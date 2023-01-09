McDonald's анонсував хвилю звільнень працівників по всьому світу

В мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's на 2023 рік запланували скоротити частину корпоративного персоналу. Водночас компанія має намір прискорити відкриття своїх ресторанів, щоб відповісти на підвищений попит.

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Про це гендиректор Кріс Кемпчінскі повідомила співробітникам в листі, передає CNN.

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"Ми оцінимо ролі та рівень персоналу в окремих частинах структури компанії, попереду — важкі дискусії та рішення. Окремі ініціативи будуть депріоритезовані або взагалі припинені. Це допоможе нам рухатися швидше як організації, одночасно зменшуючи наші глобальні витрати та звільняючи ресурси для інвестицій у наше зростання", — написала гендиректор у листі співробітникам.

McDonald's планує оприлюднити свої майбутні кадрові плани до 3 квітня. Наразі, окрім скорочення персоналу, корпорація має намір зменшити кількість відкритих вакансій. Водночас компанія планує в 2023 році активніше відкривати нові ресторани мережі на ринках інших країн, окрім США.

Відповідно до останнього річного звіту McDonald's, наприкінці 2021 року в компанії працювали близько 200 000 корпоративних співробітників і працівників ресторанів. Понад 75% з них базувалися за межами США. Більше двох мільйонів людей працюють у франчайзингових локаціях McDonald's по всьому світу.

Раніше скорочення штату відбулося в компанії Twitter, після того, як її придбав мільярдер Ілон Маск. Спочатку скоротили технічних працівників, потім хвиля звільнень дійшла до відділу продаж соціальної мережі.

Звільнені співробітники отримали повідомлення електронною поштою під заголовком "Ваша роль у Twitter".