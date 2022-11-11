McDonald's йде з Білорусі

Мережа ресторанів швидкого обслуговування McDonald's припиняє роботу під цим брендом у Білорусі. Як йдеться у повідомленні мережі у Facebook, вони продовжать роботу під назвою "Вкусно - и точка".

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"Ресторани під управлінням унітарного підприємства "КСБ Вікторі Ресторани" протягом кількох тижнів продовжать роботу під брендом "Вкусно - и точка". Ми збережемо всі робочі місця, продовжимо пропонувати гостинний сервіс, різноманітне меню, улюблений смак страв та високу якість продукції за доступними цінами, до яких звикли наші гості", - заявили у компанії.

У свою чергу, російська фаст-фуд мережа "Вкусно - и точка", яка до війни з Україною також працювала під брендом McDonald's, оголосила в п'ятницю про підписання з білоруською "КСБ Вікторі Ресторани" франчайзингового договору.

"До моменту переходу мережа продовжить роботу під брендом "Макдоналдс" на білоруському ринку. Компанія розпочне роботу під новим брендом протягом кількох тижнів, після того, як будуть завершені всі необхідні юридичні процедури та вирішені організаційні питання", - заявили там.

McDonald's з'явився в Білорусі 1996 року, коли було відкрито перші три ресторани. Сьогодні їх налічується 25, вони працюють у всіх шести обласних центрах країни – Мінську, Вітебську, Бресті, Гомелі, Могильові та Гродно.

У минулому McDonald's також йшов, але не з політичних причин, з Македонії (нині Північної Македонії), Ісландії, Ямайки, Болівії, з Бермудських островів (які заборонили роботу ресторанів за франшизами) та з Барбадосу.

Нагадаємо, що українська мережа McDonald's призупинила роботу з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого та почала відновлювати її лише у вересні.

При цьому в п'ятницю Генеральний штаб Збройних сил України опублікував термінове звернення до військовослужбовців Білорусі, закликавши їх здаватися у разі перетину кордону, якщо вони отримають наказ до вторгнення в Україну, а напередодні пообіцяв, що при наступні військ з Білорусі з моменту перетину кордону з Україною розпочнеться їх масоване вогневе ураження.

При цьому раніше керівництво Міністерства оборони України, військової розвідки та іноземні аналітики неодноразово заявляли, що ризик повторної спроби сухопутного вторгнення з боку Білорусі є невисоким.