Конгресс США поддержал запрет импорта нефти и газа из России

Обе палаты Конгресса США 7 апреля одобрили законопроект о запрете импорта нефти, газа, угля и других энергоносителей из России, передает CNBC.

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В частности, в Сенате за него проголосовали единогласно все 100 депутатов. После этого Палата представителей одобрила его 413 голосами против 9. Теперь документ будет направлен на подпись президенту Джо Байдену.

Помимо этого, американский парламент ранее в четверг отменил действовавший, по крайней мере формально, в отношении РФ режим наибольшего благоприятствования в торговле.

Принятый закон также предусматривает прекращение нормальных торговых отношений с Беларусью, являющейся ключевым союзником России.

За такое решение Сенат, опять-таки, проголосовал единогласно, а Палата представителей - 420 голосами против трех (это республиканцы Марджори Тейлор Грин, Томас Мэсси и Мэтт Гетц, являющиеся твердыми сторонниками экс-президента Дональда Трампа).

Напомним при этом, что месяц назад Байден уже распорядился запретить весь импорт российской нефти и газа в США. Однако теперь эта мера оформлена законодательно, что значительно затрудняет ее гипотетическую отмену следующим после Байдена президентом.

Отметим также, что накануне США ввели ряд новых антироссийских санкций, в частности против Сбербанка, Альфа-Банка и его дочерних структур. Также американским гражданам теперь запрещено инвестировать в Россию, а самой РФ запретили производить выплаты по госдолгу через счета в американских банках.

Кроме того, американские власти ввели санкции против членов Совета безопасности России, включая Дмитрия Медведева и Сергея Собянина, а также дочерей президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.

Источник фото: ua.depositphotos.com