США заборонили Росії обслуговувати борги з американських рахунків. РФ доведеться обирати між дефолтом і скороченням фінансування війни

Уряд США вирішив заборонити Російській Федерації виплачувати за борговими зобов'язаннями в доларах з рахунків американських фінансових установ. Про це повідомляє видання Reuters.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Відповідно до санкцій, запроваджених після вторгнення Росії в Україну 24 лютого, було заморожено валютні резерви російського центрального банку у фінансових установах США. Але Міністерство фінансів із невідомих причин дозволяло російському уряду використовувати ці кошти для виплати купонів за суверенними боргами, номінованими у доларах, у кожному конкретному випадку.

4 квітня настав термін виплати найбільшої суми у розмірі 552,4 мільйона доларів по облігації. Саме цього дня уряд США вирішив закрити Кремлю доступ до заморожених активів.

"Цей крок повинен змусити Москву прийняти важке рішення про те, чи використовуватиме вона долари, до яких вона має доступ, для виплати свого боргу або для інших цілей, включаючи підтримку своїх військових дій", — пояснив представник Мінфіну.

За даними дослідження Centre for Economic Recovery та EasyBusiness, Росія витрачає на війну проти України понад 20 млрд доларів на добу.

У відомстві уточнили, що РФ має 30-денний пільговий період для здійснення платежу.

На початку березня рейтингова агенція Fitch знизила кредитний рейтинг Росії з "В" до "С". Але країні вдалося уникнути дефолту через те, що Мінфін США дозволяв використовувати заморожені резерви для купонних виплат за суверенним боргом, номінованим у доларах. Тепер і цієї "лазівки" у Росії немає.

Фото: ua.depositphotos.com