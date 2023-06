IT Ukraine Education Summit 2023. Как изменилась отрасль IT-образования во время войны

Как удалось адаптировать IT-обучение в условиях войны? Какие профессии в IT наиболее востребованы? Что нужно сделать, чтобы украинское IT-образование сохранило свою конкуренцию по сравнению с возможностями за границей? Все эти проблемы, тренды и перспективы представители IT-компаний обсуждали во время IT Ukraine Education Summit 2023, который был организован Ассоциацией IT Ukraine во Львове. Редакция Delo.ua послушала выступления участников мероприятия в онлайн-формате и записала основные тезисы.