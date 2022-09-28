Если из Беларуси на Украину пойдут войска, то получат ответ, на который не рассчитывали - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обещает военный ответ Украины в случае повторной попытки вторжения вражеских войск со стороны Беларуси. Об этом он сказал в комментарии изданию "Настоящее время".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По словам Данилова, украинская сторона осознает, что президент России давит на фактического руководителя Беларуси Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию со стороны Беларуси.

"Нам все известно. Даже недавняя встреча в Сочи была на эту тему. Не думаю, что Лукашенко примет такое решение. Но если со стороны Беларуси будут идти войска, как это было 24 февраля, они получат такой ответ, на который не рассчитывали", - подчеркнул он.

Секретарь СНБО также выразил уверенность в том, что Россия не будет применять стратегическое ядерное оружие, но допустил применение ею тактического с последующей изоляцией РФ, в том числе со стороны Китая.

"Стратегическое ядерное оружие Путин точно использовать не будет. Даже если он использует тактическое ядерное оружие, это будет конец Российской Федерации. Сразу начнется изоляция России от цивилизованного мира – будет анклав, с которым никто не будет желать иметь дело, в том числе и китайцы", - сказал он.

В ответ на вопрос о возможном выдвижении Украине ультиматума с требованием вывести все войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в случае объявления их частью РФ Данилов заверил, что Украина на это не пойдет.

"На ультиматумы мы не велись и до 24 февраля, и далее не собираемся вестись на любые угрозы. Есть соцопрос, в котором 90% граждан страны считают, что мы должны вернуть все. Как вы считаете, при такой поддержке нашего народа мы должны идти на какие-то ультиматумы, переговоры и так далее?" - задался вопросом он.

Отметим, что в начале сентября в Госпогранслужбе сообщали об усилении границы с Беларусью, а вскоре Министерство внутренних дел сообщило о начале учений своих структур (полиция, Нацгвардия, ГСЧС) и Вооруженных сил Украины в приграничных с Беларусью районах.