Ассоциация IT Ukraine запустила сервис для помощи компаниям в бронировании сотрудников от мобилизации

Ассоциация IT Ukraine запустила сервис юридической поддержки, чтобы помогать компаниям разобраться в процедуре бронирования и эффективно ее использовать.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

"Ассоциация IT Ukraine запустила сервис юридической поддержки Bron' Legal Support, чтобы выявлять проблемные места, помогать компаниям разобраться в процедуре бронирования и эффективно ее использовать. Сейчас уже видим некоторые слабые места с точки зрения законодательства и где не очень эффективно с практическим применением норм закона, над чем будем работать совместно с государственными органами", – отметил исполнительный директор Ассоциации IT Ukraine Константин Васюк.

Также ассоциация совместно с юристами разработала дорожную карту по бронированию работников, которую могут использовать IT компании, а также другие бизнесы при подготовке документов и прохождении самой процедуры.

Источник: ассоциация IT Ukraine.

По информации Ассоциации IT Ukraine, ни одна из IT компаний не получила бронирование своих работников согласно новой процедуре, утвержденной постановлением КМУ №76 от 27.01.2023 года.

Кроме того, Ассоциация IT Ukraine лоббирует расширение возможности выезда за границу для работников экспортных индустрий. Ведь отсутствие такой возможности, как отмечает Васюк, может повлечь за собой утрату доли рынка украинскими компаниями за рубежом и, как следствие, грозит уменьшению объема поступления налогов в бюджет.

Напомним, по данным Кабинета министров, по состоянию на 13 марта забронировано от мобилизации в Вооруженные силы Украины около 528 тысяч работников украинских компаний.

В начале ноября Верховная Рада предусмотрела, что бронированию подлежат военнообязанные, работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и предоставление услуг оборонного назначения.

27 января Кабмин одобрил новый порядок бронирования военнообязанных и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения, работники которых будут подлежать бронированию.

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