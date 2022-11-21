Маск массово увольняет сотрудников отдела продаж в Twitter

Миллиардер Илон Маск, недавно купивший Twitter продолжил волну увольнений в компании. После массового увольнения технических работников, волна увольнений дошла до отдела продаж социальной сети. Об этом пишет Bloomberg.

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Издание пишет, что после того, как новый владелец объявил сотрудникам ультиматум: либо работать в более "хардкорном" режиме, либо уйти с выходным пособием, работники отдела продаж согласились с изменениями охотнее, чем работники технического отдела.

Отдел продаж Twitter провел в воскресенье (20 ноября) совместное совещание с Маском и новым главой отдела продаж Крисом Риди. Многие сотрудники ждали объявления о сокращениях после того, как прочитали о предстоящих сокращениях в СМИ.

В то же время Маск использовал время, чтобы рассказать о текущих обновлениях, в том числе о своем решении восстановить учетную запись бывшего президента США Дональда Трампа, сказал один из источников. Он также пояснил, что компании необходимо сделать рекламу более ориентированной на конкретных пользователей, по словам другого человека, знакомого с замечаниями. На встрече не было речи об увольнении.

Уволенные сотрудники получили сообщение по электронной почте под заголовком "Ваша роль в Twitter".

"После дальнейшего анализа нашей рабочей силы мы определили роли в нашей организационной структуре, в которых больше нет нужды", - говорится в записке, согласно копии, с которой ознакомился Bloomberg. "Сегодня Ваш последний рабочий день в компании".

По данным Bloomberg, сейчас в компании работает 2750 человек. До прихода Маска в конце октября в Twitter работало более 7000 сотрудников.

Напомним, Илон Маск в своем первом обращении к сотрудникам Twitter после покупки компании за 44 млрд долларов заявил о возможном банкротстве, если социальная сеть не начнет приносить больше денег.

Одним из первых решений Маск уволил генерального директора Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и Виджая Гадде, руководителя отдела правовой политики, доверия и безопасности.

Кроме того, Маск приказал сократить расходы Twitter на 1 млрд долларов.