Конгрес США підтримав заборону імпорту нафти та газу з Росії

Обидві палати Конгресу США 7 квітня схвалили законопроект щодо заборони імпорту нафти, газу, вугілля та інших енергоносіїв із Росії, передає CNBC.

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Зокрема, у Сенаті за нього проголосували одноголосно усі 100 депутатів. Після цього Палата представників схвалила його 413 голосами проти 9. Тепер документ буде направлено на підпис президенту Джо Байдену.

Крім цього, американський парламент раніше в четвер скасував режим найбільшого сприяння торгівлі, що досі діяв, принаймні формально, стосовно Росії.

Ухвалений закон також передбачає припинення нормальних торговельних відносин із Білоруссю, що є ключовим союзником Росії.

За таке рішення Сенат, знову-таки, проголосував одноголосно, а Палата представників - 420 голосами проти трьох (це республіканці Марджорі Тейлор Грін, Томас Мессі та Метт Гетц, які є твердими прихильниками екс-президента Дональда Трампа).

Нагадаємо, що місяць тому Байден вже розпорядився заборонити весь імпорт російської нафти і газу в США. Однак тепер таке рішення оформлений законодавчо, що значно ускладнює його гіпотетичне скасування наступним після Байдена президентом.

Зазначимо також, що напередодні США запровадили низку нових антиросійських санкцій, зокрема проти Сбербанку, Альфа-Банку та його дочірніх структур. Також американським громадянам тепер заборонено інвестувати в Росію, а самій РФ заборонили виплачувати держборг через рахунки в американських банках.

Крім того, американська влада ввела санкції проти членів Ради безпеки Росії, включаючи Дмитра Медведєва та Сергія Собяніна, а також дочок президента Володимира Путіна та глави МЗС Сергія Лаврова.

Джерело фото: ua.depositphotos.com