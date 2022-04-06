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США вводят санкции против членов Совбеза России и мэров Москвы и Санкт-Петербурга
Американские власти объявили о введении санкций против членов Совета безопасности России, а также руководителей Москвы и Санкт-Петербурга - Сергея Собянина и Александра Беглова.
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