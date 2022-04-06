США вводять санкції проти Медведєва, Собяніна та інших членів Ради безпеки Росії

Американська влада оголосила про введення санкцій проти членів Ради безпеки Росії, зокрема проти заступника його голови, колишнього президента і колишнього прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва. Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

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"Ці особи збагатилися за рахунок російського народу. Деякі з них несуть відповідальність за надання підтримки, необхідної для підкріплення війни Путіна з Україною. Ця дія відрізає їх від фінансової системи США та заморожує всі активи, якими вони володіють у Сполучених Штатах", - сказано в ньому.

У списку, опублікованому американським Міністерством фінансів після згаданого повідомлення, фігурують також чинний прем'єр РФ Михайло Мішустін, глава адміністрації президента РФ Антон Вайно, керівник Федеральної митної служби Володимир Булавін, мер Москви Сергій Собянін та губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов.

Крім того, в ньому значаться міністр фінансів Росії Антон Силуанов, міністр юстиції Костянтин Чуйченко та заступник секретаря Радбезу Рашид Нургалієв.

Крім цього, під санкції потрапили повноважні представники президента РФ у федеральних округах: у Північно-Західному – Олександр Гуцан, у Приволзькому – Ігор Комаров, у Сибірському – Анатолій Сєришев, у Далекосхідному – Юрій Трутнєв, у Південному – Володимир Устинов, у Північно-Кавказькому – Юрій Чайка, в Уральському – Володимир Якушев.

Крім того, США оголосили про санкції проти дочок президента Росії Володимира Путіна, а також дружини та дочки російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Крім цього, оголошено про запровадження санкцій щодо найбільшої російської фінустанови – Сбербанку, а також найбільшого приватного банку – Альфа-Банку. Американська влада також вирішила заборонити своїм громадянам здійснювати інвестиції в Росію, а самій РФ заборонила виплати за держборгом через рахунки в американських банках.

Джерело фото: ua.depositphotos.com