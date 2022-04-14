Колумбія готова надати країнам Заходу свої енергоресурси замість російських – ЗМІ

Колумбія готова швидко збільшити експорт різних енергоресурсів до країн Заходу замість російських нафти, вугілля та газу.

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Про це заявив президент Колумбії Іван Дуке, повідомляє CNN.

За словами Дуке, є три сфери, де Колумбія була б готова збільшити видобуток: традиційна розробка нафти та газу, відновлювані джерела енергії, такі як чистий водень, та вугілля.

"Сьогодні Колумбія може негайно збільшити обсяги видобутку вугілля. Ми маємо одні з найбільших ресурсів у світі, і ми не використовуємо їх", – сказав Дуке.

Зокрема, президент зазначив, що Колумбія збільшить постачання вугілля до Німеччини, яка нещодавно схвалила плани поступової відмови від російського вугілля.

Нагадаємо, 7 квітня Конгрес США схвалив законопроєкт про заборону імпорту нафти, газу, вугілля та інших енергоносіїв із Росії.

9 квітня президент США Джозеф Байден підписав цей законопроєкт.

Місяць тому Байден уже розпорядився заборонити весь імпорт російської нафти та газу до США.

У березні Група ДПЕК, НАК "Нафтогаз України" та НЕК "Укренерго" закликали міжнародну бізнес-спільноту відмовитися від купівлі російських енергоресурсів та припинити будь-які поставки до Росії комплектуючих та технологій для паливно-енергетичної сфери.