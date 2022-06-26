"Вас втягивают в войну": Зеленский призвал белорусов не становиться для России "пушечным мясом"

Президент Владимир Зеленский призвал граждан Беларуси не поддаваться на попытки России втянуть эту страну в ее войну против Украины. Об этом он сказал в очередном вечернем видеообращении, сделав соответствующее заявление на русском языке.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси. К людям – и гражданским, и в погонах. Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В Кремле за вас уже все решили – ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать", - подчеркнул президент.

По словам главы украинского государства, белорусы в силах не дать никому решать за них, что их ждет дальше. Он также выразил уверенность в том, что народ Беларуси поддерживает Украину.

"Я знаю, что народ Беларуси поддерживает Украину. Они поддерживают нас. Точно нас. А не войну. И именно поэтому вас всех белорусов российское руководство и хочет втянуть в войну, хочет посеять ненависть между нами", - сказал Зеленский.

По его словам, от простых людей в Беларуси сейчас зависит очень много, но, перейдя на украинский языке, заверил, что Украина в любом случае будет защищаться от атак.

"Я знаю, что мы можете не участвовать в этой войне. Ваши жизни принадлежат только вам, а не кому-то в Кремле. Украина будет защищаться от ударов с любых направлений и из любого оружия. Я уверен: мы выстоим и вернем все свое", - подчеркнул президент.

Отметим, что в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в воскресенье сообщили, что россияне планируют наращивание численности оперативно-тактической авиации на территории Беларуси.

При этом накануне президент РФ Владимир Путин анонсировал передачу Беларуси ракетно-тактических комплексов "Искандер", способных, в том числе, нести и ядерные заряды, а также модернизацию самолетов белорусской армии для обеспечения возможности несения ими ядерных боеголовок.

В то же время накануне в ГУР заявляли о планах РФ вовлечь Беларусь в военный конфликт с Украиной с помощью ракетных обстрелов Мозырского нефтеперерабатывающего завода и подрыва жилых домов в самом Мозыре.

При этом 22 июня начальник ГУР Кирилл Буданов заявлял, что никакой угрозы Украине со стороны Беларуси нет, несмотря на проведение на ее территории сейчас целого комплекса действий военного характера.

В частности, с 22 июня по 1 июля в Беларуси проводятся военные учения в районе границы с Украиной в Гомельской области с целью "проверить готовность военных комиссариатов выполнять задачи по назначению".