15% IT-компаний хотят увольнять персонал

Согласно опросу ИТ-специалистов, 39% отметили, что их компания увольняла сотрудников в течение последнего года, 15% специалистов уровня Lead+ указали, что компании планируют сокращать специалистов году, ориентируясь на стратегию на 2023 год.

Об этом говорится в исследовании DOU.

Отмечается, что в течение 2022 года чаще увольняли специалистов небольшие компании: 28% тех, кто потерял работу и ищет новую, работали в компаниях до 50 человек против 23% среди тех, кто сегодня в них работает.

13% компаний соб и раются увольнять технических специалистов, в том числе разработчиков (12%) и тестировщиков (10%), а также 9% – нетехнических специалистов.

О сокращениях чаще всего говорят руководители аутсорсинговых компаний и стартапов. До 20% аутсорсинговых компаний и 16% стартапов планируют увольнение технических специалистов, тогда как в продуктовых компаниях только 7% знают о планируемых сокращениях среди технических специалистов.

Нетехнических специалистов планируют уволить 12% аутсорсинговых компаний, 5% стартапов и 8% продуктовых компаний.

За последний год большинство компаний пытались в полной мере выполнять свои финансовые обязательства перед сотрудниками. Только 15% опрошенных отметили, что компания урезала выплаты после начала полномасштабного вторжения: бонусы (9%) и зарплаты и другие денежные выплаты (по 5%).

Чаще всего к урезаниям прибегали государственные и коммунальные предприятия — об уменьшении размера выплат сказали 39% сотрудников. Продуктовые компании тоже несколько чаще уменьшали зарплаты и бонусы (об этом сообщили 17% их сотрудников) по сравнению с аутсорсинговыми и аутстафинговыми компаниями и стартапами (13–14%).

Крупные компании от 200 сотрудников пытались не снижать зарплаты. Только 3–5% специалистов оттуда отметили урезание зарплаты, против 8% среди сотрудников меньших компаний. Бонусы чаще всего уменьшали компании на 10–50 сотрудников (11%).

Задержки в выплате за последний год тоже были редки: только 8% опрошенных сказали, что компания задерживала платежи, а 4% отметили, что задерживают сейчас.

Напомним, McDonald's сокращает зарплаты сотрудникам в рамках реструктуризации, которая включает увольнение и закрытие. некоторых офисов.