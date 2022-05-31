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"Мы следим за заявлениями, которые делает Лукашенко, мы осознаем угрозу, которая может существовать с этой стороны", - Данилов
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, оборона Украины на границе с РБ зависит от украинской армии и многих других факторов.
Украина внимательно следит за белорусским направлением и осознает угрозу с той стороны. Об этом в интервью "Укринформ" сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Мы понимаем, что происходит на территории Беларуси, мы следим за заявлениями, которые делает Лукашенко, мы осознаем угрозу, которая может существовать с этой стороны. К сожалению, там, кроме этого решения (речь о создании нового оперативного командования – южного) уже расположены российские "Искандеры", и уровень угрозы с той стороны нам понятен", - говорит он.
Он подчеркнул, что оборона страны на границе с РБ зависит от украинской армии и многих других факторов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Когда 24 февраля никто не верил, что мы будем держать оборону, мы ее держали. Более того, мы освободили от захватчиков Киевскую, Сумскую, Черниговскую области", - говорит Данилов.
Также по словам Данилова, перед войной было много совещаний у президента с военными, и на вопрос Владимира Александровича, сможет ли Украина удержаться, генерал Залужный ответил, что только бой это может показать.
Данилов подтвердил, что украинские власти действительно считали, что с территории Беларуси не будет того нападения, которое, произошло 24 февраля. За два дня до войны министр обороны Украины общался с белорусским коллегой, и тот уверял, что этого не будет.
Также главный украинский пограничник за день общался с главным пограничником Беларуси. И он тоже уверял, что агрессивных действий со стороны РБ не будет.
"Но они пошли не только с этой стороны, они пошли по всей границе", - отметил Данилов.
Напомним, что в Беларуси разворачивают дополнительные подразделения у границы с Украиной.