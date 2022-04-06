США вводять санкції проти Сбербанку та Альфа-Банку, дочок Путіна та низки вищих чиновників РФ

Американська влада оголосила про введення санкцій проти російських Сбербанку та Альфа-Банку, заборону на інвестування в Росію, а також санкції проти членів Ради безпеки РФ.

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Як йдеться у повідомленні Білого дому, йдеться про заморожування всіх активів згаданих двох банків, пов'язаних із фінансовою системою США, та заборону американським особам вести з ними ділові відносини.

В адміністрації Джозефа Байдена наголошують, що Сбербанк є найбільшою фінансовою установою РФ і володіє майже третиною всіх активів російського банківського сектора, що робить його системно важливим для російської економіки. У свою чергу, Альфа-Банк є найбільшою приватною та четвертою за величиною загалом фінорганізацією в РФ.

Також у Білому домі анонсували указ Байдена, що включає заборону нових інвестицій у Росію з боку громадян США, де б вони не знаходилися, що покликаний ще більше ізолювати Росію від світової економіки.

"Ця дія заснована на рішенні понад 600 транснаціональних компаній залишити Росію. Вихід приватного сектора включає виробничі, енергетичні компанії, великих роздрібних торговців, фінансові установи, а також інших постачальників послуг, зокрема юридичні та консалтингові фірми. Сьогоднішній указ забезпечить стійке послаблення глобальної конкурентоспроможності РФ", - йдеться у повідомленні.

Також передбачено повні блокуючі санкції щодо найважливіших російських державних підприємств. Громадянам США буде заборонено здійснювати угоди з цими організаціями, а активи підприємств, що перебувають під юрисдикцією США, будуть заморожені. Міністерство фінансів США назве перелік цих держкомпаній 7 квітня.

Крім цього, вводяться санкції щодо представників російської еліти та членів їх сімей, включаючи санкції щодо повнолітніх дітей президента Володимира Путіна (відомо, що він має дві дочки - Марію Воронцову та Катерину Тихонову), дружини та дочки міністра закордонних справ Сергія Лаврова, а також членів Ради безпеки Росії, включаючи колишнього президента та прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва та прем'єр-міністра Михайла Мішустіна.

"Ці особи збагатилися за рахунок російського народу. Деякі з них відповідають за надання підтримки, необхідної для підкріплення війни Путіна з Україною. Ця дія відрізає їх від фінансової системи США і заморожує всі активи, якими вони володіють у Сполучених Штатах", - повідомили в Білий будинок.

Крім того, наголошується, що американське Міністерство фінансів заборонило Росії проводити виплати за держборгом коштами, що перебувають під юрисдикцією США (тобто через російські рахунки в американських банках).

"В даний час санкції не виключають виплати за суверенним боргом Росії за умови, що Росія використовує кошти за межами юрисдикції США. Проте Росія є глобальним фінансовим ізгоєм, і тепер їй доведеться вибирати між виснаженням наявних коштів для виплати боргу або дефолтом", - сказано в повідомленні.

Водночас наголошується, що США не мають наміру вводити обмеження щодо видів діяльності, "які приносять користь російському народу і людям у всьому світі", зокрема забезпечення продуктами харчування та сільськогосподарськими товарами, доступу до ліків та медичного обладнання, а також телекомунікаційних послуг .

"Ці види діяльності не є метою наших зусиль, і американські та західні компанії можуть продовжувати працювати в цих секторах у Росії. При необхідності відповідні міністерства та агенції будуть оголошувати відповідні винятки та вилучення для забезпечення того, щоб така діяльність не була порушена", - зазначили у Білому домі.

Нагадаємо, 1 квітня американська влада анонсувала рішення ввести додаткові санкції щодо оборонного, аерокосмічного і морського секторів Росії та Білорусі. Заявлялося, що до списку потрапило 120 організацій, але вони тоді не називалися.

Зазначимо також, що паралельно Європейський союз повідомив про погодження п'ятого пакету санкцій проти Росії у зв'язку з її військовою агресією проти України, що включає обмеження імпорту вугілля з Росії до 4 мільярдів євро на рік та захід російських суден у порти ЄС.

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