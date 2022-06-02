Белорусская армия минирует лесные дороги и объездные пути на границе с Украиной, - Генштаб

Вооруженные силы Беларуси минируют лесные дороги, объездные пути и мосты в приграничных с Украиной районах. Угроза нанесения ракетных и авиаударов с территории Беларуси остается.

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Об этом говорится в отчете Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях основные усилия вооруженных сил Республики Беларусь сосредоточены на усилении мер по охране государственной границы.

"Одновременно осуществляется минирование лесных дорог, объездных путей и мостов в приграничных с нашим государством районах. Сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси", - говорится в сообщении.

В частности, на Донецком направлении российские оккупанты продолжают применение минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения. Также россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Соснового, Святогорска, Старого Каравана и Райгородка в Лиманском направлении.

Россияне также продолжают обстреливать украинские позиции и гражданскую инфраструктуру в Северодонецке и Лисичанске. В частности, были нанесены авиаудары в районах населённых пунктов Устиновка и Боровское.

Вблизи Боровского противник вел штурмовые действия, успеха не имел. На Бахмутском направлении враг вел наступательные и штурмовые действия в районах Камышеваха, Николаевки, Врубовки, Берестового и Белогоровки.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне боевых действий не проводили, однако нанесли авиаудары по гражданской инфраструктуре Марьинки. Кроме того, обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Возрождения, Доломитное, Торецк, Новобахмутовка, Авдеевка, Пески, Никольское, Угледар и другие.

"В связи с большими санитарными и безвозвратными потерями в воинских частях и подразделениях 1-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Вооруженных Сил Российской Федерации, продолжаются меры по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой области", - говорится в отчете Генштаба.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко намекнул, что если бы он не победил на выборах, Россия напала бы на Беларусь. Также он наградил сотрудников белорусского КГБ за "успешную спецоперацию в Украине" по возвращению белорусских дальнобойщиков.