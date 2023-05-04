Как изменился портрет свитчера во время полномасштабной войны - оценки Hillel IT School

После 24 февраля портрет студента, который учится в IT, не изменился в привычных характеристиках: возраст, пол, профессия. То есть, учиться готовы и в 18 лет, и в 50. Люди могут находиться в Украине и за рубежом. Но изменилось поведение свитчера: в частности, украинцы стали лучше учиться и хотят быстро закончить учебу. Об этом в интервью Delo.ua рассказал CEO Hillel IT School Вадим Друмов.

Так, эксперт отметил три основных изменения в поведении свитчеров.

Первое. Сейчас люди хотят быстро начать и закончить обучение. У них нет времени ждать. Им нужно определиться, что делать, где жить, кем работать. Это касается всех украинцев – уехавших за границу и оставшихся в Украине.

Второе. Возвращаются учиться люди, которые хотели получить IT-профессию еще несколько лет назад. То есть, тогда они думали над тем, чтобы начать работать в ИТ, но по разным причинам не решились сделать этот шаг. После 24 февраля эти люди снова вернулись к старой мечте.

Третье. Выросли общие показатели успеваемости студентов. Во время полномасштабной войны студенты все равно хорошо учились, посещали онлайн занятия, выполняли домашние задания, защищали проекты и доводили курс до конца. На этот тренд не повлияли даже риски зимнего блекаута.

"Это круто на самом деле. Думаю, что люди стали лучше учиться, потому что понимают, что в мире возможен экономический кризис, в Украине идет полномасштабная война. Всё это факторы неопределенности. В таких условиях можно положиться только на себя. Поэтому люди инвестируют в себя и желают получить максимально качественные знания. Нет времени на сомнения, нужно действовать, потому что иного шанса может не быть", – говорит Вадим Друмов.

Больше о трендах обучения IT-профессиям и поиске работы в технологических компаниях, читайте в интервью Delo.ua: "Массовые сокращения в мировой IT-отрасли не катастрофа, а коррекция рынка", — Вадим Друмов, Hillel IT School.