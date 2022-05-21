Сербия ввела санкции против Беларуси из-за войны в Украине

Сербия присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси за поддержку российской агрессии против Украины. Об этом передает издание N1.

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Так, речь идет об отраслевых санкциях против белорусской финансово-транспортной системы. В частности, из-за войны России против Украины было заморожено около 30 млрд евро активов российских и белорусских олигархов и организаций.

Уведомление об этом размещено на сайте Еврокомиссии. Официальных сообщений сербских властей по этому поводу нет.

Это уже второй прецедент, когда Сербия вступает в санкции ЕС, связанные с Украиной.

Согласно исследованию сербского Центра по международным делам и вопросам безопасности (ISAC), Сербия последовательно соблюдала ограничительные меры ЕС против Беларуси до апреля 2019 года, после чего отказалась продолжать санационный режим.

Напомним, что правительство Сербии ищет альтернативу российскому газу.