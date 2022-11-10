У разі повторного наступу окупантів з території Білорусі розпочнеться масоване вогневе ураження, - Генштаб ЗСУ

Якщо армія країни-агресора РФ спробує знову зайти на територію України з Білорусі, ЗСУ розпочнуть масоване вогневе ураження ворога.

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Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

"Активна оборона. Так будуть діяти наші воїни на випадок, якщо ворог надумає повторити наступ з території республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі попередили, що з моменту перетину державного кордону з Україною почнеться масоване вогневе ураження окупантів.

"Кожна дорога і стежина, ліси та пагорби стануть для ворога пасткою або неприємним сюрпризом. Його втрати будуть величезними", - застерігають військові.

Для оборони та відсічі збройної агресії буде задіяно всі можливі інженерні загородження, мінування місцевості та використання фугасів.

Крім того, активно діятимуть підрозділи спеціального призначення, Сухопутних військ, Повітряних Сил та Ракетних військ і артилерії.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що на формування ударного угруповання для нападу на Україну з Білорусі необхідно щонайменше 2-3 місяці.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що РФ дійсно наразі перекидає до Білорусі свої підрозділи, але тієї кількості зовсім не достатньо для формування ударних угрупувань, які можуть здійснити наступ.

Також секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов обіцяє військову відповідь України у разі повторної спроби вторгнення ворожих військ з боку Білорусі.