenga". Юрій Адамчук CEO Avenga

Кейс №3: як SoftServe придбала Hoverstate

В червні 2023 року стало відомо, що українська IT-компанія SoftServe купує Hoverstate. Це цифрове агентство спеціалізується створенні цифрових стратегій, мобільних застосунків та веб-розробці. Команда має глибоку експертизу в таких галузях, як медичне страхування, фармацевтика, life sciences та ін. Офіси Hoverstate знаходяться в США та Італії.

Скільки коштувала угода, в компаніях за традицією не озвучували.

Водночас з цим, у SoftServe акцентують, що незважаючи на війну в Україні, глобальний бізнес не стоїть на місці, тому важливо йти в ногу з часом та розширювати спектр технологій .

"Ми прийняли рішення щодо купівлі компанії Hoverstate, адже постійно шукаємо нові можливості для бізнесу. Я впевнений, що ця угода позитивно позначиться на розвитку компанії", - зазначив в офіційному релізі співзасновник SoftServe Ярослав Любінець.

Що чекає на ІТ M&A ринок у 2023 та 2024 роках

На думку фахівців KPMG в Україні, цьогоріч на українському ринку ІТ M&A пануватимуть чотири основні тренди:

Перше. Міжнародні інвестори будуть більше зацікавлені в українських компаніях, якщо світовий ІТ-ринок прискорить зростання. Такі прогнози реальні, оскільки у 2023 році очікується збільшення світових ІТ-витрат.

"Згідно з дослідженням Gartner, світові витрати на IT зростуть на 5,5%, у порівнянні з 2022 роком. Зокрема, витрати на такі компоненти як програмне забезпечення зростуть на 12,3%, а на IT-послуги – 9,1%". Світлана Щербатюк директорка практики супроводження корпоративних угод KPMG в Україні

Друге. Приватні інвестиції в українську ІТ-галузь та економіку загалом мають корелюватися у відповідності з перебігом воєнних дій.

Третє. Переважання інвесторів з Північної Америки та Європи. Крім того, переважатиме кількість угод із залучення фінансування, а не стосовно купівлі-продажу компаній.

Четверте. Українські інвестори, що зберегли інвестиційний потенціал, збільшать зацікавленість до активів за кордоном, переважно в Європі.

Як себе почуватиме глобальний ІТ M&A ринок

До першої половини 2024 року тренди для світового ІТ M&A ринку обіцяють бути не надто активними, вважає Віталій Седлер з Intellias. Такий сценарій обумовлений наступними причинами:

складна макроекономічна ситуація в розвинутих країнах Заходу;

динаміка фондових ринків;



більш дороге фінансуванням M&A угод.



Як результат, кількість M&A угод зменшиться в порівнянні з попередніми періодами.

Водночас з цим, акцентує Седлер, на фоні сповільнення власного органічного росту багато міжнародних IT-компаній (стратегічних інвесторів), як і раніше, розглядатимуть M&A, як дієвий інструмент для подальшого розвитку бізнесу в умовах не надто сприятливої ринкової кон’юнктури.

"Тому угоди неодмінно будуть. Звісно, в структуруванні угод та оцінці справедливої вартості активів як завжди враховуватимуться особливості ситуації як в Україні, так і в світі". Віталій Седлер СЕО та співзасновник Intellias

Як може вплинути війна на ІТ M&A ринок

Визначальний вплив на перспективи українського бізнесу матиме позитивна динаміка на фронті, говорить Андрій Оксенюк з Ciklum. Якщо розвиток подій буде сприятливим для Україні, тоді багато українських компаній незабаром зможуть повернутися до показників зростання.

"Такий сценарій може стати реальним, завдяки покращенню глобального макросередовища та попиту на розробку програмного забезпечення. Це, мабуть, буде основним фактором, який спонукатиме покупців зосереджуватися на регіоні та укладати M&A угоди у ІТ", - каже Оксенюк.

А Юрій Адамчук з Avenga очікує, що після завершення війни може суттєво збільшитися інтерес від потенційних інвесторів до українських активів в сфері ІТ. Тоді галузь зможе спостерігати велике повернення західних клієнтів до України.

"В умовах закінчення війни до кінця цього року, а в це ми всі щиро віримо, пожвавлення ринку M&A можна очікувати в другій половині 2024 року або вже з 2025 року". Юрій Адамчук CEO Avenga

Додатковим позитивним чинником для ринку ІТ M&A угод стануть програми відбудови та відновлення України, започатковані іншими державами та фондами, продовжує Андрій Оксенюк з Ciklum. Ці проєкти також матимуть великий вплив на інвестиційну привабливість українського ринку.

"Перешкодою може стати помірний глобальний попит на ринку, але специфіка української локації не відіграватиме в цьому значної ролі". Андрій Оксенюк CFO Ciklum

Як айті-фахівці можуть змінити ІТ M&A ринок

Виконавчий директор Асоціації ІТ Ukraine Костянтин Васюк говорить, що майбутнє українського ІТ M&A ринку залежить від трьох складових:

ситуація на фронті,

політика держави щодо збереження ІТ-сфери,

покращення інвестиційної привабливості України.

Тому експерт вважає, що важливо вирішувати проблеми головної цінності технологічного сектору – айті-фахівців. Мова йде про вирішення таких питань, як бронювання та тимчасові виїзди фахівців.

"Під час війни вдалося впевнитися, що масштабної релокації ІТ-компаній за кордон немає, фахівці працюють в Україні, компанії створюють для цього всі умови - від генераторів до укриттів. Тому держава також має забезпечити сприятливі умови для розвитку бізнесу, який єдиний в країні має зростання попри війну та приносить валюту в бюджет через свою експортну спрямованість". Костянтин Васюк виконавчий директор Асоціації ІТ Ukraine

Костянтин Васюк вважає, що держава може підтримувати важливі тимчасові виїзди за кордон для представників ІТ-компаній, адже це "вкрай необхідно для збереження існуючих клієнтів та пошуку нових". Такі контакти дозволяють підтримувати рівень доходності та ставати IT-компаніям цікавими для інвесторів.

Як айті-бізнес може пожвавити ІТ M&A ринок

Незважаючи на війну та кризу, сьогодні український ІТ-бізнес отримав феноменальні можливості, говорить Валерій Красовський з Sigma Software Group. А все тому, що вся увага Заходу привернута до нашої країни. Зокрема, розгортається велика кількість програм підтримки, присутні багато private equity (приватних інвестицій), існує неймовірний попит на інвестиції в українські сервісні та продуктові ІТ-компанії. Тому бізнес має можливість знайти серйозних партнерів як в Україні, так і на Заході.

"Треба тільки вміти цією можливістю скористатись. Але, на жаль, велика кількість наших підприємців не до кінця розуміють плюси таких партнерств. З початку рецесії ціла низка компаній закрилась, бо не скористалась цією можливістю. Українські фаундери досить часто не готові шукати партнерів і невірно оцінюють ризики такого рішення". Валерій Красовський CEO Sigma Software Group

В цих умовах Валерій Красовський радить підприємцям звертатись по допомогу та консультації до більш досвідчених експертів, що за 25 років вже подолали кілька криз та розвинули свій бізнес на міжнародному рівні.