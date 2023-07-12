Охотимся на бизнес. Как проходят M&A соглашения в технотрасли во время войны

Несмотря на полномасштабную войну в Украине и глобальную рецессию в мировом IT-сообществе, отечественный рынок M&A (слияния и поглощения) продолжает свою жизнь, хотя и в довольно скромном формате. То есть, по объективным причинам количество сделок уменьшилось, но они все равно закрываются, даже в этот сложный для страны период. Поэтому редакция Delo.ua решила узнать, как изменился рынок M&A сделок во время войны, какие IT-компании интересуют потенциальных покупателей и как события могут развиваться дальше.

Как изменилась ситуация на рынке IT M&A в 2022 и 2023 годах

По данным специалистов KPMG в Украине, в условиях войны бизнес в Украине продолжал закрывать сделки на рынке слияний и поглощений. При этом около половины M&A сделок состоялось именно в IT-секторе.

"По нашим предварительным оценкам, в период с 2022 года по I квартал 2023 года было совершено 13 сделок, стоимостью свыше $5 млн (учитываются только сделки с разглашенной стоимостью). Общая сумма этих сделок составляет $500 млн. Основными игроками на рынке по количеству сделок оставались венчурные инвесторы и фонды прямых инвестиций (private equity funds)", - поясняет Delo.ua директор практики сопровождения корпоративных соглашений KPMG в Украине Светлана Щербатюк.

Почему стало меньше M&A сделок на IT-рынке

Украинский IT M&A рынок испытывает снижение объема и количества сделок по ряду причин, отмечают в KPMG в Украине. Среди них:

полномасштабная война в Украине;

снижение объема и количества M&A сделок в мире;



замедление роста ведущих экономик.



Эти тренды подтверждает и статистика. Согласно глобальному отчету KPMG Venture Pulse Q1 2023, в I квартале 2023 года объем глобальных венчурных инвестиций снизился до $57 млрд. Это составило лишь 32% от показателя I квартала 2022 года.

"Исторически основной целью объектов инвестиций на украинском IT M&A рынке было привлечение финансирования для будущего развития. Это было ключевым драйвером их выхода на M&A рынок в период 2022 года – I квартал 2023 года. Ожидается, что такие соглашения будут преобладать по количеству в течение всего 2023 года". Светлана Щербатюк директор практики сопровождения корпоративных соглашений KPMG в Украине

Какие M&A сделки совершаются в IT-отрасли

Специалисты KPMG в Украине говорят, что в 2022 году и начале 2023 года крупнейшие M&A соглашения происходили по следующим схемам:

Чаще всего иностранные игроки покупали украинские ИТ-компании.

Иногда договоренности происходили между участниками украинских ИТ-компаний.



"Такая M&A активность между украинскими компаниями может стать более распространенной в будущем, поскольку дает возможность быстрого роста для покупателя и возможность продажи компании в турбулентные времена для существующих акционеров", - считает Светлана Щербатюк.

Аналитики KMPG в Украине оценили рынок M&A сделок. Источник: Delo.ua

Мир или Украина: кто изменил расклады на IT M&A рынке

Весь рынок M&A в Украине переживает не лучшие времена: если в 2021 году было зафиксировано 205 сделок, в 2022 году их количество уменьшилось вдвое и составило 106 сделок, говорит CFO Ciklum Андрей Оксенюк. Этот результат сравним с показателями 2017-2018 годов.

"После полномасштабного вторжения многие соглашения, касающиеся региона, были приостановлены. Но эта тенденция не сугубо региональная - она наблюдалась во всем мире из-за влияния макроэкономических событий. В частности, речь идет о беспокойстве относительно рецессии, повышении процентных ставок и рисках, связанных с с недавним банковским кризисом", – говорит Оксенюк.

Исполнительный директор Ассоциации ИТ Ukraine Константин Васюк согласен с тем, что тенденции рынка M&A в Украине не сильно отличаются от мировых. С одной стороны, соглашения M&A заключаются, интерес инвесторов к украинским компаниям остается. С другой стороны, ощущается общемировое влияние рецессии, банковского кризиса в США и войны в Украине.

"В 2021 году ИТ-сектор обеспечил большую часть всех соглашений M&A в Украине стоимостью более $1 млрд. Считается, что в 2022 году заключенных соглашений в IT уменьшилось, пропорционально другим отраслям экономики". Константин Васюк исполнительный директор Ассоциации ИТ Ukraine

Какое влияние имеет война на IT M&A рынок

CEO Avenga Юрий Адамчук считает, что фактор полномасштабной войны не оказал существенного влияния на глобальный рынок слияний и поглощений. В частности, в 2022 году бизнес интенсивно заключал сделки, а в 2023 году рынок упал где-то наполовину.

"Основной причиной такого падения являются экономические ожидания, неблагоприятная ситуация на рынках капиталов, высокие процентные ставки. Также наблюдается существенное замедление роста бизнеса ИТ услуг. Как результат, значительно меньшее количество сделок, существенно ниже оценки стоимости (мультипликаторы)", - обращает внимание Адамчук. .

В то же время война внесла кардинальные изменения в динамику M&A соглашений в Украине. По словам Адамчука, сейчас местного рынка слияний и поглощений практически нет, поскольку ни стратеги, ни инвесторы не готовы заходить в страну, пока продолжается активная фаза войны.

"Многие западные инвесторы видят большие риски по инвестициям в Украину и занимают ожидаемую позицию. Но на рынке сейчас присутствуют небольшие локальные игроки. Они оппортунистически пытаются зайти в компании, которые демонстрируют относительную устойчивость и могут дать хороший результат по завершении войны. В этой ситуации говорить рано о стабилизации ситуации", - объясняет Адамчук.

Есть ли позитивные настроения на IT M&A рынке Украины

В целом рынок M&A в Украине не затихал, а интерес со стороны инвесторов остается достаточно высоким, уверен CEO Sigma Software Group Валерий Красовский.

"Учитывая текущие факторы и риски, войну и замедление экономики, валюэйшн (оценка) украинских компаний несколько снизились по сравнению с тем, что было до войны. Тем не менее, все договоренности, достигнутые до войны, были выполнены, соглашения успешно проведены". Валерий Красовский CEO Sigma Software Group

Андрей Оксенюк из Ciklum также считает положительным сигналом случаи заключенных сделок с привлечением украинского бизнеса и украинских покупателей.

"Это признак того, что инвесторы рассматривают Украину как любую другую локацию с потенциалом и возможностями". Андрей Оксенюк CFO Ciklum

Как IT M&A соглашения проходят в Украине во время войны

Теперь давайте посмотрим на практике, какие M&A соглашения закрывали украинские IT-компании в 2022-2023 годах. Для этого разберем три истории – от Intellias, Avenga и SoftServe.

Кейс №1: как Intellias приобрел Digitally Inspired Ltd

В сентябре 2022 года стало известно, что украинскаяIT-компания Intellias стала владельцем быстрорастущего проекта Digitally Inspired. Эта команда базируется в Великобритании и сфокусирована на разработке программного обеспечения для перспективных отраслей: розничной торговли, электронной коммерции, здравоохранения, авиации и т.д.

Сколько стоило это соглашение, в компаниях не раскрывали. Но, по оценкам специалистов рынка, договоренности могли потянуть на $20 млн.

Как сейчас оценивают в Intellias эффективность этого M&A соглашения? Как рассказал Delo.ua СЕО и соучредитель Intellias Виталий Седлер, компания начала переговоры с командой Digitally Inspired еще осенью 2021 года . Соглашение были готовы закрывать весной 2022 года, но произошло широкомасштабное вторжение. Потому было решено отсрочить закрытие соглашения на осень-2022.

"За это время мы детально проанализировали рынок, взвесили все риски и подготовились к интеграции почти 400 специалистов DI в операционные процессы и корпоративную культуру Intellias. Это соглашение, безусловно, предоставило нам дополнительные преимущества на рынке сервисных IT услуг, ведь мы усилили свою экспертизу в отрасли Retail". Виталий Седлер СЕО и соучредитель Intellias

Также Седлер отмечает, что головной офис DI находится вблизи Лондона, поэтому это сделало компанию еще более близкими к клиентам из UK, на которых приходится значительная часть экспорта услуг Intellias.

Кейс №2: как Avenga приобрела IncluIT

В ноябре 2022 года стало известно, что международная IT-компания Avenga поглощает известного аутсорсера IncluIT. Это аргентинская команда с численностью в 800 специалистов. У них почти 30 лет опыта работы на рынке. Штаб-квартира расположена в Кордове, а офисы – по всей Латинской Америке.

В компаниях не разглашают стоимость сделки. Но, по оценкам рынка, эта M&A операция может оцениваться где-то в $30 млн.

Почему Avenga было важно приобрести IncluIT? Как разъяснил Delo.ua CEO Avenga Юрий Адамчук, этот шаг был правильным, ведь рынок США является ключевым и стратегическим для компании. В целом при принятии решения были учтены следующие факторы:

Первое. Соглашение дает возможность работать на рынке США из двух хабов – Европы и Латинской Америки.

Второе. Временная разница между Украиной и восточным побережьем США составляет 7 часов, в то время как с Аргентиной только 2 часа. В то же время, разница с западным побережьем составляет 10 и 5 часов соответственно. Это дает клиентам Avenga возможность выбора работы с оптимальной локацией.

Третье. Не секрет, что для многих потенциальных клиентов война в Украине сдерживающий фактор, они не готовы нести такие риски. Потому покупка компании Incluit позволяет Avenga предлагать клиентам альтернативы.

Четвертое. Incluit является одним из лидеров рынка software engineering в Аргентине и Латинской Америке. Кроме того, компания имеет признанный бренд работодателя. Аутсорсер много лет находится в рейтингах лучшего работодателя в Аргентине и лучшего места для работы женщин.

"В общем, мы очень довольны инвестицией. Сейчас идет процесс интеграции компании в платформу Avenga", - отмечает Адамчук.

В Avenga говорят, что продолжают и дальше наполнять M&A пайплайн. Над этим процессом работает профессиональная внутренняя команда компании, занимающаяся этим участком работы.

"Продолжаем нашу активность в Латинской Америке и смотрим на интересные таргеты в Европе. Стратегия поиска проста – синергетичность к нашей платформе, качество клиентской базы, высокие стандарты инженерной культуры, владельцы/менеджмент, которые готовы принять подход Avenga". Юрий Адамчук CEO Avenga

Кейс №3: как SoftServe приобрела Hoverstate

В июне 2023 года стало известно, что украинская IT-компания SoftServe покупает Hoverstate. Это цифровое агентство специализируется на создании цифровых стратегий, мобильных приложений и веб-разработке. Команда имеет глубокую экспертизу в таких областях, как медицинское страхование, фармацевтика, life sciences и т.д. Офисы Hoverstate находятся в США и Италии.

Сколько стоило соглашение, в компаниях по традиции не озвучивались.

В то же время в SoftServe акцентируют, что несмотря на войну в Украине, глобальный бизнес не стоит на месте, поэтому важно идти в ногу со временем и расширять спектр технологий.

"Мы приняли решение о покупке компании Hoverstate, ведь постоянно ищем новые возможности для бизнеса. Я уверен, что это соглашение положительно скажется на развитии компании", – отметил в официальном релизе соучредитель SoftServe Ярослав Любинец.

Что ожидает ИТ M&A рынок в 2023 и 2024 годах

По мнению специалистов KPMG в Украине, в этом году на украинском рынке ИТ M&A будут господствовать четыре основных тренда:

Первое. Международные инвесторы будут больше заинтересованы в украинских компаниях, если мировой ИТ-рынок ускорит рост. Такие прогнозы реальны, поскольку в 2023 году ожидается увеличение мировых ИТ-затрат.

"Согласно исследованию Gartner, мировые расходы на IT возрастут на 5,5% по сравнению с 2022 годом. В частности, расходы на такие компоненты как программное обеспечение вырастут на 12,3%, а на IT-услуги – 9,1%" . Светлана Щербатюк директор практики сопровождения корпоративных соглашений KPMG в Украине

Второе. Частные инвестиции в украинскую ИТ-отрасль и экономику должны коррелироваться в соответствии с ходом военных действий.

Третье. Преобладание инвесторов из Северной Америки и Европы. Кроме того, будет преобладать количество сделок по привлечению финансирования, а не в отношении купли-продажи компаний.

Четвертое. Украинские инвесторы, сохранившие инвестиционный потенциал, увеличат интерес к активам за рубежом, преимущественно в Европе.

Как себя будет чувствовать глобальный ИТ M&A рынок

До первой половины 2024 года тренды для мирового ИТ M&A рынка обещают быть не слишком активными, считает Виталий Седлер из Intellias. Такой сценарий обусловлен следующими причинами:

сложная макроэкономическая ситуация в развитых странах Запада;

динамика фондовых рынков;



более дорогостоящее финансированием M&A сделок.



Как результат, количество M&A сделок уменьшится по сравнению с предыдущими периодами.

В то же время, акцентирует Седлер, на фоне замедления собственного органического роста многие международные IT-компании (стратегические инвесторы) по-прежнему будут рассматривать M&A, как действенный инструмент для дальнейшего развития бизнеса в условиях не слишком благоприятной рыночной конъюнктуры.

"Поэтому соглашения обязательно будут. Конечно, в структурировании соглашений и оценке справедливой стоимости активов как всегда будут учитываться особенности ситуации как в Украине, так и в мире". Виталий Седлер СЕО и соучредитель Intellias

Как может повлиять война на ИТ M&A рынок

Определяющее влияние на перспективы украинского бизнеса будет иметь положительная динамика на фронте, говорит Андрей Оксенюк из Ciklum. Если развитие событий будет благоприятным для Украины, то многие украинские компании в скором времени смогут вернуться к показателям роста.

"Такой сценарий может стать реальным благодаря улучшению глобальной макросреды и спроса на разработку программного обеспечения. Это, пожалуй, будет основным фактором, который будет побуждать покупателей сосредотачиваться на регионе и заключать M&A соглашения в ИТ", - говорит Оксенюк.

А Юрий Адамчук из Avenga ожидает, что по завершении войны может существенно увеличиться интерес от потенциальных инвесторов к украинским активам в сфере ИТ. Тогда отрасль сможет наблюдать большой возврат западных клиентов в Украину.

"В условиях окончания войны до конца этого года, а в это мы все искренне верим, оживление рынка M&A можно ожидать во второй половине 2024 года или уже с 2025 года". Юрий Адамчук CEO Avenga

Дополнительным положительным фактором для рынка ИТ M&A соглашений станут программы восстановления Украины, начатые другими государствами и фондами, продолжает Андрей Оксенюк из Ciklum. Эти проекты также будут иметь большое влияние на инвестиционную привлекательность украинского рынка.

"Препятствием может стать умеренный глобальный спрос на рынке, но специфика украинской локации не будет играть в этом большую роль". Андрей Оксенюк CFO Ciklum

Как айти-специалисты могут изменить ИТ M&A рынок

Исполнительный директор Ассоциации ИТ Ukraine Константин Васюк говорит, что будущее украинского ИТ M&A рынка зависит от трех составляющих:

ситуация на фронте,

политика государства по сохранению ИТ-сферы,

улучшение инвестиционной привлекательности Украины.

Поэтому эксперт считает, что важно решать проблемы главной ценности технологического сектора – айти-специалистов. Речь идет о решении таких вопросов как бронирование и временные выезды специалистов.

"Во время войны удалось убедиться, что масштабной релокации ИТ-компаний за границу нет, специалисты работают в Украине, компании создают для этого все условия - от генераторов до укрытий. Поэтому государство также должно обеспечить благоприятные условия для развития бизнеса, который единственный в стране имеет рост вопреки войне и приносит валюту в бюджет, благодаря своей экспортной направленности". Константин Васюк исполнительный директор Ассоциации ИТ Ukraine

Константин Васюк считает, что государство может поддерживать важные временные выезды за границу для представителей ИТ-компаний, ведь это "крайне необходимо для сохранения существующих клиентов и поиска новых". Такие контакты позволяют поддерживать уровень доходности и становиться IT-компаниям интересными для инвесторов.

Как айти-бизнес может оживить ИТ M&A рынок

Несмотря на войну и кризис, сегодня украинский ИТ-бизнес получил феноменальные возможности, говорит Валерий Красовский из Sigma Software Group. А все потому, что все внимание Запада привлечено к нашей стране. В частности, развертывается большое количество программ поддержки, присутствует много private equity (частных инвестиций), существует невероятный спрос на инвестиции в украинские сервисные и продуктовые ИТ-компании. Поэтому бизнес может найти серьезных партнеров как в Украине, так и на Западе.

"Надо только уметь этой возможностью воспользоваться. Но, к сожалению, множество наших предпринимателей не до конца понимают плюсы таких партнерств. С начала рецессии целый ряд компаний закрылся, потому что не воспользовался этой возможностью. Украинские фаундеры зачастую не готовы искать партнеров и неверно оценивают риски такого решения". Валерий Красовский CEO Sigma Software Group

В этих условиях Валерий Красовский советует предпринимателям обращаться за помощью и консультациями к более опытным экспертам, которые за 25 лет уже преодолели несколько кризисов и развили свой бизнес на международном уровне.