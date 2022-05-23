- Тип
- Война Война
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
В Беларуси разворачивают дополнительные подразделения у границы с Украиной, - Генштаб ВСУ
Вооруженные силы Беларуси на Волынском и Полесском направлениях ведут разведку, разворачивая дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области.
Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.
В Генштабе отметили, что на Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Беларуси усиленно ведут разведку, разворачивая дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области. Угроза ракетно-авиационных ударов с территории республики Белоруссия остается.
На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых границ на Харьковском направлении. Также подразделения противника устанавливают блокпосты и фортификационные сооружения на подъездных путях и рядом с населенными пунктами Великий Бурлук, Капитоловка, Михайловка, Левковка, Забавное и Купянск.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В частности, россияне проводят подготовку к возобновлению наступления на Славянском направлении и районе населенного пункта Довгенькое. Это наступление было отбито подразделениями Сил обороны, враг понес потери и отступил.
На Донецком направлении противник пытается прорвать оборону ВСУ и выйти на админграницы Луганской области. В то же время оккупанты обстреливали инфраструктуру в районах населенных пунктов Лиман, Озерное и Диброва.
Также оккупанты сосредоточили усилия в направлении Северодонецка. Вели штурмовые действия в районе Тошковки. На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, противник вел боевые действия в районе Александрополья.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях отмечается понижение интенсивности ведения боевых действий. Враг пытается закрепиться на достигнутых рубежах, обстреливает позиции сил обороны. Наносил авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах Авдеевки, Новоселовки Второй, Новомихайловки и Никольского.
В частности сообщается, что по результатам потерь в ходе боевых действий армия РФ вынуждена снимать с хранения танки Т-62 для комплектования формирующихся для отправки в Украину резервных батальонных тактических групп. Кроме того, для восполнения потерь вооружения и военной техники используется техника, пораженная и восстановленная на ремонтно-восстановительных предприятиях.
"За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены шесть танков, десять единиц боевой бронированной техники и шесть единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны на указанных направлениях сбили один БПЛА типа "Орлан-10" и вражеский самолет Су- 25. Авиационные и зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил уничтожили четыре вражеских крылатых ракет", - говорится в сообщении.
Напомним, 22 апреля было зафиксировано движение "Искандеров" по территории Беларуси к границе с Украиной. Несмотря на то, что большинство войск ВС РФ отступили с киевского направления еще в начале апреля, в Беларуси до сих пор частично остаются российские военные и техника.