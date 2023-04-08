McDonald's сокращает зарплаты своим сотрудникам

McDonald's сокращает зарплаты сотрудникам в рамках реструктуризации, включающей увольнение и закрытие некоторых офисов.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что компания планирует уволить сотни корпоративных работников.

Кроме того, сеть заведений быстрого питания предложила некоторым сотрудникам возможность остаться в компании при сокращении их зарплат и премий.

Сокращение рабочих мест и изменения в McDonald's предусмотрены в Соединенных Штатах и за рубежом, в штаб-квартире компании в Чикаго и ее офисах, а также во всех отделах, включая отделы маркетинга и аудита.

Согласно последнему годовому отчету McDonald's, в конце 2021 года в компании работало около 200 000 корпоративных сотрудников и работников ресторанов. Более 75% из них базировались за пределами США. Более двух миллионов человек работают во франчайзинговых локациях McDonald's по всему миру.

В январе сеть заведений быстрого питания заявила, что пересмотрит корпоративный уровень персонала в рамках обновленной бизнес-стратегии, что может привести к увольнениям в одних областях и расширению в других.

Пока в McDonald's запланировали сократить часть корпоративного персонала.