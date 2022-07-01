На границе с Украиной находится семь батальонов армии Беларуси, - разведка

Угроза вторжения белорусской армии на территорию Украины, с военной точки зрения, сохраняется. Однако прямое военное наступление из Беларуси маловероятно.

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Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил в интервью военному телевидению Украины.

"Сегодня прямой угрозы со стороны Беларуси нет, потому что не создана группировка войск, не развернута система управления этой группировкой. Это основной элемент того, что идет непосредственная подготовка к боевым действиям", – объяснил Вадим Скибицкий.

Но пребывание у границы семи батальонов вооруженных сил Беларуси побуждает украинское командование привлекать дополнительные силы сдерживания и усиливать разведку.

"Это отвлекает ресурсы и средства от нашего восточного фронта. Кроме того, постоянное перемещение войск направлено на то, чтобы держать нас в напряжении. Отрабатываются отдельные элементы, тактические эпизоды возможных наступательных действий именно с территории Беларуси", – отметил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отметим, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский призвал граждан Беларуси не поддаваться на попытки России втянуть эту страну в ее войну против Украины.

Также из Беларуси в ночь на 25 июня по территории Украины был нанесен массированный ракетно-бомбовый удар. Обстрел напрямую связан с попытками кремлевских властей втянуть Беларусь в войну в Украине в качестве непосредственного участника, считают в ГУР МО.