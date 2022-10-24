У розвідці розповіли, чи є наразі загроза нападу з боку Білорусі та наступу на Київ

РФ дійсно наразі перекидає до Білорусі свої підрозділи, але тієї кількості зовсім не достатньо для формування ударних угрупувань, які можуть здійснити наступ.

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Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв’ю "Українській правді".

"Хочу вам нагадати, що історія з атакою білорусів на Україну в наших медіа з'являється теж десь із квітня місяця. Приблизно раз на півтора місяця заявляють, що точно ось завтра нападуть ці страшні легіони білорусів. Але реальність трохи інакша, і багато разів я розвінчував ці міфи. Чи є потенційна загроза з боку Білорусі? Потенційно є. Це ж теж ні для кого не секрет. Росіяни зараз перекидають туди певну кількість підрозділів. Але те, що вони заявляють, і те, що вони перекидають по факту – це абсолютно різні речі", - зазначив Буданов.

За його словами, наразі немає жодних ознак щодо створення будь-якого формату ударних угруповань, а станом на зараз росіяни завезли до Білорусії біля 3200 осіб.

Буданов зауважив, що ці російські підрозділи без важкої техніки. Навпаки, Білорусь всю свою техніку з баз довгострокового зберігання відправляє до РФ.

"Тобто фізично чим вони з нами будуть зараз воювати? Я не розумію. І так само не розуміють вони", - зазначив очільник ГУР МО.

Що стосується чергової спроби наступу на Київ найближчими місяцями, Буданов відповів, що станом на зараз такої загрози немає.

"Чи можна таке зробити теоретично? Можна. Для цього буде потрібно десь два або два з половиною тижні перекидання військ. Цього немає", - підкреслив Буданов.

Нагадаємо, як повідомив на брифінгу 20 жовтня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, ймовірність повторного наступу російських сил з території Білорусі є і наразі така загроза зростає.

Зазначимо, на думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), країна-агресор РФ може використати додаткові сили в Білорусі для того, щоб українські війська залишалися під Києвом, уникнувши таким чином їхнього перекидання в інші місця для подальшого контрнаступу.

Саме тому самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та лідер країни-агресора РФ Володимир Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.