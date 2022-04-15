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Правительство Сербии ищет альтернативу российскому газу
В Сербии намерены снизить свою зависимость от российского газа за счет импорта из Греции и Азербайджана. Об этом заявило Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики страны.
С сентября 2022 года правительство Сербии получит возможность диверсифицировать поставщиков природного газа.
"Наше подключение к Болгарии, которое будет готово в следующем году, дает нам возможность вести переговоры и получать LPG из Греции с сентября следующего года, подключаться к газу из Азербайджана, что уменьшает нашу зависимость", — сказала министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович.
При этом она пока не знает, как такие действия отразятся на цене газа, который Сербия получает из России.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, Колумбия готова быстро увеличить экспорт различных энергоресурсов в страны Запада вместо российских нефти, угля и газа.
Месяц назад Байден уже распорядился запретить весь импорт российской нефти и газа в США.