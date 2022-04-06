США вводять санкції проти дочок Путіна та Лаврова

Американська влада оголосила про введення санкцій проти "повнолітніх дітей" президента Росії Володимира Путіна, а також дружини та дочки російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова - Марії Лаврової та Катерини Винокурової. Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

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Крім того, під обмеження влади США 6 квітня потрапили члени Ради безпеки Росії, включаючи екс-президента Дмитра Медведєва та мерів Москви та Санкт-Петербурга.

"Ці особи збагатилися за рахунок російського народу. Деякі з них несуть відповідальність за надання підтримки, необхідної для підкріплення війни Путіна з Україною. Ця дія відрізає їх від фінансової системи США та заморожує всі активи, якими вони володіють у Сполучених Штатах", - сказано в ньому.

Відомо, що у Путіна є дві дочки - Марія Воронцова та Катерина Тихонова, проте сам він це офіційно ніколи не підтверджував, більш того, у відповідь на відповідне запитання ЗМІ у 2019 році позначив їх як "одна жінка та друга жінка", уникнувши прямої відповіді.

У списку санкцій, опублікованому Міністерством фінансів США після повідомлення адміністрації американського президента, цих жінок немає, але присутні Лаврова і Винокурова.

Крім цього, США оголосили у середу про запровадження санкцій проти найбільшої російської фінустанови – Сбербанку, а також найбільшого приватного банку – Альфа-Банку.

Американська влада також вирішила заборонити своїм громадянам здійснювати інвестиції в Росію, а самій РФ заборонила проводити виплати держборгу через рахунки в американських банках. Також передбачено повні блокуючі санкції щодо найважливіших російських державних підприємств, список яких назвуть 7 квітня.