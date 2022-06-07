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В Беларуси заявили о начале тренировок "по переводу с мирного на военное время"

В Беларуси заявили о начале тренировок "по переводу с мирного на военное время"

Минобороны Беларуси заявило, что начинает занятия по боевой готовности.

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Об этом заявила пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь. 

"Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время", - говорится в сообщении.

Напомним, что белорусская армия минирует лесные дороги и объездные пути на границе с Украиной