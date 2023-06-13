IT Ukraine Education Summit 2023. Как изменилась отрасль IT-образования во время войны

Как удалось адаптировать IT-обучение в условиях войны? Какие профессии в IT наиболее востребованы? Что нужно сделать, чтобы украинское IT-образование сохранило свою конкуренцию по сравнению с возможностями за границей? Все эти проблемы, тренды и перспективы представители IT-компаний обсуждали во время IT Ukraine Education Summit 2023, который был организован Ассоциацией IT Ukraine во Львове. Редакция Delo.ua послушала выступления участников мероприятия в онлайн-формате и записала основные тезисы.

В каком состоянии находится образование

Во время полномасштабной войны в Украине было разрушено или повреждено более 3000 учебных заведений, рассказал заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний. Это означает, что более 65% таких разрушений или повреждений относятся к учреждениям дошкольного образования. То есть, детские сады не работают онлайн или офлайн.

"В основном это в тех областях, где зона потенциальных боевых действий или активных боевых действий – там садики не работают вообще". Дмитрий Завгородний заместитель министра образования и науки Украины

По его словам, школы в основном работают в дистанционном или смешанном формате. В частности, 1,5 млн детей учатся полностью онлайн, 1,2 млн – в смешанном формате, 1,3 млн – офлайн.

"То есть сейчас мы имеем почти 4 млн учеников в системе общего среднего образования, что примерно на 250-300 тыс. меньше, чем было в прошлом году. Из этих 4 млн учеников, по данным наших областей, примерно полмиллиона учатся дистанционно из-за границы", - говорит эксперт.

Как объясняет Завгородний, сложная ситуация и в высших учебных заведениях. Дело в том, что большинство учатся онлайн или в смешанном формате, поэтому качество такого образования соответствующее.

"Применительно к качеству, мы сейчас проводим вместе со Службой качества образования аналитическое исследование. Приблизительно 12 тыс. учеников проходят тестирование, чтобы мы могли детально понять по средней школе, где именно есть пробелы в знаниях, в каких темах, каким образом можно индивидуализировать учебные планы следующего года. Это поможет отреагировать на последствия последних нескольких учебных лет". Дмитрий Завгородний заместитель министра образования и науки Украины

Как адаптировалось IT-образование к вызовам войны

После 24 февраля украинские IT-кластера довольно быстро возобновили работу в своих регионах. К примеру, в Харькове образовательные проекты начались в апреле 2022 года. Вообще во время войны IT-кластера сфокусировались на образовательных и профориентационных мероприятиях для школьников и студентов, принимали участие в аккредитации и обновлении образовательных программ в университетах, организовывали курсы повышения квалификации для учителей информатики. Эти проекты IT-эксперты будут вести и дальше.

"Covid помог подготовиться к вызовам 24 февраля, потому что проекты адаптировали к работе в режиме онлайн. Поэтому в 2022 году в наших мероприятиях приняли участие более 15 тыс. школьников, студентов. Мы не ограничивались Харьковским регионом, потому что многие выехали в другие уголки страны и за границу", - рассказывает исполнительный директор Kharkiv IT Cluster Ольга Шаповал .

Какие проблемы присутствуют в IT-образовании

Шаповал говорит, что полномасштабная война оказала негативное влияние на школьное и университетское образование в Украине. Поэтому эксперт выделила четыре вызова , которые нужно решить для стабилизации отрасли .

1. Кто будет учиться . Надо сформировать видение того, как будет выглядеть карта человеческого капитала для Украины. Это касается не только ИТ-индустрии, поскольку детей нужно обучать и интегрировать в общество.

2. Качество образования . Онлайн-обучение не дает качественного образования, поэтому требуется гибридный формат. Это важно с точки зрения социализации детей и их взаимодействия между собой.

"Kharkiv IT Cluster уже адаптировал более 200 образовательных программ. Во время такой работы мы были в деоккупированном маленьком поселке, где ребенок в 9-м классе не смог прочитать то, что ему предоставили. А все потому, что обучение перешло в онлайн еще в ковидный период, в селе нет нормального интернета". Ольга Шаповал исполнительный директор Kharkiv IT Cluster

3. Интеграция в мировое пространство . Существуют ограничения по мобильности студентов, особенно мальчиков, которые не могут стажироваться за границей. Кроме того, ребята в 17 лет выезжают поступать в иностранные университеты и не возвращаются в страну. Это вредит развитию страны.

4. Перспективы трудоустройства . Эта проблема возникла потому, что все отрасли меняются. Так что надо оценить: сколько будет выпускников, кто из работодателей их ждет, какого уровня нужна квалификация и т.д.

Как организовано IT-обучение во время войны

Но впрочем, не все там грустно, считает исполнительный директор IT Dnipro Community Евгений Гостищев, поскольку в Днепре количество студентов в университетах не уменьшилось в 2022-2023 учебном году. Баланс удалось сохранить за счет определенной миграции из Донецкой, Запорожской, Херсонской, Харьковской областей. Кроме того, переехавшие из Днепра студенты продолжают обучение в онлайн режиме.

"Мы проводили с одним из университетов опрос. Более 80% либо планируют вернуться, либо уже вернулись. Это хороший показатель". Евгений Гостищев исполнительный директор IT Dnipro Community

Впрочем, во время войны для украинских студентов нужно обеспечить необходимые условия обучения, говорит и.о. декана факультета прикладных наук УКУ Олесь Добосевич. В частности, во время блекаутов базовая вещь – бесперебойный Wi-Fi.

"Со светом студенты могут решить проблемы. Например, в библиотеку можно принести повербанки, LED-лампы. А если нет Wi-Fi, учебный процесс приостанавливается". Олесь Добосевич и.о. декана факультета прикладных наук УКУ

Почему важно обучать студентов предпринимательству

Но все равно расслабляться рано, поскольку из-за войны Украины теряет квалифицированных IT-специалистов. СЕО Lviv IT Cluster Степан Веселовский говорит, что за границу уже выехало более 50 тысяч представителей индустрии.

"Возможно, их не потеряли компании, потому что ситуация в компаниях лучше, чем в украинской индустрии. Но их потеряла украинская отрасль, надеемся, что временно". Степан Веселовский СЕО Lviv IT Cluster

Lviv IT Cluster исследовал три сценария победы, каждый прогнозирует утечку человеческого капитала. Речь идет о 25-100 тыс. человек.

"Кажется, что это немного. Но что такое 25 тыс. человек? Это Львов как IT-хаб пятилетней давности. То есть можно вычеркнуть один хаб в Украине, этой индустрии нет. И это сотни тысяч рабочих мест", - объясняет Веселовский.

Эксперт считает, что предотвратить миграцию можно с помощью включения в процесс обучения элементов предпринимательства . Это поможет студентам стать бизнесменами в будущем.

"Например, у нас есть ролевые игры. Студенты объединяются в группы, защищают стартапы. Мы собираем экспертов из компаний, это выглядит как жюри". Степан Веселовский СЕО Lviv IT Cluster

Имеющийся опыт Lviv IT Cluster масштабирует в новом проекте. Речь идет о создании исследовательского центра во Львове.

"Мы хотим создать межуниверситетское пространство с лабораториями. Студенты будут приходить и учиться, то есть они получают возможность использовать эти лаборатории для своих стартапов", - объясняет Веселовский.

В новом центре хотят уделить внимание созданию стартапов в направлении интернет вещей, искусственного интеллекта (ИИ) и т.д.

Как интегрировать студентов в мировое сообщество

В тоже время Олесь Добосевич из УКУ говорит, что в образовательный процесс важно включать такой элемент как креатив. Тогда можно попытаться решить проблемы отсутствия международного опыта, который испытывают студенты из-за невозможности уехать за границу.

"Сейчас единственный реальный выход для высшего образования – это думать о форматах, в которых оно может выживать. В частности, если нельзя выпускать студентов, тогда сработает другая стратегия: давайте приглашать иностранных преподавателей в Украину". Олесь Добосевич и.о. декана факультета прикладных наук УКУ

Как вариант, в Украине можно создавать летние школы и приглашать принять участие в них опытных профессоров из-за границы .

"Это нелегко, потому что многие могут отказаться, поскольку в нашей стране идет война. Но есть и те, кто готов принимать приглашения и учить украинских студентов вживую. К сожалению, сейчас это единственный возможный способ интернационализации, особенно для юношей", - объясняет Добосевич.

Также эксперты считают, что университеты могут эффективно и качественно обучать студентов, если руководить заведениями будут не просто ученые, а менеджеры, которые понимают специфику науки и бизнеса, умеют совмещать эти две составляющие.

Почему в IT-образование нужно инвестировать во время войны

В целом, инвестировать в образование нужно до войны, во время войны и после войны, уверен head of product Mate academy Александр Бартосюк. Все потому, что в каждой стране мира существует прямая корреляция между уровнем образования и уровнем бедности. Как же следует развивать отрасль IT-образования во время войны, чтобы оно стало успешным?

Директор по партнерствам и инновациям SET University Евгения Клепа говорит, что полномасштабное вторжение серьезно изменило тренды в IT-образовании. Поэтому в обучении следует сосредоточиться на тех направлениях, где наблюдается нехватка кадров.

"Мы сфокусировались в своих программах на сферах кибербезопасности, AI и ML ", – говорит Евгения Клепа.

А директор по развитию талантов SoftServe Андрей Переймибида предлагает добавлять в обучение студентов технологические знания: искусственный интеллект, квантовые вычисления , другие высокотехнологичные вещи.

"Сейчас есть время сформировать портрет будущего инженера. Когда используешь искусственный интеллект, это уже не тот инженер, который учился в университете или на курсах неформального IT-образования". Андрей Переймибеда директор по развитию талантов SoftServe

Согласен с этим и Александр Бартосюк, который добавляет, что в Mate academy ИИ уже помогает менторам в проверке домашних заданий, а студентам этот инструмент полезен в качестве виртуального помощника.

В свою очередь, руководитель университетской программы GlobalLogic в Украине Евгений Сакало отмечает, что IT нуждается в сочетании университетского и неформального образования.

"Фундаментальные знания важны. Но профильные курсы становятся более популярными. Там можно получить знания от практиков и возможность присоединиться к реальным проектам. Подобные центры подготовки есть при IT-компаниях". Евгений Сакало руководитель университетской программы GlobalLogic в Украине

По его словам, сейчас направление неформального образования активно развивается в нашей стране.

"Сочетание формального и неформального образования позволит создать оптимальную экосистему, где человек сможет получить системные знания и стать качественным специалистом", - считает Сакало.

А еще эксперты отмечают, что в IT следует сосредоточить внимание на изучении английского языка . Такой подход позволит украинским специалистам подаваться на вакансии в других странах и при необходимости работать удаленно.

"Также появилась потребность работать с людьми, которые возвращаются с войны . Они нуждаются в особой поддержке. Мы сотрудничаем с Veterano Hub и другими организациями, которым нужна наша помощь", - говорит Андрей Переймибида из SoftServe.

Между тем, Евгения Клепа из SET University напоминает, что проблему утечки талантов определенным образом может решить инициатива Ukrainian Global University. В рамках этой программы молодые таланты и ученые могли получить стипендии и обучаться за границей.

"Единственное и самое главное условие – это возвращение в Украину для восстановления страны. Такие кейсы уже есть за границей, а в Украине такого опыта пока не было". Евгения Клепа директор по партнерствам и инновациям SET University

Но как контролировать возвращение молодых талантов домой – отдельный вопрос. Эксперты говорят, что этот процесс можно урегулировать на государственном уровне.

Учиться или не учиться – вопрос трудоустройства

Во время войны все отрасли столкнулись с проблемами трудоустройства, ИТ-индустрия – не исключение. Как отмечает Евгений Гостищев из IT Dnipro Community, сейчас многие компании прекратили найм или количество вакансий значительно меньше, чем до 24 февраля.

"Если так будет продолжаться, тогда зачем студентам поступать на профильную специальность? Где они будут работать? Это глобальная проблема в мире", - считает Гостищев.

Вопросы трудоустройства беспокоят не только студентов. После 24 февраля учеба в ИТ стала спасительным кругом для людей, потерявших работу, говорит Степан Веселовский из Lviv IT Cluster. Эти люди идут учиться на ИТ-курсах, получают новую профессию, но сталкиваются с проблемой небольшого количества вакансий. В тоже время, если даже 10% свитчеров смогли получить новую работу, это стоит усилий во время войны.

Какие IT профессии нужны в Украине

Проектный менеджер образовательных инициатив Минцифры Даниил Попов говорит, что во время войны многие решили попробовать свои силы в IT-индустрии. Об этом свидетельствует опыт обучающих программ, которые организовало ведомство.

Первый масштабный проект – это IT Generation. Первоначально он планировался как государственный и должен был действовать на постоянной основе.

"Каждый год мы хотели выпускать новых специалистов для нужд рынка. Тогда наша IT-индустрия развивалась бы не только как бизнес, но и как человеческий капитал". Даниил Попов проектный менеджер образовательных инициатив Минцифры

Однако, в связи с полномасштабным вторжением, все средства, выделенные на проект, пошли на ВСУ. Команда Минцифры решила сотрудничать с компаниями. Таким образом, удалось задействовать большой бюджет – $1 млн.

В рамках проекта организаторы отобрали 21 IT-школу, всего было 114 программ по 12 направлениям.

"Команда не ожидала, что будет столь высокий спрос на обучение. В целом, было 200 тыс. заявок от 50 тыс. украинцев. Один человек подал заявку 71 раз ", – рассказывает Попов.

В рамках IT Generation обучалось 2200 студентов: 1180 женщин, 1020 мужчин. Уровень английского языка потребовался B1, B2. Средний возраст свитчера – это от 30 до 39 лет.

"Были даже кейсы, когда люди получали работу во время обучения. К примеру, выпускники работают рекрутерами, UI/UX Designer, front-end developer. Также несколько людей объединились и создают общие проекты". Даниил Попов проектный менеджер образовательных инициатив Минцифры

В Минцифре планируется провести IT Generation 2.0. Для этого команда ведомства улучшает механику проекта и ищет новые инвестиции.

Второй ответственный проект – Restarting Cyber. Это важное направление, говорят в Минцифры, потому что нужно развивать вектор кибербезопасности и готовить соответствующих специалистов. Также государство фокусируется на проектах в military tech, ИИ, робототехнике и т.д.

Когда Restarting Cyber стартовал, всего было получено 293 заявки, но попали на обучение 60 студентов, получающих сертификат международного образца.

Портрет студента в Restarting Cyber: 50 мужчин, 10 женщин. Средний возраст: 36 лет. Средний уровень английского – B2.

Вместо постскриптума: о будущем IT-образования

Как видим, спрос на обучение в IT остается высоким даже во время войны. Но, чтобы украинцы получали системные и современные знания, нужна реформа IT-образования. Соответствующие изменения сначала необходимо реализовать на уровне школы. В частности, для этого государство запустило пилотный проект "Обновленная информатика - IT-студии".

"В сентябре 2023 года видеолекции будут опубликованы на портале " Дія.Освіта". Поэтому каждый школьник сможет бесплатно посмотреть этот материал", – говорит Попов.