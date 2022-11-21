Маск масово звільняє співробітників відділу продажів у Twitter

Мільярдер Ілон Маск, котрий нещодавно купив Twitter продовжив хвилю звільнень у компанії. Після масового звільнення технічних працівників, хвиля звільнень дійшла до відділу продаж соціальної мережі. Про це пише Bloomberg.

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Видання пише, що після того, як новий власник оголосив співробітникам ультиматум: або працювати в більш "хардкорному" режимі, або піти з вихідною допомогою, працівники відділу продажів погодилися зі змінами більш охоче ніж працівники технічного відділу.

Відділ продажів Twitter провів у неділю(20 листопада) спільну нараду з Маском та новим головою відділу продажів Крісом Ріді. Багато співробітників чекали оголошення про скорочення після того, як прочитали про майбутні скорочення у ЗМІ.

Натомість Маск використав час, щоб розповісти про поточні оновлення, у тому числі про своє рішення відновити обліковий запис колишнього президента США Дональда Трампа, сказав один із джерел. Він також пояснив, що компанії необхідно зробити рекламу більш орієнтованою на конкретних користувачів, за словами іншої людини, знайомої із зауваженнями. На зустрічі не було мови про звільнення.

Звільнені співробітники отримали повідомлення електронною поштою під заголовком "Ваша роль у Twitter".

"Після подальшого аналізу нашої робочої сили ми визначили ролі в нашій організаційній структурі, в яких більше нема потреби", - йдеться у записці, згідно з копією, з якою ознайомився Bloomberg. "Сьогодні Ваш останній робочий день у компанії".

За даними Bloomberg зараз в компанії працює 2750 осіб. До приходу Маска наприкінці жовтня у Twitter працювало понад 7000 співробітників.

Нагадаємо, Ілон Маск у своєму першому зверненні до співробітників Twitter після покупки компанії за 44 млрд доларів заявив про можливе банкрутство, якщо соціальна мережа не почне приносити більше грошей.

Одним із перших рішень Маск звільнив генерального директора Парага Агравала, фінансового директора Неда Сігала та Віджая Гадде, керівника відділу правової політики, довіри та безпеки.

Крім того, Маск наказав скоротити витрати Twitter на 1 млрд доларів.