В Беларуси разворачивают дополнительные подразделения у границы с Украиной, - Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Беларуси на Волынском и Полесском направлениях ведут разведку, разворачивая дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области.

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Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.

В Генштабе отметили, что на Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Беларуси усиленно ведут разведку, разворачивая дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области. Угроза ракетно-авиационных ударов с территории республики Белоруссия остается.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых границ на Харьковском направлении. Также подразделения противника устанавливают блокпосты и фортификационные сооружения на подъездных путях и рядом с населенными пунктами Великий Бурлук, Капитоловка, Михайловка, Левковка, Забавное и Купянск.

В частности, россияне проводят подготовку к возобновлению наступления на Славянском направлении и районе населенного пункта Довгенькое. Это наступление было отбито подразделениями Сил обороны, враг понес потери и отступил.

На Донецком направлении противник пытается прорвать оборону ВСУ и выйти на админграницы Луганской области. В то же время оккупанты обстреливали инфраструктуру в районах населенных пунктов Лиман, Озерное и Диброва.

Также оккупанты сосредоточили усилия в направлении Северодонецка. Вели штурмовые действия в районе Тошковки. На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, противник вел боевые действия в районе Александрополья.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях отмечается понижение интенсивности ведения боевых действий. Враг пытается закрепиться на достигнутых рубежах, обстреливает позиции сил обороны. Наносил авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах Авдеевки, Новоселовки Второй, Новомихайловки и Никольского.

В частности сообщается, что по результатам потерь в ходе боевых действий армия РФ вынуждена снимать с хранения танки Т-62 для комплектования формирующихся для отправки в Украину резервных батальонных тактических групп. Кроме того, для восполнения потерь вооружения и военной техники используется техника, пораженная и восстановленная на ремонтно-восстановительных предприятиях.

"За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены шесть танков, десять единиц боевой бронированной техники и шесть единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны на указанных направлениях сбили один БПЛА типа "Орлан-10" и вражеский самолет Су- 25. Авиационные и зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил уничтожили четыре вражеских крылатых ракет", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 апреля было зафиксировано движение "Искандеров" по территории Беларуси к границе с Украиной. Несмотря на то, что большинство войск ВС РФ отступили с киевского направления еще в начале апреля, в Беларуси до сих пор частично остаются российские военные и техника.