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Возросла угроза повторного наступления из Беларуси, - Генштаб
Вероятность повторного наступления российских сил с территории Беларуси есть и сейчас такая угроза растет, сообщил на брифинге 20 октября заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
"Угроза восстановления Вооруженными силами России наступления на северном фронте растет. На этот раз направление наступления может быть изменено западнее белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставок вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров", — сказал Громов.
Известно, что в РБ пытаются организовать скрытую мобилизацию. Также россияне продолжают использовать территорию Беларуси для ведения войны против Украины, в том числе из РФ запускают баллистические ракеты и дроны.
По информации Генштаба, на аэродромах РБ стоят самолеты МиГ-31, которые могут быть вооружены крылатыми ракетами типа "Кинжал". Украинская сторона постоянно отслеживает ситуацию и принимает меры по надежному прикрытию границ на северном направлении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), страна-агрессор РФ может использовать дополнительные силы в Беларуси для того, чтобы украинские войска оставались под Киевом, избежав таким образом их переброску в другие места для дальнейшего контрнаступления.
Именно поэтому самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.
При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обещает военный ответ Украины в случае повторной попытки вторжения вражеских войск со стороны Беларуси.