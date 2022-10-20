Возросла угроза повторного наступления из Беларуси, - Генштаб

Вероятность повторного наступления российских сил с территории Беларуси есть и сейчас такая угроза растет, сообщил на брифинге 20 октября заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

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"Угроза восстановления Вооруженными силами России наступления на северном фронте растет. На этот раз направление наступления может быть изменено западнее белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставок вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров", — сказал Громов.

Известно, что в РБ пытаются организовать скрытую мобилизацию. Также россияне продолжают использовать территорию Беларуси для ведения войны против Украины, в том числе из РФ запускают баллистические ракеты и дроны.

По информации Генштаба, на аэродромах РБ стоят самолеты МиГ-31, которые могут быть вооружены крылатыми ракетами типа "Кинжал". Украинская сторона постоянно отслеживает ситуацию и принимает меры по надежному прикрытию границ на северном направлении.

Отметим, по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), страна-агрессор РФ может использовать дополнительные силы в Беларуси для того, чтобы украинские войска оставались под Киевом, избежав таким образом их переброску в другие места для дальнейшего контрнаступления.

Именно поэтому самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обещает военный ответ Украины в случае повторной попытки вторжения вражеских войск со стороны Беларуси.