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Силы обороны Украины начали учения на границе с Беларусью

Силы обороны Украины начали учения на границе с Беларусью

Подразделения ВСУ совместно с НГУ, Нацполицией и ГНСУ начали зеркальные военные учения "Северный ураган-2022" в приграничных районах, граничащих с Беларусью. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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"В соответствии с легендой учений, правоохранители и военные отрабатывают вопросы инженерного обустройства оборонных позиций, а именно минирования территорий. Кроме того, подразделения совместно тренируются проводить освобождение территорий от сил и средств противника и отражать его контрнаступательные действия", - рассказали в МВД.

Фото 2 — Силы обороны Украины начали учения на границе с Беларусью
Учения необходимы для поддержания боеспособности подразделений системы МВД. Фото: МВД

Подразделения специального назначения также отрабатывают выявление, блокировку и ликвидацию вооруженных и диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Фото 3 — Силы обороны Украины начали учения на границе с Беларусью
Подразделения специального назначения также отрабатывают ликвидацию ДРГ. Фото: МВД

В ведомстве пояснили, что такие учения необходимы для поддержания боеспособности подразделений системы МВД и боевого согласования с силами терробороны ВСУ.

Отметим, что ВС РБ регулярно проводят военные учения вблизи границы с Украиной. В рамках таких учений белорусские войска размещают на границе с Украиной деревянные муляжи танков.

При этом украинская разведка считает, что, несмотря на то, что Беларусь уже тем или иным образом участвует в войне против Украины, пока угрозы наземной операции со стороны белорусского государства нет.

Автор:
Вита Молодан