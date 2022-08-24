Угрозы проведения наземной операции со стороны Беларуси пока нет, - разведка

Несмотря на то, что Беларусь уже тем или иным образом участвует в войне против Украины, угрозы наземной операции со стороны белорусского государства пока нет.

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Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал в интервью оппозиционному белорусскому изданию "Nexta".

По словам представителя военной разведки Украины, власти Украины отрабатывают разные сценарии, включая вторжение со стороны Беларуси.

Хотя Беларусь уже участвует в войне, предоставляя свои аэродромы для нанесения воздушных ударов по украинским населенным пунктам, производя ремонт российской поврежденной военной техники и проводя вербовку белорусов для участия в непосредственных боевых действиях против Украины.

Как ранее сообщалось в разведке Британии, ракетные удары, которые страна-агрессор РФ наносит по украинским городам с территории Беларуси, и заявления ее самопровозглашенного президента Александра Лукашенко свидетельствуют о почти полной его зависимости от России и ее лидера Владимира Путина.

Отметим, по мнению военного эксперта Олега Жданова, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не приказывает привлечь армию своей страны к войне в Украине, потому что они подчинятся РФ и станут частью вооруженных сил "Союзного государства", а для него сейчас армия – это "единственная ножка стула, на котором он сидит, еще не подпиленная".

Напомним, Александр Лукашенко 3 июля заявил о своей поддержке войны в Украине, которую развязала страна-агрессор РФ. По его словам, он "давно определил" роль Беларуси в войне – поддерживать "братскую Россию". Он и дальше готов продолжать оказывать поддержку Владимиру Путину, поскольку они являются союзниками и являются единой армией.

Отметим, Александр Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси ведутся ракетные удары по Украине.

Кроме того, в первые часы войны российские оккупанты заходили в Украину с территории Беларуси.