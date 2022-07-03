Лукашенко визнав, що Білорусь підтримує Росію у війні проти України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про підтримку війни в Україні, яку розв'язала країна-агресор РФ. За його словами, він "давно визначив" роль Білорусі у війні - підтримувати "братську Росію".

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Про це він заявив на церемонії покладання вінка у меморіальному комплексі "Курган Слави" з нагоди незалежності Білорусі.

"Ми єдина країна, яка підтримує росіян у цій боротьбі. А скільки країн з того боку? Майже півсотні. Ті, хто нам дорікають, ви що не знали, що у нас найтісніший союз із Російською Федерацією? З державою, з якою ми будуємо єдину, потужну державу – союзну державу?", - заявив Лукашенко.

Також він сказав, що продовжуватиме надавати підтримку лідеру країни-агресору Володимиру Путіну, оскільки вони є союзниками і є єдиною армією.

"У нас створено вже давно в союзі Білорусі та Росії єдине угруповання збройних сил. Фактично єдина армія", - сказав він, додавши, що участь Білорусі у "спецоперації" "мною визначено давно".

За його словами, він "нікому не дозволить стріляти у спину росіянам". Тому ще з першого дня повномасштабного вторгнення Білорусь "зайняла оборону від Брестської фортеці до південних кордонів", щоб "не допустити удару в спину росіянам з боку військ НАТО".

Зазначимо, Олександр Лукашенко підтвердив, що з території Білорусі ведуться ракетні удари по Україні.

Крім того, в перші години війни російські окупанти заходили в Україну з території Білорусі.

У розвідці вважають, що загроза вторгнення білоруської армії на територію України з військової точки зору зберігається. Проте прямий військовий наступ із Білорусі малоймовірний.

Зазначимо, минулого тижня президент Володимир Зеленський закликав громадян Білорусі не піддаватися на спроби Росії втягнути цю країну до її війни проти України.