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США вводят санкции против членов Совбеза России и мэров Москвы и Санкт-Петербурга

Американские власти объявили о введении санкций против членов Совета безопасности России, а также руководителей Москвы и Санкт-Петербурга - Сергея Собянина и Александра Беглова.

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