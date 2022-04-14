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Колумбия готова предоставить странам Запада свои энергоресурсы вместо российских – СМИ
Колумбия готова быстро увеличить экспорт различных энергоресурсов в страны Запада вместо российских нефти, угля и газа.
Об этом заявил президент Колумбии Иван Дуке, сообщает CNN.
По словам Дуке, есть три сферы, где Колумбия была бы готова увеличить добычу: традиционная разработка нефти и газа, возобновляемые источники энергии, такие как чистый водород, и уголь.
"Сегодня Колумбия может немедленно увеличить объемы добычи угля. У нас есть одни из самых больших ресурсов в мире, и мы не используем их", – сказал Дуке.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В частности, президент отметил, что Колумбия увеличит поставки угля в Германию, недавно одобрившую планы постепенного отказа от российского угля.
Напомним, 7 апреля Конгресс США одобрил законопроект о запрете импорта нефти, газа, угля и других энергоносителей из России.
9 апреля президент Соединенных Штатов Джозеф Байден подписал этот законопроект.
Месяц назад Байден уже распорядился запретить весь импорт российской нефти и газа в США.
В марте Группа ДТЭК, НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" призвали международное бизнес-сообщество отказаться от покупки российских энергоресурсов и прекратить любые поставки в Россию комплектующих и технологий для топливно-энергетической сферы.