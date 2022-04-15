Правительство Сербии ищет альтернативу российскому газу

В Сербии намерены снизить свою зависимость от российского газа за счет импорта из Греции и Азербайджана. Об этом заявило Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики страны.

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С сентября 2022 года правительство Сербии получит возможность диверсифицировать поставщиков природного газа.

"Наше подключение к Болгарии, которое будет готово в следующем году, дает нам возможность вести переговоры и получать LPG из Греции с сентября следующего года, подключаться к газу из Азербайджана, что уменьшает нашу зависимость", — сказала министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович.

При этом она пока не знает, как такие действия отразятся на цене газа, который Сербия получает из России.

Напомним, Колумбия готова быстро увеличить экспорт различных энергоресурсов в страны Запада вместо российских нефти, угля и газа.

Месяц назад Байден уже распорядился запретить весь импорт российской нефти и газа в США.