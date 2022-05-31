"Мы следим за заявлениями, которые делает Лукашенко, мы осознаем угрозу, которая может существовать с этой стороны", - Данилов

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, оборона Украины на границе с РБ зависит от украинской армии и многих других факторов.

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Украина внимательно следит за белорусским направлением и осознает угрозу с той стороны. Об этом в интервью "Укринформ" сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы понимаем, что происходит на территории Беларуси, мы следим за заявлениями, которые делает Лукашенко, мы осознаем угрозу, которая может существовать с этой стороны. К сожалению, там, кроме этого решения (речь о создании нового оперативного командования – южного) уже расположены российские "Искандеры", и уровень угрозы с той стороны нам понятен", - говорит он.

Он подчеркнул, что оборона страны на границе с РБ зависит от украинской армии и многих других факторов.

"Когда 24 февраля никто не верил, что мы будем держать оборону, мы ее держали. Более того, мы освободили от захватчиков Киевскую, Сумскую, Черниговскую области", - говорит Данилов.

Также по словам Данилова, перед войной было много совещаний у президента с военными, и на вопрос Владимира Александровича, сможет ли Украина удержаться, генерал Залужный ответил, что только бой это может показать.

Данилов подтвердил, что украинские власти действительно считали, что с территории Беларуси не будет того нападения, которое, произошло 24 февраля. За два дня до войны министр обороны Украины общался с белорусским коллегой, и тот уверял, что этого не будет.

Также главный украинский пограничник за день общался с главным пограничником Беларуси. И он тоже уверял, что агрессивных действий со стороны РБ не будет.

"Но они пошли не только с этой стороны, они пошли по всей границе", - отметил Данилов.

Напомним, что в Беларуси разворачивают дополнительные подразделения у границы с Украиной.