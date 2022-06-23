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Беларусь может перебросить на Донбасс расконсервированную технику, — Генштаб
Есть вероятность, что Беларусь передаст ВС РФ свою расконсервированную военную технику, которую враг задействует на Донецком направлении. Об этом во время брифинга 23 июня сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины бригадный генерал Алексей Громов.
В Генштабе также считают, что аэродром Зябровка может стать местом размещения российской техники и войск. Там сейчас строят военную инфраструктуру.
Отметим, что именно на Донбассе в настоящее время идут самые ожесточенные бои.
"На Донецком направлении противник сосредотачивает основные усилия на установлении полного контроля над городом Северодонецк", — отметил Громов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее белорусские войска начали размещать на границе с Украиной деревянные муляжи танков, вероятно, чтобы продемонстрировать свое присутствие на этих местах.
На фоне происходящего в Беларуси 7 июня заявили о начале тренировок "по переводу с мирного на военное время". Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих.