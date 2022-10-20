Зросла загроза повторного наступу з Білорусі, — Генштаб

Ймовірність повторного наступу російських сил з території Білорусі є і наразі така загроза зростає, повідомив на брифінгу 20 жовтня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

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"Загроза відновлення Збройними силами Росії наступу на північному фронті зростає. Цього разу напрямок наступу може бути змінений на захід білорусько-українського кордону для перерізання основних логістичних артерій постачання озброєння та військової техніки Україні від країн- партнерів", — сказав Громов.

Відомо, що в РБ намагаються організувати приховану мобілізацію. Також росіяни продовжують використовувати територію Білорусі для ведення війни проти України, зокрема з РФ запускають балістичні ракети та дрони.

За інформацією Генштабу, на аеродромах РБ стоять літаки МіГ-31, які можуть бути озброєні крилатими ракетами типу "Кинджал". Українська сторона постійно відслідковує ситуацію і вживає заходів для надійного прикриття кордонів на північному напрямку.

Зазначимо, на думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), країна-агресор РФ може використати додаткові сили в Білорусі для того, щоб українські війська залишалися під Києвом, уникнувши таким чином їхнього перекидання в інші місця для подальшого контрнаступу.

Саме тому самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та лідер країни-агресора РФ Володимир Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

При цьому Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов обіцяє військову відповідь України у разі повторної спроби вторгнення ворожих військ з боку Білорусі.